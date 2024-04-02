В Газе израильтяне прибили бомбами еще 7 иностранных волонтеров

22:43 03.04.2024

В Газе убиты семеро западных волонтеров в результате израильского авиаудара



Семь работников гуманитарной группы World Central Kitchen (WCK) были убиты в центре сектора Газа в результате "целенаправленного нападения" израильских сил, которое вызвало всеобщее осуждение и вынудило благотворительную организацию приостановить операции в регионе. Об этом сообщает "Аль-Джазира".



WCK сообщила, что члены ее команды прибыли из Австралии, Палестины, Польши и Великобритании. Один из них имел двойное гражданство США и Канады.



Несмотря на координацию действий с Армией обороны Израиля, конвой был обстрелян при выходе из склада в городе Дейр-эль-Балах после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, доставленной в Газу морем, сообщает WCK.



"Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, оказавшиеся в самых ужасных ситуациях, когда еда используется в качестве оружия войны", - сказала исполнительный директор World Central Kitchen Эрин Гор.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар "непреднамеренным" и "трагическим". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы выяснить обстоятельства этого "трагического инцидента".



Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил, что 44-летняя сотрудница гуманитарной организации Лалзавми "Зоми" Франкком погибла в результате авиаудара в Газе. Он сообщил, что его правительство связалось с Израилем, чтобы потребовать привлечения виновных к ответственности.



Премьер-министр Британии Риши Сунак во вторник призвал Израиль срочно провести расследование и предоставить объяснения после того, как в секторе Газа погибли гуманитарные работники, в том числе британские граждане.



Официальный представитель ООН Мартин Гриффитс заявил, что он "возмущен" убийством сотрудников благотворительной организации. "Они были героями, убитыми при попытке накормить голодающих людей", - написал он в социальных сетях.