|22:43 В Газе израильтяне прибили бомбами еще 7 иностранных волонтеров
22:41 В Таджикистан прибыл первый грузовой караван из Пакистана
22:37 Сибиризация: второй поворот России на Восток, - Сергей Караганов
22:34 Путин решил строить "дико дорогой" мост на Сахалин. Кому оно надо?
22:19 Какие мигранты нужны России? - Борис Акимов
22:17 Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 1 тыс. человек, погибших - 7
22:14 Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху, - Геворг Мирзаян
21:28 "Мертвая рука" США на горле планеты, - Адам Лоутер и Кертис Макгиффин
21:24 Эрдоган отыгрывается на курдах за поражение соратников, - И.Субботин
12:09 Переформатирование мира по-путински. Репортаж А.Колесникова о встрече ВВП с Кустурицей
12:06 Влияние России на Ближнем Востоке неуклонно растет, а США - падает, - Фабрис Баланш
11:43 Возмущенные иудеи пошли на штурм госрезиденции Нетаньяху
11:40 В Турции восстали курды города Ван
09:42 Москва и Тегеран готовят соглашение о стратегическом партнерстве, - С.Строкань
09:36 Путин требует от РосМВД хоть что-то сделать с валом миграции
08:33 Не пойман, не вор... NCOC глумливо отрицает слив нефти в Каспий
08:30 КырДепутат Коргонбай уулу назвал минздрава Бейшеналиева "предателем и жуликом", а также обвинил в незаконном обогащении
08:18 Война за долю в цепочках поставок, - "Yeni Safak"
08:13 Попались на допинге туркменские ушуисты
08:10 Мангистауская область Казахстана увеличилась на 1 млн 600 тыс га земли. Каспий стремительно сохнет
08:00 Казахстан отважился осудить Израиль за бомбежку иранского посольства в Сирии
07:54 Умер первый глава Сената Парламента Казахстана Омирбек Байгельди
06:55 Пора ликвидировать бандеровских вожаков, - глава РосСовбеза Медведев
06:46 Хаос и разрушения: мощнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване
01:20 Республиканский конкурс "Лучший чтец книг Лидера нации"
01:06 Сколько стоят любезности Анкары в адрес Москвы? - В.Михеев
01:01 Рабство XXI века: Британия и ее постколониальный синдром, - Е.Пустовойтова
00:55 Китайский средний класс предъявляет спрос, - А.Башкатова
00:49 США не хотят попасть в один окоп с Израилем, - И.Субботин
00:45 Радикалы пытаются извлечь выгоду из переустройства мирового порядка, - Андрей Мельников
00:12 В Кыргызстане открылась первая балетная труппа
00:09 В Минобороныkz опровергли слухи об атаке на Татарстан беспилотников с территории Казахстана
|17:46 В Стамбуле при пожаре в высотке делового центра Гайреттепе погибло 29 человек
17:22 Араб Альджавдер возглавил Международный аэропорт Астаны
17:18 Аркадаг прилетит в Душанбе. Праздновать "Дни культуры"
16:05 Адостроительство Нового времени, - Александр Дугин
15:34 Не новый герб и новые налоги, а новые соглашения спасут Казахстан
15:32 Президент Киргизии подписал закон об иноагентах
15:30 Казахская неказахская буржуазия, - Петр Своик
15:25 Шахноза Нодири (замминистра занятости РТ): "Нужно бороться с заказчиками терактов, а не с трудовыми мигрантами"
15:22 Как Кыргызстан сводит на нет экономическое давление на Россию, - Анвар Ажиев
15:14 Об этимологии названия "Талибан", - П.Густерин
15:11 Простаивавший 5 лет туркменский судостроительный завод получил первые заказы
15:09 Из музея Вооруженных сил Казахстана убрали восковую фигуру Назарбаева
14:55 Десятки мирных жителей и иностранных волонтеров погибли от израильских ударов по больнице "Аш-Шифа"
14:43 Вице-губернаторами в Киргизии продолжают назначать 20-летних пацанчиков
14:39 Украина не Афганистан? Конфликт прекратится, когда утомление украинского народа перекроет его готовность жертвовать собой, - Хамед Медждуб
14:02 Эрдоган проиграл впервые за 20 лет. Как сберечь наследие? - Камран Гасанов
10:59 Казахстанский журналист Данияр Адилбеков арестован - "распространял лживые сведения про министров"
10:57 Россия не агрессор, а Украина не жертва, - American Thinker
10:51 Уволенный за безделие экс-каз-премьер Алихан Смаилов трудоустроен председателем Высшей аудиторской палаты
|Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 1 тыс. человек, погибших - 7
22:17 03.04.2024
Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек
Дарья Григоренко
В результате землетрясения, которое произошло на востоке Тайваня, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщила пресс-служба экстренного штаба Тайваня по ликвидации последствий ЧС.
Согласно докладу экстренного штаба, на 22:00 по местному времени (17:00 мск) девять человек погибли, 1011 получили ранения и 143 человека числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.
Напомним, на Тайване в среду произошло самое сильное за 25 лет землетрясение, оно ощущалось по всей территории острова. Сообщалось, что число погибших составило семь, а пострадавших 736 человек.