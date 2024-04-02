Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 1 тыс. человек, погибших - 7

22:17 03.04.2024

Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек



Дарья Григоренко



В результате землетрясения, которое произошло на востоке Тайваня, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщила пресс-служба экстренного штаба Тайваня по ликвидации последствий ЧС.

Согласно докладу экстренного штаба, на 22:00 по местному времени (17:00 мск) девять человек погибли, 1011 получили ранения и 143 человека числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.



Напомним, на Тайване в среду произошло самое сильное за 25 лет землетрясение, оно ощущалось по всей территории острова. Сообщалось, что число погибших составило семь, а пострадавших 736 человек.