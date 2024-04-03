Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху, - Геворг Мирзаян

22:14 03.04.2024

Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.



Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

3 АПРЕЛЯ 2024,



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал новый этап военной операции в секторе Газа. Израильские войска планируется ввести в город Рафах, расположенный на юге сектора и переполненный беженцами. По мнению Нетаньяху, без взятия под контроль этого города "победы в Газе не будет".



Казалось бы, решение странное. Ведь по итогам почти полугодовых боевых действий уже многим понятно, что победы Израиля в Газе не будет вообще – ни без Рафаха, ни с Рафахом. Военная операция зашла в тупик. Мобилизовав все возможные ресурсы (кроме ядерного оружия), получив всю необходимую помощь от США, руководство Израиля не смогло добиться в Газе решения ни одной из поставленных задач. Ни уничтожения ХАМАС, ни выселения всех палестинцев из сектора.



Все, чего добился Тель-Авив, это причинение страданий мирным жителям. За 150 дней, по данным администрации сектора, было уничтожено 70 тыс. "единиц жилья", еще 290 тысяч сейчас непригодны для проживания. В ходе этих ударов израильтяне убили 30 тыс. мирных палестинцев.



Добился Израиль и глобальной изоляции. Ковровыми бомбардировками и зверским обращением с пленными палестинцами (что можно увидеть на многочисленных роликах, которые снимали сами израильские солдаты) израильтяне продемонстрировали свое отношение к арабам, как к людям второго сорта. И тем самым если не обнулили, то, по крайней мере, практически развеяли то сочувствие, которое цивилизованный мир испытывал к Израилю после 7 октября.



В итоге теперь вместо сочувствия страны Глобального Юга прямым текстом обвиняют израильтян – и лично премьер-министра Нетаньяху – в геноциде. Страны Ближнего Востока – даже те, кто еще недавно пытался нормализовать отношения с Тель-Авивом – снова рассматривают Израиль как токсичного игрока. И либо молча, либо в открытую поддерживают тех же самых хуситов – йеменское движение, которое пытается блокировать торговлю с Израилем через Красное море. И несмотря на то, что от этой блокады страдают и арабские страны – страховые компании и владельцы танкеров не желают пускать суда к портам Катара, Саудовской Аравии и Иордании – никто из арабских руководителей особо не возмущается. Потому что это будет выглядеть как косвенная поддержка действий Израиля в секторе Газа.



А вот кто возмущается, так это союзники Израиля. Прежде всего Соединенные Штаты. Полностью и беспрекословно поддержав позицию Израиля в Газе (включая тезисы о том, что палестинцы сами обстреливают свои больницы), Вашингтон рассчитывал, что военная операция продлится недолго. Что Израилю удастся достичь своих целей – и достичь их не слишком варварскими способами. Однако в итоге получилось, что США привязали себя не к победе над ХАМАС, а к этническим чисткам палестинцев – арабов и мусульман. Эта привязка резко усложнила отношения Вашингтона и его арабских союзников, сделала нереализуемыми планы по их вовлечению в санкционную войну против России.



Неудивительно, что высокопоставленные сотрудники администрации Байдена призывают его ни много ни мало отказать Нетаньяху в поддержке. И если кто-то в Тель-Авиве считает, что достаточно лишь продержаться полгода и все проблемы уйдут вместе с Байденом, то эти надежды на днях рухнули. Вероятный следующий президент США Дональд Трамп – республиканец, верный союзник Израиля – заявил, что Тель-Авиву стоит как можно скорее заканчивать военную операцию в Газе. Хотя бы по причине того, что израильтяне "теряют много поддержки в мире".



Но самая главная проблема Нетаньяху в том, что он теряет поддержку внутри своей собственной страны. В израильских городах проходят массовые акции протеста. Десятки тысяч людей обвиняют премьера в неспособности добиться освобождения заложников, захваченных ХАМАС в ходе нападения 7 октября 2023 года, и требуют проведения досрочных выборов. На этом же настаивает и оппозиция, рассматривающая нынешнюю ситуацию как блестящую возможность избавиться от, по сути, лидера израильского правого лагеря.



Казалось бы, в этой ситуации Нетаньяху должен искать дипломатическое решение проблемы. Выходить на ХАМАС через арабские страны, пытаться достичь компромисса, освобождать заложников через отказ от военной операции. То есть, выражаясь языком деловых людей, зафиксировать убыток. Однако вместо этого он хочет отправить войска на Рафах – для больших разрушений, большего количества убитых гражданских и без какого-то шанса на победу. Так в чем логика?



Логика есть – нужно лишь рассматривать ситуацию через призму не национальных интересов Израиля, а личных интересов Биньямина Нетаньяху. Переговоры, сворачивание военной операции – все это не создаст вокруг Нетаньяху ореол победителя. Сторонники обвинят его в предательстве, противники скажут: "А мы предупреждали". В результате нынешний премьер рискует потерять не только свой пост, но и свободу. Единственный шанс все это сохранить хотя бы на какое-то время – продолжать войну. Убивать людей для того, чтобы обеспечить сиюминутное собственное выживание – в надежде на то, что возникнут какие-то "серые лебеди" (например, война с Ираном), способные полностью изменить расклады в Газе.



И для того, чтобы "серый лебедь" прилетел быстрее, Нетаньяху атакует не только Газу, но и сам Иран. Точнее, иранское консульство в Сирии. Впервые за все время израильских ракетно-бомбовых ударов по Сирии Тель-Авив разбомбил не иранский конвой, склад или базу, а дипломатическое учреждение в Дамаске. Как минимум семеро иранских военных советников было убито, причем среди них оказалось два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, параллельной иранской армии). И если сейчас Тегеран не ответит как-то симметрично, то его в регионе попросту не поймут. А ответит симметрично – значит, даст израильскому премьеру искомую им войну.



При этом Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.



Точно так же понимают, что победы над Россией им не видать, что дополнительные дни и недели войны приводят лишь к увеличению страданий мирных жителей и боевых потерь, а также дополнительным убыткам для европейской экономики. По сути, европейские лидеры сжигают на Украине будущее своих стран, лишают Европу шансов стать суверенным игроком в многополярном мире и балансировать свои связи с США за счет развития отношений с Россией. Занимая более ястребиную, нежели американцы, позицию в украинском кризисе, европейские лидеры даже обнуляют свои шансы определять будущее европейской системы безопасности – которая будет согласовываться Москвой и Вашингтоном. Однако эти же лидеры понимают, что отход от ястребиной линии приведет к внутриполитическим скандалам, их отставкам и даже посадкам.



Поэтому все они, как и Нетаньяху, намеренно путают свою личную шерсть с государственной. И продолжают войну, анонсируя новые поставки оружия и денег киевскому режиму.