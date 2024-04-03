Эрдоган отыгрывается на курдах за поражение соратников, - И.Субботин

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21:24 03.04.2024

Турецкие власти пытаются скорректировать итоги местных выборов

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
03.04.2024

В Турции с курдским большинством произошли беспорядки после дисквалификации выигравших на выборах оппозиционных мэров. Кадр из видео со страницы Dem Parti Wan в социальной сети Х (Twitter)
На востоке Турции вспыхнули уличные протесты на фоне попыток властей пересмотреть результаты местных выборов в районах с курдским большинством. Большой скандал произвел запущенный процесс по аннулированию победы прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM) в гонке за пост мэра столичного муниципалитета Ван. DEM будет отстаивать свои результаты в суде. Попытки переиграть итоги выборов предпринимаются и в отношении кандидатов Республиканской народной партии (РНП), крупнейшей оппозиционной силы.

В нескольких восточных и юго-восточных провинциях Турции полиция задержала около сотни человек за участие в уличных манифестациях. Протестные настроения зафиксированы в провинциях Ван, Хаккяри, Сиирт, Батман, Ширнак, а также в Измире.

"Были проведены несогласованные акции, в ходе которых участники выкрикивали лозунги в поддержку сепаратистской террористической организации (имеется в виду Рабочая партия Курдистана – леворадикальная группировка, в связях с которой власти нередко обвиняют DEM. – "НГ"), забрасывали камнями наши силы безопасности и, несмотря на предупреждения, оказывали сопротивление полиции", – проинформировал в своем микроблоге глава МВД Турции Али Ерликая.

Управление губернатора провинции Ван было вынуждено запретить на 15 суток любые уличные демонстрации и массовые собрания, в том числе в закрытых помещениях. Акции можно согласовать исключительно в индивидуальном порядке. Силы полиции и жандармерии находятся в состоянии повышенной готовности. На запретительные инициативы пошел и губернатор провинции Битлис, введя в то же время меры по ограничению въезда и выезда в этот административный район, населенный преимущественно курдами. В заявлении его офиса отмечается, что демонстрации по проблеме выборов "часто пытаются использовать террористические организации и левые, маргинальные группы, а также провокаторы".

Пересмотреть результаты власти пытаются в ряде мест. Но самым скандальным эпизодом стала борьба в провинции Ван, населенной курдским большинством. Сомэрами столичного муниципалитета провинции по итогам выборов 31 марта стали выдвигавшиеся от DEM Абдулла Зейдан и его соратница Неслихан Шедал c 55,5% народной поддержки. Курдские партии в Турции и за ее пределами практикуют неофициальную систему сопрезидентства, когда руководящие посты должны занимать мужчина и женщина – в целях гендерного баланса. Избирком Вана попытался ухватиться за биографию Зейдана, отказав тому в праве занять пост. Это открыло путь для кандидата от Партии справедливости и развития (ПСР) Абдулахата Арваса с 27,14% голосов.

Избирком апеллирует к тому, что судебная система Турции не представила формального подтверждения права Зейдана занимать руководящую должность. Проблема в том, что политик, баллотировавшийся от DEM на этих муниципальных выборах, в 2016 году был приговорен к более чем 8 годам лишения свободы за "подстрекательство" и "пропаганду террористической организации", однако был освобожден в 2023 году, после того как Кассационный суд отменил приговор. После освобождения он восстановил право голосовать и избираться. Более того, Высшая избирательная комиссия (ЦИК) внимательно изучила и одобрила кандидатуру Зейдана, поэтому на этой основе представители DEM сейчас пытаются оспорить запретительные меры.

"Процесс не завершен, – подчеркнул сам Зейдан в разговоре с оппозиционным изданием Duvar. – Другими словами, решение отдать муниципалитет кандидату от ПСР не является окончательным". По его словам, внутри турецких регуляторов нет единого мнения по поводу необходимости забрать победу у DEM. "Мы имеем право в течение трех дней обжаловать это решение, – обратил внимание Зейдан. – Мы обращаемся как к оппозиции, так и к людям внутри ПСР, обладающим совестью. С каким лицом будет сидеть на этом месте кандидат от ПСР, получивший почти в три раза меньше голосов, чем мы?"

Соответствующий процесс запущен в провинции Диярбакыр с курдским большинством, где сокандидаты от DEM набрали 64%. На попытки пересмотреть результаты выборов жалуются в некоторых регионах и представители РНП – крупнейшей оппозиционной партии, которая по итогам 31 марта перехватила у соратников президента Реджепа Тайипа Эрдогана инициативу в значительном числе городов-метрополий и муниципалитетов.

"Контроль Эрдогана над основными структурами государства, включая институт губернаторов и суды, а также средствами массовой информации останется нетронутым, – отмечает в своей сводке вашингтонский Институт Ближнего Востока (MEI). – Вероятно, в ближайшие месяцы возникнет соблазн использовать эти инструменты против муниципалитетов, контролируемых оппозицией. В конце концов, именно подобную ​​тактику правительство применило после выборов 2019 года, когда десятки подконтрольных оппозицией муниципалитетов были захвачены назначенными правительством чиновниками, а многие избранные мэры сели в тюрьму".

Аналитики MEI добавляют: "В образе мыслей Эрдогана о будущем своей партии и ее роли в стране, безусловно, должно зародиться сомнение. Он планирует уйти в отставку в конце своего нынешнего пятилетнего срока. Сможет ли он передать власть новому поколению, сохранив при этом контроль ПСР над страной? Возможно ли изменение Конституции? Эти вопросы, должно быть, всплывают в его голове на этой неделе, когда он подводит итоги тех упреков, которые направили ему избиратели".

Источник - НГ
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