Сибиризация: второй поворот России на Восток, - Сергей Караганов

22:37 03.04.2024 Сибиризация: второй поворот России на Восток лежит "за Камнем"



Когда в конце 2000-х с группой молодых коллег начал работать над обоснованием выгодности и необходимости Восточного поворота России (параллельно мощно работал с соратниками в этом же направлении нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу), в концепциях и разработках этот "поворот" включал в себя всю Сибирь и Приуралье – единый исторический, экономический, человеческий регион. Получилось иначе – Поворот-1 к Азии, ее рынкам административно пошел преимущественно через Тихоокеанскую Сибирь, затем к ней присоединили Арктику.



Тот Восточный поворот, начавшийся с 2010-х годов, был успешен, но только частично, во многом из-за того, что Дальний Восток был искусственно оторван от гораздо более мощных в человеческом, промышленном, ресурсном отношении Восточной и Западной Сибири. Они же продолжали страдать от "континентального проклятия" – удаленности от рынков.



Теперь новая геостратегическая ситуация настоятельно требует возвращения к первоначальной идее – восточному повороту всей России через первостепенное развитие всей Сибири, включая, разумеется, Приуралье, "сибиризацию" всей страны. Европа на долгие годы закрылась и никогда уже не сможет и не должна стать первоклассным партнером, а Азия бурно развивается.



Война, которую спровоцировал и развязал Запад на Украине, не должна отвлечь нас от движения к Югу и Востоку – туда, куда перемещается центр развития человечества. Эта новая, но давно предсказывавшаяся ситуация диктует нам и призывает к возвращению к себе "домой" – из давшего немало, но давно – век тому назад – истощившего свою полезность более чем трехсотлетнего европейского путешествия. (Термин "возвращение домой" подарил мне в годы совместной работы над предыдущим туром Восточного поворота видный философ и историк из Хабаровска – профессор Леонид Бляхер). Без того путешествия, запущенного великим Петром, у России не случилось бы многих достижений. Главное среди них – величайшая в мире литература, ставшая результатом соединения русской культуры, религии и морали с европейской культурой. Достоевский, Толстой, Пушкин, Гоголь, затем Блок, Пастернак, Солженицын, другие гиганты духа, сформировавшие нашу современную идентичность, вряд ли появились бы без "европейской прививки".



На эти три века мы полузабыли о восточных корнях нашего государства и народа. Монголы грабили, но и содействовали развитию. Ведь в противодействии и сотрудничестве с ними мы воспринимали многие элементы их государственности, что позволило построить мощное централизованное государство, континентальное мышление. Видимо, от империи Чингисхана мы унаследовали и нашу, ныне почти уникальную культурную национальную и религиозную открытость. Монголы не навязывали свою культуру, верования, были религиозно открытыми. Поэтому, стремясь сохранить Русь, святой благоверный князь Александр Невский заключил союз именно с ними.



Фронтир будущего

Леонид Бляхер

Россия может выступить "местом сборки" Евразии, только если осознает себя ее частью. Наша история писалась под сильнейшим воздействием западных традиций. Путь России в Азии был невероятно сложен и интересен, а ее азиатская часть так же заполнена исторической жизнью, как и европейская.

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Великая Россия не состоялась бы и, скорее всего, не выжила бы на русской равнине, осаждаемая соперниками и врагами с запада и юга, если бы с XVI века русские массово не двинулись бы "за Камень" (Урал), "встречь солнцу". Необъяснима, помимо вмешательства Божьей воли, скорость их порыва. Казаки дошли до Великого океана за шесть десятилетий.



Освоение Сибири сделало из древней Руси, Русского царства великую Россию. Еще до того, как она была провозглашена империей, ресурсы Сибири, сначала "мягкое золото", затем серебро, золото, минералы позволили создать и оснастить мощную армию и флот. Немалую роль в этом играли караваны северного шелкового пути, везшие через Кяхту в Россию и дальше китайские товары в обмен на меха. Там же в Сибири русские, конкурируя и торгуя, начали тесно взаимодействовать с выходцами из Центральной Азии, "бухарцами", как их наши тогда называли.



Сибирь мощно усилила лучшее в российском характере – культурную и национальную открытость, тягу к воле – русской свободе, безмерную отвагу. Сибирь осваивали люди десятков национальностей, сплетавшихся с местным населением. И, конечно, коллективизм – без взаимопомощи выживать и побеждать пространства и стихию было невозможно. Так формировался сибиряк – сосредоточение лучшего в русском человеке – русском русском, русском татарине, русском буряте, русском якуте, русском чеченце и далее по списку. Видный тюменский журналист и писатель Анатолий Омельчук называет Сибирь "заваркой русского характера".



Беспримерен подвиг лучших и в элите – Витте, Столыпина и их сподвижников, – и в народе, в кратчайшие сроки построивших Транссибирскую магистраль. Они шли как под старым лозунгом "встречь солнцу", так и под новым, отражавшим конкретную и величественную цель – "Вперед к Великому океану".



Сейчас должен появиться новый лозунг – "Вперед в Большую Евразию".



Мы должны быть благодарны им за труд и самоотверженность, как и за труд тех, кто попадал в Сибирь не по своей воле. И каторжане, и узники ГУЛАГа внесли огромный, не до конца оцененный вклад в развитие страны.



Был духоподъемный проект советского освоения Арктики, великие комсомольские стройки Сибири, на которых рука об руку трудились и дружили, создавали семьи представители всех народов Советского Союза. Сибирское масло, зерно, полушубки, кони из Монголии, Бурятии и Тувы и, конечно, сибирские полки сыграли важнейшую роль в победе, в спасении Москвы в Великой Отечественной.



А потом пришли сибирские нефть и газ.



Но, конечно, главный вклад Сибири в общероссийскую сокровищницу – ее люди, куражные, упорные, сильные, предприимчивые. Воплощение русского духа. Нужно не только способствовать переселению россиян из центра (в том числе из воссоединенных земель) в Сибирь, но и призывать сибиряков с их опытом и кругозором, ощущением близости к Азии к управлению страной.



Поколения наших сограждан, поднимавших Сибирь, не до конца осознавали, хотя были и провидцы, что, выводя ее на рынки Азии, будущего, они превращали Россию в великую евроазиатскую державу. А это будущее наступило.



Конфронтация, которую развязал Запад, происходящие там процессы разложения общества, стимулируемые элитами, долговременное замедление развития Европы однозначно указывают – будущее России на Востоке, Юге, куда перемещается центр мира.



А Россия с ее уникальной культурой, открытостью призвана стать важной частью этого сдвига, одним из его лидеров, стать тем, чем судьба, Бог и подвижнические труды поколений наших предков предопределили ей быть – Северной Евразией. Ее балансиром, военно-стратегическим стержнем, гарантом свободного от диктата ренессанса ее раньше подавлявшихся культур, стран, цивилизаций.



Мы присутствуем при рождении нового мира. Во многом стали его повивальной бабкой, выбив фундамент из-под пятисотлетней гегемонии Европы-Запада – его военное превосходство.



Сейчас мы отражаем последнюю, хочется надеяться, атаку уходящего Запада, стремящегося, нанеся нам стратегическое поражение на полях Украины, повернуть историю вспять. В этой схватке нужно побеждать, даже угрожая и, если понадобится, применяя жесточайшие средства. Это необходимо не только для победы страны, но и для предотвращения скольжения мира к Третьей мировой.



Но, повторюсь, схватка с Западом не должна отвлекать нас от важнейших созидательных задач. И среди них – новое освоение и подъем всего востока страны, не только развитие геоэкономики, геополитики, но и неизбежное на ближайшие десятилетия изменение климата диктуют, с одной стороны, необходимость, но с другой доказывают возможность и выгодность выдвижения и энергичного претворения в жизнь нового Сибирского поворота всей России, сдвига центра ее духовного, человеческого, экономического развития на Восток.



Минеральные ресурсы Сибири, ее богатые земли, леса, обилие чистой пресной воды призваны стать, используя современные технологии и, главное – сибиряков, одной из главных основ развития Евразии. И наша задача – крепко держать в руках и развивать Сибирь на благо наших граждан, страны и всего человечества. Пока мы поставляем в основном ресурсы низкого уровня передела. Задача – создать при регулирующей роли государства всероссийские производственные комплексы полного цикла. Необходимо на новейшей основе, используя поток заказов оборонным предприятиям, воссоздать сибирское машиностроение.



В том же направлении должны продвигаться и общероссийские административные центры – министерства, законодательные органы, штаб-квартиры крупных корпораций, а за ними патриотическая и в лучшем смысле этого слова честолюбивая молодежь. Если бы Петр жил ныне, он, безусловно, основал бы новую столицу в Сибири, мощно расширил бы окно в Азию.



Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом России абсолютно необходима третья, сибирская столица. Этого требует и военно-стратегическая обстановка, которая будет складываться на ближайшие десятилетия.



Знаю, что жители Урала, Зауралья, многие из которых несут в себе пламенный дух предков – великих первооткрывателей, – желают возрождения России, процветания, в том числе через первоочередной подъем Сибири. К большому сожалению, немалая часть из них, не видя перспектив и возможностей приложить свои амбиции и способности, уезжают в хорошо развитые центральные регионы либо тихо "сгорают" в малых городах и селах восточной части страны. В наших силах и интересах задействовать этот колоссальный человеческий капитал, разрушить ненужные мосты между сибирской глубинкой, крупными административными центрами и остальной Россией, собрав великую географическую, цивилизационную ось истории воедино. Переориентация самосознания, мышления всех наших соотечественников, единение со славным сибирским прошлым, настоящим и будущим в интересах всей страны непременно найдет отклик в сердцах самих сибиряков. Повторюсь, нужна сибирская стратегия всей России, а не только Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Последние к тому же откровенно слабы, в том числе и из-за узости подхода.



Стратегия должна начинаться не столько с сухих экономических расчетов, хотя и уже существующие более чем убедительны – новосибирские ученые с участием москвичей почти все сделали, – сколько с духовного, культурного возвращения в центр российского самосознания великолепной, захватывающей дух истории освоения азиатской России. История Сибири, полная романтики, побед и приключений, должна стать своей для каждого патриота нашей страны. Завоевание американского Запада, про которое знают все, – бледная тень череды подвигов наших предков. При этом они не прибегали к геноциду, а сплетались с местными. А мы в массе народа и даже интеллигенции почти не знаем эту историю. Чего стоит один полуторагодовой поход Александра Невского в конце 1240-х годов через Среднюю Азию и Южную Сибирь в столицу монгольской империи Каракорум за получением ярлыка на княжение более высокого уровня, чем батыевский. Там же в это время находился известный нам из повествований Марко Поло хан Хубилай, вскоре ставший императором-объединителем Китая, основателем династии Юань. Они почти наверняка встречались. Наверное, именно с похода Александра Невского надо начинать историю освоения Сибири и российско-китайских отношений, ныне де-факто союзных, призванных стать несущей основой нового мирового порядка.



Должны строиться новые меридиональные пути, соединяющие Южную Сибирь с Северным морским путем, выводящие в Китай и через него в Юго-Восточную Азию. Приуралье и западные регионы Сибири должны получить эффективный выход к Индии, другим странам Южной Азии и Среднего Востока. Отрадно, что, наконец, хоть и с запозданием, начали достраивать железную дорогу, которая соединит Россию, в том числе сибирские регионы, через Иран с Индийским океаном.



Развивать Сибирь с ее водными богатствами нужно, вовлекая вододефицитные, но и трудоизбыточные братские страны Центральной Азии, не дурными проектами переброски рек, но совместным созданием производств водоемкой продукции, экспортируя "виртуальную воду" – воду, затраченную на производство продовольствия, других товаров. Симбиоз сибирского и центрально-азиатского развития дает огромные выгоды всем.



Дефицит рабочей силы нужно частично компенсировать массовым привлечением трудолюбивых и дисциплинированных северных корейцев. Мы, наконец, выходим из глупого следования западной линии в отношении КНДР и восстанавливаем дружеские отношения. Знаю, что в поставках хотя бы и сезонной рабочей силы заинтересованы в Индии и Пакистане.



Мы в НИУ ВШЭ совместно с Институтом экономики и организации промышленного производства СО РАН, другими институтами из Сибирского, Дальневосточного отделений Академии наук, с университетами из Томска, Барнаула, Хабаровска, Красноярска начинаем проект обоснования "Поворота на Восток – 2" – к сибиризации России.



Нужна и ударная общегосударственная программа развития востоковедения, знания восточных языков, народов, культур уже со школьной скамьи. Уникально культурно и религиозно открытая Россия имеет здесь огромное стартовое конкурентное преимущество, доставшееся от предков, которые, двигаясь к Востоку, не порабощали и уничтожали, в отличие от европейцев, а впитывали местные народы и культуры.



Сунь-цзы, Конфуций, Каутилья (или Вишнугупта), Рабиндранат Тагор, Фирдоуси, царь Дарий, Тамерлан, аль-Хозреми (основатель алгебры), Абу Али ибн Сина (Авиценна – основатель медицинской науки) или Фатима аль-Фихри – основательница первого университета мира – должны считаться для образованного русского столь же знакомыми, как Александр Македонский, Галилей, Данте, Макиавелли или Гете. Мы должны понимать не только суть православного христианства, но и ислама, буддизма. Все эти религии и духовные течения уже присутствуют в нашей духовной памяти. Нужно только сохранять и развивать их.



К тому же Сибирь, учитывая неизбежное на ближайшие десятилетия изменение климата, расширит ареал комфортного обитания. Сама природа приглашает нас к новому Сибирскому Восточному сдвигу России. Еще раз повторюсь. Создавая и претворяя в жизнь программу сдвига России к Востоку, мы не только возвращаемся домой, к истоку нашего могущества и величия, но и открываем новые горизонты и для себя, и для будущих поколений, создаем и будем претворять в жизнь старую-новую русскую мечту: стремление к величию страны, благосостоянию и воле – русской свободе, воплощать лучшее в нас – Дух Русских.



СЕРГЕЙ КАРАГАНОВ

Доктор исторических наук, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. Источник - Российская газета

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