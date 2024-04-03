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Путин решил строить "дико дорогой" мост на Сахалин. Кому оно надо?
22:34 03.04.2024

03 апреля 2024,
Путин вернулся к идее построить "дико дорогой" мост на Сахалин. Эксперты не разделили его энтузиазм
Путин предложил связать Сахалин мостом с материковой частью России

В России вернулись к обсуждению мегапроекта строительства моста с материка на Сахалин. Он будет стоить как минимум вдвое дороже Крымского, но поможет развитию Дальнего Востока. Владимир Путин считает, что мост нужен, губернатор Сахалинской области тоже уверен в неизбежности его появления. Однако эксперты сомневаются в целесообразности проекта.
Минимум вдвое дороже Крымского
Нужно связать Сахалин с материковой Россией мостом, и тогда регион будет больше развиваться, заявил Владимир Путин во время видео-встречи с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

"Что касается моста, мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно", - заявил Путин.

Президент отметил, что все время звучат "разные цифры" насчет того, в какую сумму обойдется постройка. Он задал этот вопрос Лимаренко, тот ответил, что на сам мост нужно 300 млрд руб. Еще столько же необходимо, чтобы сделать "подходы" к нему.

Таким образом, Сахалинский мост будет более чем вдвое дороже Крымского. На последний потратили суммарно 227,9 млрд руб. Возведение моста на Сахалин сложнее из-за того, что там хуже природные условия.

Губернатор предложил оформить строительство моста через концессионное соглашение . В то же время глава региона указал, что подходы к мосту так спонсировать не получится. Они вряд ли окупятся, поэтому работы над ними можно считать "освоением территории".

"Нет, они могут окупаться. Я как раз хотел сказать, что подходы и развязки там будут стоить дороже, чем мост", - возразил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что нужно развивать Сахалин и "прилегающие территории", а не просто "там по тайге ездить". Кроме того, в регионе планируют реализовать крупные инвестиционные проекты, а значит, вырастут и грузоперевозки. Последнее время в Сахалинской области увеличилось промышленное производство, "подрастает" ВРП , вообще "основные показатели положительные", отметил Путин.

"Это такая территория, которая требует развития. Просто по тайге там ездить - это менее интересно, чем передвигаться в регионе, который имеет перспективы развития. Надо вот это посмотреть", - призвал президент.

Он попросил Лимаренко проработать вопрос с федеральным правительством. Сам Путин даст соответствующее поручение.

Строить или нет
Строительство моста на Сахалин обсуждается еще с советских времен. Последний раз в России проект активно обсуждали в 2018 году, на фоне успешного завершения Крымского моста. Путин тогда сказал, что по поводу аналогичного сахалинского проекта есть "разные мысли".

"Важно развитие инфраструктуры севера Хабаровского края. Вот надо будет внимательно посмотреть и посчитать, что такое мост, что он за собой потянет. Если он потянет за собой существенное развитие инфраструктуры севера Хабаровского края, то тогда экономика немножко по-другому будет смотреться", - пояснял президент.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев создание Сахалинского моста в 2023 году одобрял. По его словам, это позволит "посадить" на железнодорожную сеть "пару больших портов", подтолкнуть развитие обоих регионов.

Некоторые эксперты сомневались в целесообразности строительства. Так, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечал, что смысл есть только если одновременно связать остров с соседней Японией.

"Главный вопрос: в Крыму население более 2,5 млн человек, а на Сахалине - до 500 тыс. человек. Актуальным мост может быть, только если продолжат строительство в сторону Хоккайдо", - пояснил эксперт.
Для России перспективнее развивать свои автомобильные дороги, уверен экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака. Строительство Сахалинского моста он назвал "абсолютно бессмысленным".

"Сахалин - это все-таки очень маленькая часть российской экономики... [В то же время] мы занимаем девятое место в Европе по длине сети автомобильных дорог. Их строительство куда больше бы повлияло на развитие бизнеса и промышленности во всех регионах", - заявил экономист.

Губернатор Сахалинской области в 2021 году говорил, что мост с Сахалина на материк "так или иначе" появится, вместе с "мостом или тоннелем из Японии в Россию".

"Пройдут годы, 10 или 20 лет, но так или иначе появятся... Как Суэцкий канал: он был предопределен за многие годы до того, как его вырыли. Рано или поздно Сахалинская область станет одним из главных дальневосточных транспортных хабов... Это кардинально изменит структуру нашей экономики, вопрос лишь во времени", - предсказывал Лимаренко.

Тогда же он добавлял, что идею моста поддерживают глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Виталий Савельев. В то же время министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков в 2022 году назвал проект Сахалинского моста неприоритетным, а спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов в 2020 году счел его "дико дорогим", хотя "теоретически - было бы неплохо".

Источник - gazeta.ru
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