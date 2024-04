"Мертвая рука" США на горле планеты, - Адам Лоутер и Кертис Макгиффин

21:28 03.04.2024 планы США по модернизации ядерного оружия

Владимир Овчинский Юрий Жданов

1 апр.24



"Позволят ли американские системы ядерного командования, контроля и связи через несколько минут после обнаружения запуска или ядерного взрыва президенту США принять своевременное и точное решение о ответном ударе? Мы не знаем", - пишут Адам Лоутер и Кертис Макгиффин (Национальный институт исследований сдерживания США) в WAR ON ROCKS (28.03.2024).



Надежды на "Мертвую руку"



Пять лет назад в статье в WAR ON ROCKS 2019 года "Америке нужна "Мертвая рука"" упомянутые авторы предложили разработать систему ядерного командования, контроля и связи на основе искусственного интеллекта, чтобы частично решить эту проблему. Они писали:



"За пять лет, прошедших с момента публикации статьи, Китай начал беспрецедентное расширение своего ядерного арсенала. Россия ведет войну на Украине, "приостановила" участие России в новом договоре по контролю над вооружениями СНВ. Северная Корея начала масштабное расширение своего ядерного арсенала. Соединенные Штаты не расширили свой арсенал ни одним оружием и не разместили ни одного нового средства доставки.



Сегодня мы считаем, что Соединенные Штаты еще больше отстают от Китая и России, поскольку обе страны модернизируют и расширяют свои ядерные арсеналы, а также укрепляют свои системы ядерного командования, контроля и связи. Этот увеличивающийся разрыв в возможностях только увеличивает силу принуждения, которую имеют Россия и Китай, чтобы заставить Соединенные Штаты отказаться от агрессии.



Мы можем только заключить, что Америке нужна система "Мертвой руки" (автоматическое управление массированным ответным ядерным ударом – В.О., Ю. Ж.) больше, чем когда-либо. Такая система позволит обнаруживать атаку быстрее, чем нынешняя, и позволит президенту либо вручную направлять силы для реагирования, либо автоматически выполнять заранее выбранные президентом варианты реагирования - для данного сценария.



Предыдущие дискуссии о полезности искусственного интеллекта для систем ядерного управления, контроля и связи часто приписывали искусственному интеллекту возможности и характеристики, которые явно отличаются от всего, что полезно в полевых системах. В действительности, система ядерного командования, контроля и связи с искусственным интеллектом, обладающая способностью "Мертвой руки", никогда не превратится в фильм 1983 года "Военные игры" "Ответ на план военной операции" или "Скайнет" Терминатора, потому что можно использовать искусственный интеллект с дискретными способности, которые не развиваются в разумную систему".



Предлагаемые авторами системы специально разработаны для увеличения скорости, с которой Соединенные Штаты могут обнаружить атаку противника, повышения способности президента реагировать на приближающийся удар и обеспечения того, чтобы действующие силы получали приказы президента. И, при необходимости, президент может заранее запрограммировать желаемый ответ на ряд сценариев и позволить системе в автоматическом режиме сопоставлять обнаруженный удар с желаемым ответом президента. "Относительное сокращение американского ядерного арсенала по сравнению с арсеналом России, Китая и Северной Кореи делает такую ​​систему необходимостью, поскольку она усложняет расчеты противника при планировании ядерного удара по Соединенным Штатам".



Искусственный интеллект



"Дискуссии о полезности искусственного интеллекта в системах ядерного командования, контроля и связи часто сводятся к эмоциональным спорам и обвинениям в каком-то гнусном стремлении к созданию всеобщего искусственного интеллекта, который убьет нас всех. Эта точка зрения в корне неверно понимает весь спектр инструментов, которые широко называются искусственным интеллектом. Некоторые пояснения полезны.



Министерство обороны США определяет искусственный интеллект как "способность машин выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта - например, распознавать закономерности, учиться на опыте, делать выводы, делать прогнозы или предпринимать действия - будь то в цифровом виде или с помощью интеллектуального программного обеспечения".



"Искусственный интеллект - это общий термин, который часто используется для объединения нескольких концепций вместе, даже если технически они не могут квалифицироваться как искусственный интеллект. Машинное обучение, обработка естественного языка, экспертные системы и нейронные сети - все они полезны для системы, которую мы хотим спроектировать и внедрить. Например, чат-боты , которые часто появляются на веб-сайте компании, чтобы ответить на вопросы, используют комбинацию сопоставления с образцом, наивного Байеса, моделей последовательностей, рекуррентных нейронных сетей, долговременной памяти и алгоритмов обработки естественного языка.



В сочетании эти инструменты полезны для автоматизации принятия решений. Каждый из них имеет сильные и слабые стороны и полезен для одних целей, но не для других. Вот почему они объединены в эти более крупные системы.



Все формы искусственного интеллекта основаны на математических алгоритмах, которые определяются как "набор инструкций, которым необходимо следовать при вычислениях или других операциях". По сути, алгоритмы - это программирование, которое сообщает модели, как учиться самостоятельно.



Они настолько хороши, насколько хороши их дизайнеры , поэтому создание правильной команды дизайнеров имеет решающее значение. Оставим в стороне ученых-социологов, военных операторов, маркетологов и других специалистов, а специалисты по обработке данных, программисты и математики создают глубоко ошибочную и предвзятую модель. Это обсуждение важно, поскольку оно различает систему, усиленную различными инструментами искусственного интеллекта, и общий искусственный интеллект, против которого мы выступаем.



Скорее, предполагаемая система чем-то похожа на концепцию, известную как Модель рационального поведения, разработанную для использования на автономных военно-морских судах. В модели рационального поведения искусственный интеллект используется в компонентах системы, связанных с пониманием входных данных датчиков, но общий искусственный интеллект никогда не используется.



Принятие решений на верхнем уровне в рациональной поведенческой модели осуществляется путем предварительного планирования с целью разработки набора сценариев и заранее запланированных результатов решений для каждого сценария. Как мы объясняем, в нашей системе президент участвует в президентском обсуждении по принятию решений, на которой изучается комплексный набор сценариев и по каждому из них принимается решение.



Понимание проблемы



Согласно "Справочнику по ядерным вопросам" Министерства обороны США, ядерное командование, контроль и связь "выполняют пять важнейших функций: мониторинг ситуации; планирование; принятие решений; направление силы; управление силами". Эти действия включают "обнаружение, предупреждение и определение характеристик атак; ядерное планирование; конференц-связь для принятия решений; получение президентских указов; и обеспечение возможности управления и направления сил".



В 2016 году ВВС обозначили свою ядерную систему управления, контроля и связи как систему вооружения AN/USQ-225, пытаясь объединить в остальном разрозненный набор устаревших систем в нечто более управляемое. Эта система должна обнаружить запуск противника, принять решение о соответствующем ответе и направить силы в действие. Время, в течение которого происходит этот процесс обнаружения, принятия решений и направления, значительно сокращается из-за более современных многодоменных возможностей противника".



"Проблема сокращения времени атаки обусловлена ​​разработкой новых типов оружия и огромным количеством возможностей, которые противники разрабатывают и внедряют".



"Проблема сжатия времени атаки не является чем-то новым для Соединенных Штатов. Как поясняется в "Руководстве по ядерному сдерживанию в эпоху конкуренции великих держав", именно этот вызов стал причиной создания сегодняшней системы ядерного командования, контроля и связи. В настоящее время Центр предпринимательства NC3 Стратегического командования США решает проблему замены устаревших систем современными системами, не подверженными вмешательству противника.



Джонатан Фальконе и его соавторы решают некоторые проблемы, связанные с созданием систем ядерного командования, контроля и связи с поддержкой искусственного интеллекта. Филип Райнер и Алекса Весенер также решают эти проблемы и предлагают консервативный подход к интеграции искусственного интеллекта в системы ядерного командования, контроля и связи.



Как пишут Райнер и Весенер: "Мы убеждены, что время с наибольшей пользой тратится на обсуждение технических положительных и отрицательных сторон такой интеграции таким образом, чтобы не просто классифицировать точки зрения на дискуссию как "это безумие" или "просто не надо", или столь же расплывчато, как заявление о необходимости "автоматизированной системы стратегического реагирования, основанной на искусственном интеллекте".



Ускорение обнаружения нападения противника и процесса принятия решений общепризнано необходимостью. Во многом именно так можно достичь этой цели там, где есть разногласия".



"Мертвая рука"



"Выключатель мертвого человека" был впервые разработан как "отказоустойчивый " механизм с появлением электрических трамваев в Соединенных Штатах в начале 20-го века. Аварийные выключатели теперь являются обычной функцией безопасности во всем: от снегоходов до автомобилей Tesla.



Америке также не чужды "фатальные" системы. Система аварийного отделения специального оружия, также неофициально известная как "переключатель мертвеца", представляла собой систему детонации ядерной бомбы, встроенную в первые бомбардировщики B-52 во время холодной войны. Это гарантировало, что в случае выхода экипажа из строя из-за защиты противника ядерное оружие все равно взорвется, как только самолет упадет ниже заданной высоты.



Советско-российская система "Периметр" при активации поддерживает постоянную связь с командованием. Если контакт между командованием и полевыми силами потерян, система устроена таким образом, чтобы воспринимать эту потерю как означающую, что американский обезглавливающий удар лишил командования. Это приводит к запуску ракет, оборудованных для передачи кодов авторизации ядерным силам, которые затем запускаются против Соединенных Штатов.



Несмотря на разногласия , похоже, что Советский Союз создал "Периметр", чтобы удержать Соединенные Штаты от нападения на советское руководство, что является частью американской стратегии противодействия нападению, и дать советскому руководству возможность пережить первый удар, не теряя при этом возможность для второго удара. Другими словами, существование "Периметра", по крайней мере теоретически, давало советским лидерам уверенность в своей способности нанести второй удар в случае их гибели".



"Мертвая рука" Америки послужит той же цели. В качестве системы с поддержкой искусственного интеллекта гораздо точнее рассматривать "Мертвую руку" как систему систем с широким спектром алгоритмов, встроенных в системы, составляющие систему ядерного командования, контроля и связи. Благодаря сочетанию жесткого кодирования и алгоритмов такая система будет использовать алгоритмы там, где имеет смысл выполнять дискретные функции - например, оценку данных от космических систем постоянного инфракрасного наблюдения.



Это всего лишь один пример того, как процесс - оценка инфракрасных сигнатур для определения того, указывают ли они на запуск межконтинентальной баллистической ракеты - можно передать набору алгоритмов, которые обрабатывают данные быстрее, чем нынешняя система. Также стоит отметить, что нынешняя система собирает большое количество данных, которые могут служить для обучения будущих алгоритмов решению дискретных задач.



Если инструменты искусственного интеллекта встроены в конкретную систему, каждая функция выполняется несколькими алгоритмами разной конструкции, которые должны согласовывать свою оценку для передачи данных вперед. Если есть разногласия, требуется человеческое взаимодействие.



С 1950 года в Соединенных Штатах произошло около трех десятков аварий с использованием ядерного оружия. Ни одна из этих аварий не привела к случайному ядерному взрыву, поскольку оружие было построено с избыточными функциями безопасности. Существующая система ядерного командования, контроля и связи также спроектирована с учетом резервирования.



Например, Соединенные Штаты полагаются на двойную феноменологию , чтобы определить, является ли предполагаемый запуск межконтинентальной баллистической ракеты фактическим запуском. Он делает это, используя инфракрасные системы космического базирования для обнаружения инфракрасной сигнатуры запуска ракет, а затем проверяет эту сигнатуру с помощью радаров дальнего действия. Две совершенно разные системы используют разные методы для достижения правильного вывода.



Это лишь один пример того, как любая ядерная система управления, контроля и связи должна иметь резервирование, предотвращающее возникновение единых точек отказа. Встраивание алгоритмов в составные системы не меняет этого требования.



Принятие президентских решений



Согласно учебнику по обороне Исследовательской службы Конгресса США "Командование и контроль ядерных сил":



"Президент США обладает исключительными полномочиями санкционировать использование американского ядерного оружия. Эти полномочия присущи его конституционной роли Главнокомандующего. Президент может обращаться за советом к соответствующим военным советникам. Затем эти советники должны передать и выполнить приказы, разрешающие использование ядерного оружия.



Президенту не нужно согласие Конгресса США, чтобы отдать приказ о запуске ядерного оружия. Ни военные, ни Конгресс не могут отменить эти приказы".



"Реальная проблема для президента США заключается в том, что "у президента будет меньше 10 минут, чтобы усвоить информацию, рассмотреть свои варианты и принять решение.



Другими словами, после того, как космические и наземные системы предупреждения обнаружат и подтвердят, что ядерное оружие направляется в Соединенные Штаты, президенту, одновременно пытаясь перебраться в безопасное место (бункер Белого дома или Air Force One), придется попасть на телефон с министром обороны и командующим Стратегическим командованием США, чтобы принять решение о ответных действиях - возможно, до того, как американские ядерные базы будут уничтожены. Он сделает все это, даже не тренировавшись перед этим мероприятием.



Хотя национальное командование регулярно проводит учения, президент не участвует в этих учениях и не оттачивает свое понимание применения ядерного оружия, его нацеливания, последствий или других важных компонентов его применения. Он полагается на советы военных. В худшем случае это обучение на рабочем месте".



По мнению авторов статьи в WAR ON ROCKS, "не только нынешняя система ядерного командования, контроля и связи неадекватна вызовам на пороге Америки, но и процесс принятия президентских решений совершенно неадекватен. Таким образом, система с поддержкой искусственного интеллекта должна не только ускорить процесс обнаружения, принятия решений и направления, но также должна помочь президенту улучшить процесс принятия решений".



Процесс совершенствования принятия президентских решений во время ядерной атаки, по мнению авторов статьи, мог бы принять следующую форму:



"После выборов президента, в мирное время, президент встречается с советниками и рассматривает различные сценарии первого удара потенциального противника. В ходе этого процесса президент принимает решение о предпочтительных вариантах реагирования для каждого сценария. Эти решения затем вводятся в систему, которая работает либо вручную, либо автоматически.



Когда система находится в ручном режиме, она не функционирует как мертвая система, а остается системой с поддержкой искусственного интеллекта, которая быстрее обрабатывает данные раннего предупреждения. Как только система обнаружит входящую атаку и инициирует президентскую конференцию по принятию решений, система также может предложить президенту вариант ответа, который наиболее точно соответствует его предконфликтному решению. Такая возможность имеет ценность, поскольку может помочь президенту избежать принятия неправильных решений , которые часто сопровождают ситуации высокого стресса.



Когда система находится в автоматическом режиме, она может обнаруживать приближающееся оружие, сопоставлять удар противника с ближайшим заранее выбранным президентом вариантом реагирования и санкционировать выполнение ответного действия. Здесь система действует как умная "мертвая рука", способная подобрать предпочтительный ответ президента на любой конкретный удар.



Если, например, Соединенные Штаты окажутся в ядерном кризисе, президент может перевести систему с ручного режима на автоматический и уведомить противника, что американская система "мертвой руки" автоматически отреагирует на любой удар по Соединенным Штатам. Цель состоит в том, чтобы поощрить противника к сдержанности и обеспечить деэскалацию, но, если это не удастся, страна сможет быстро отреагировать на ядерную атаку".



Предлагаемые авторами система и подход, по их мнению, улучшают существующий метод, вовлекая президента в процесс принятия решений задолго до того, как президенту дадут несколько минут, чтобы определить, как реагировать на приближающуюся ядерную атаку. Если, например, президент начнет участвовать в ядерных учениях и столкнется с смоделированными условиями, подобными реальным, недостатки нынешней системы должны стать очевидными".



У президента нет более важной ответственности, чем размещение и применение ядерного оружия. Если этот день когда-нибудь наступит, наша цель - обеспечить, чтобы единоличное лицо, принимающее решения, имело наилучшие шансы на успех в ограничении ущерба Соединенным Штатам".



2. Новый ядерный век



Специальный доклад "Новый ядерный век" (опубликован в старейшем американском журнале "SCIENTIFIC AMERICAN", декабрь 2023 г.), посвящен усилиям по обновлению американского ядерного арсенала стоимостью 1,5 триллиона долларов:



"США планируют модернизировать свою ненужную и небезопасную ядерную триаду вооружений наземного, морского и воздушного базирования. Эти модернизированные бомбы, идеально подготовленные к ведению холодной войны, потратят впустую 1,5 триллиона долларов и будут угрожать жизни на Земле в грядущем столетии. Нам следует переосмыслить эту жалкую глупость, а не снова растрачивать наше богатство, разжигая новую гонку вооружений.



Этот план по сжиганию денег, подвергая при этом опасности весь мир, подвергся широкой критике в кругах ядерной политики. "Россия и США уже пережили одну гонку ядерных вооружений. Мы потратили триллионы долларов и пошли на невероятный риск в ошибочных поисках безопасности", - написал бывший министр обороны США Уильям Дж. Перри в 2016 году, когда эти планы впервые материализовались. "Есть только один способ выиграть гонку вооружений: отказаться от участия".



Хотя администрация Байдена отменила предложенные в эпоху Трампа ракеты морского базирования, ядерный арсенал США по-прежнему насчитывает около 3700 единиц оружия, около 1700 из них развернуты для использования в военных целях, а остальные находятся на хранении, контролируемом Министерством энергетики.



Этого количества более чем достаточно, чтобы угрожать уничтожением человечества и биосферы Земли, и это лишь часть мировых запасов, не считая столь же крупных запасов России и меньших запасов в Китае и других странах. Снижение численности и, следовательно, рисков, связанных с этим оружием, - это обязанность, которую США и Советский Союз впервые осознали в конце 1960-х годов.



Вместо этого США, как лунатик, идут к необдуманному и малообсуждаемому возрождению своих трехкомпонентных ядерных сил времен холодной войны.



Китай расширяет свой собственный арсенал (до четверти американского). Новые подводные лодки, ракеты и самолеты, спроектированные с учетом военной стратегии, впервые задуманной еще в 50 – е годы прошлого века, к 2050 году покинут "мертвую руку" прошлого, направляя нас в еще одно столетие бессмысленных рисков. В этом будущем ошибка или неверное суждение может уничтожить человечество, как это неоднократно случалось на протяжении всей холодной войны. Нам просто повезло, не более того, что мы пережили сотни ложных тревог, которые звучали за эти десятилетия.



В центре предложения правительства США находится предложение стоимостью 100 миллиардов долларов по заполнению 450 ядерных шахт в пяти внутренних штатах сотнями новых ядерных ракет, которые будут запускаться с помощью спусковых крючков. Созданные до того, как ракеты, запускаемые с подводных лодок, стали большими, точными и неотслеживаемыми, эти реликвии теперь оправдываются как "ядерная губка", способная поглотить российскую атаку на США. Зачем вешать на житницу страны ядерный знак "Пни меня" стоимостью 100 миллиардов долларов?



Ядерное уничтожение в результате атаки на существующие шахты приведет к гибели до нескольких миллионов человек от радиационного воздействия, а еще сотни миллионов людей в Северной Америке подвергнутся риску воздействия смертельных осадков. Даже ограниченная ядерная война между Индией и Пакистаном приведет к гибели десятков миллионов людей во всем мире и вызовет глобальный голод.



Но как США могут требовать от других стран разоружиться, одновременно оттачивая свой собственный ядерный меч таким небрежным образом?".



"США нацелили этот дамоклов меч на себя во время холодной войны, когда мы произвели 70 000 плутониевых "ямок", которые вызывают взрывы термоядерных боеголовок. Испытания оружия в результате этих взрывов привели к тому, что каждая часть поверхности Земли была загрязнена плутонием, а такие горячие точки, как Роки-Флэтс в Колорадо и объекты в Хэнфорде в штате Вашингтон, по-прежнему требуют десятков миллиардов долларов на очистку. Неудачные попытки возобновить добычу полезных ископаемых для целей ядерной модернизации обошлись в 18–24 миллиарда долларов, большая часть которых потрачена впустую, и, по признанию представителей вооруженных сил Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, они, похоже, даже не срочно необходимо.



Зачем так рисковать, если уроки ХХ века столь очевидны?".



3. Как будет выглядеть ядерная война в XXI веке?



Сейчас в США активно обсуждаются две новые книги, посвященные атомному оружию и его потенциалу глобального уничтожения:



"Ядерная война: сценарий". Энни Якобсен.



"Обратный отсчет". Сара Скоулз.



В 1960 году Америка имела около 18 000 единиц ядерного оружия. У нее также были подробные планы их использования. Если бы они были реализованы, 275 миллионов человек в Советском Союзе были бы убиты в первый час войны. Еще 325 миллионов человек погибли бы от радиоактивных осадков в течение следующих шести месяцев. Даже если Китай останется в стороне от этой будущей войны, ее последствия унесут жизни до 300 миллионов его граждан.



В книге "Ядерная война: сценарий" Анни Якобсен, журналистка и автор нескольких книг по военному делу, рассказывает о гипотетическом ядерном нападении Северной Кореи на Америку и последующем развитии событий.



"Американские спутники, которые улавливают запуск Северной Кореи, имеют датчики, "настолько мощные, что они могут увидеть одну зажженную спичку на расстоянии 200 миль", пишет она. В течение 15 секунд радары смогут определить, что ракета направляется в Америку. Дорога займет чуть больше получаса. После того как президент проинформирован, у него есть шесть минут, чтобы сделать выбор.



Якобсен хладнокровно описывает скорость, с которой могут быть уничтожены целые страны. Российская подводная лодка у западного побережья Америки может запустить полный комплект ракет по всем 50 штатам одновременно за 80 секунд. Даже если бы американская подводная лодка была рядом, она не смогла бы за это время выстрелить торпедой, отмечает один эксперт. Говорят, что этот факт шокировал главнокомандующего ВМС США, когда он был раскрыт ему в 1981 году. Ракетам, запущенным вблизи американского побережья, потребуется немногим более семи минут, чтобы поразить цель.



"Ядерная война" является продолжением давней традиции дидактической ядерной антиутопии. Этот жанр процветал в 1980-х годах благодаря серии фильмов - "На следующий день", "Нити" и "Военная игра" (снятых 20 годами ранее, но в то время считавшихся слишком шокирующими для выпуска).



"Война на Украине вернула ядерные антиутопии их на передний план геополитики и культуры. Вспомните успех биографического фильма Кристофера Нолана о Дж. Роберте Оппенгеймере, отце атомной бомбы, и коммерческое возрождение "Американского Прометея", книги, на которой был основан этот фильм".



В сценарии Якобсен тоже есть кинематографичность. По ее словам, президента срочно отправляют на вертолет, чтобы скрыться в горном убежище. Генералы призывают его принять быстрые ответные меры. "Если кто-то запустит против нас ядерное оружие, - говорит генерал Джон Хайтен, бывший командующий американскими ядерными силами, - мы запустим его в ответ". Уильям Перри, министр обороны Билла Клинтона, говорит Якобсен, что как только приближающаяся ракета будет обнаружена, "мы готовимся к запуску… Мы не ждем". Цель состоит в том, чтобы "обезглавить" Северную Корею – уничтожить ее руководство и командование – прежде чем она сможет запустить больше ракет.



Якобсен передает реальность ядерной войны в порой вызывающих тошноту подробностях. По ее воображаемому сценарию северокорейская ракета уничтожает атомную электростанцию ​​к северу от Лос-Анджелеса, выбрасывая отработанное топливо в осадки. Жертвы рентгеновской вспышки остаются "разорванным ужасом с кровавыми сухожилиями и обнаженными костями". Еще одна бомба разрушает Вашингтон. Огненные бури приносят ветры до 660 градусов по Цельсию. Люди заживо запекаются в недрах Капитолия и Белого дома. Документируя детали апокалипсиса, текст напоминает "Хиросиму", основополагающую статью Джона Херси, опубликованную в журнале New Yorker в 1946 году.



Эта история не просто о применении ядерного оружия, но и о ядерной войне. Повествование Якобсен построено на тщательно продуманной последовательности трагических недоразумений. Американские ракеты, направляющиеся в Северную Корею, должны пролетать над Россией по географическим причинам. Американские лидеры не могут дозвониться до президента России. Российские спутники раннего предупреждения ошибочно видят сотни приближающихся ракет. Кремль атакует Америку. Америка отвечает. Только в Подмосковье имеется 100 "точек прицеливания" (на жаргоне означают цели).



К деталям сценария Якобсен можно придраться. Трудно понять, почему Северная Корея пошла на риск самоубийства среди ясного неба. У Америки может быть политика "запуска по предупреждению", но, как заметил Дик Чейни, бывший министр обороны и вице-президент, "реально, большинство президентов не стали бы этого делать". И действительно ли российские лидеры покончат с миром, основываясь на данных неисправных датчиков?



Однако что не подлежит сомнению и что за последние 30 лет отошло от общественного понимания, так это изменяющее мир воздействие ядерного оружия. Обширный выброс сажи в атмосферу приведет к сокращению количества солнечных лучей на 70% в течение десятилетия. Количество осадков уменьшится на 50%. "После 10 000 лет посадки и сбора урожая, - пишет Якобсен, - "люди возвращаются в состояние охотников-собирателей".



В "Обратном отсчете" Сара Скоулз, научный журналист, описывает людей, которые работают в огромном комплексе американских ядерных лабораторий, включая Лос-Аламос в Нью-Мексико (где Оппенгеймер руководил изобретением и созданием первой ядерной бомбы), близлежащие лаборатории Сандия, и Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса в Калифорнии. Наиболее интересными частями ее книги являются те, в которых она исследует, как такие ученые, как Оппенгеймер, согласовывают свою работу со своими принципами.



Некоторые с энтузиазмом относятся к важности ядерного сдерживания, размахивая диаграммами, показывающими, как резко упала смертность в крупных войнах после изобретения бомбы. Другие высказываются двусмысленно, выражая несогласие с ядерным оружием, одновременно настаивая на том, что кто-то должен гарантировать, что существующее оружие останется безопасным и надежным. Третьи кажутся глубоко противоречивыми, предпочитая подчеркивать гражданское применение своих исследований.



Разрыв поколений также проявляется в "Обратном отсчете". До 1992 года Америка поддерживала свое ядерное оружие в порядке путем взрывных испытаний. "Люди просто садились в самолет утром, летели в Неваду и взрывали дерьмо в пустыне", - с оттенком презрения говорит Роб Нили, руководитель отдела моделирования и вычислений в Ливерморе. "Только когда они потрясли Землю, они почувствовали себя по-настоящему уверенно". Поскольку Америка впервые за десятилетия разрабатывает новую боеголовку w 93, некоторые ученые той эпохи скептически относятся к тому, что это можно сделать без испытаний. Поколение Нили опирается на компьютерное моделирование, которому помогают крупнейшие в мире суперкомпьютеры и другие технические чудеса. "У нас растет новое поколение дизайнеров", - говорит Нили. В цифровом мире "коды - это их испытательный полигон".



Скоулз написала сбалансированную и удобочитаемую книгу, в которой отражены взгляды как сторонников ядерного разоружения, так и сторонников сдерживания. Поразительно то, что даже среди тех, кто считает, что ядерная модернизация необходима в мире, где арсенал Китая растет, а оружие России становится все более разнообразной, существует глубокая двойственность в отношении последствий этого и ненадежности сдерживания. Ядерное оружие "будет иметь либо умиротворяющий эффект, либо катастрофический эффект", признает Брэд Робертс, автор книги "Аргументы в пользу ядерного оружия США в XXI веке" и некогда высокопоставленный чиновник Пентагона по ядерной тематике.



4. А тем временем



США и Япония 18 марта предложили резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую страны не размещать и не разрабатывать какие-либо виды ядерного оружия в космосе.



В проекте резолюции Россия напрямую не упоминается, но этот шаг был сделан через несколько дней после того, как по оценке американской разведки, противоспутниковое оружие Москвы представляет угрозу космическому потенциалу США. Вашингтон опасается, что космические взрывы могут привести к нарушению военной спутниковой связи США.



В феврале администрация президента США Джо Байдена заявила, что Москва создает космическое оружие, предназначенное для поражения американских спутников.



Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отрицают разработку такого оружия. "Мы всегда были категорически против и сейчас выступаем против размещения ядерного оружия в космосе", - заявил Путин в феврале.



"Мы делаем в космосе только то, что делают другие страны, включая США".



20 марта Россия предостерегла Соединенные Штаты от использования коммерческих спутников для шпионажа после сообщений о том, что компания Илона Маска SpaceX подписала соглашение с разведывательным агентством США о создании сети шпионских спутников. Подобные системы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, "могут стать законной мишенью для ответных мер".



Ссылаясь на оскароносный фильм "Оппенгеймер", 18 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "человечество не сможет пережить продолжение "Оппенгеймера".



"Страны не должны разрабатывать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, предназначенные для размещения на орбите", - заявил глава ООН во время своего выступления в Совете Безопасности ООН.



Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал предложенную США и Японией резолюцию "просто очередным пропагандистским ходом Вашингтона" и "оторванной от реальности".



"Любое взаимодействие будет возможно только в том случае, если США и НАТО пересмотрят свой антироссийский курс, и когда они покажут, что готовы участвовать во всеобъемлющем диалоге, принимая во внимание все те факторы стратегической стабильности и снимая все опасения, которые у нас есть вопросы о нашей безопасности", - сказал он. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712168880





