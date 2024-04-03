Вашингтон добивается оттепели в отношениях с Пекином, - НГ

00:08 04.04.2024

03.04.2024



Позитивным сдвигам мешают Тайвань и Украина

Владимир Скосырев



Министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Китай. Вслед за ней Поднебесную посетит госсекретарь Энтони Блинкен. Как вытекает из высказываний президента США Джозефа Байдена в ходе его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, для Вашингтона главное – не допустить вспышки противоречий или, хуже того, инцидентов в военной области в предвыборный период. Но предстоящий саммит Байден – Кисида – Маркос, а также события вокруг Тайваня могут пустить эти планы под откос.

Обмен мнениями по телефону между Байденом и Си стал первым прямым контактом двух лидеров после встречи в ноябре в Сан-Франциско. Белый дом в своем заявлении сделал упор на "необходимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и соблюдать законные правила, а также свободу навигации в Южно-Китайском море (ЮКМ)". Китайское агентство "Синьхуа" указало по итогам дискуссии: Си отметил, что китайско-американские связи начали стабилизироваться. Но они могут "соскользнуть к конфликту и конфронтации".



Как напоминает Reuters, представитель Белого дома Джон Кирби назвал беседу деловой, но подчеркнул, что она состоялась накануне встреч на следующей неделе в Вашингтоне между Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Это реакция на то, что Китай "играет военными мускулами".



Что кроется за этой метафорой? Корабли китайской береговой охраны поливали из водометов филиппинские суда около отмели Second Thomas Shoal на спорном участке ЮКМ. Этот спор может втянуть США в столкновение с Китаем. Ведь он претендует на большую часть ЮКМ. Грегори Полин, эксперт американского Центра стратегических и международных исследований, утверждает, что действия Китая могут способствовать укреплению американо-филиппинского альянса и военных связей между Манилой и Токио.



Но в Пекине и Вашингтоне эскалации в ЮКМ явно не желают. Поэтому на нынешней неделе военные чиновники Китая и США проведут переговоры в Гонолулу.



Еще одной темой дискуссии между двумя лидерами стал запрет на экспорт в Китай передовых американских технологий, в том числе полупроводников. Си предупредил собеседника, что это не снижает риск противостояния, а, напротив, увеличивает его. Тут следов хоть какого-то взаимопонимания сторон аналитикам обнаружить было невозможно. Байден ответил Си, что никому не позволит подрывать национальную безопасность США.



Два лидера обсудили также Украину. Байден выразил обеспокоенность тем, что Китай поддерживает Россию.



Центральный орган ЦК КПК, газета "Жэньминь жибао", выделила три принципа, которые подчеркнул Си. Во-первых, ценить мир, придерживаться линии отказа от конфликта. Во-вторых, не провоцировать друг друга, поддерживать стабильность. В-третьих, соблюдать обещания, данные друг другу.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Встреча в Сан-Франциско принесла определенную стабильность. Но с тех пор возникли и негативные компоненты в отношениях двух держав. Из изложения слов Си следует, что США не соблюдают красные линии, которые обозначил Китай. Это касается Тайваня и попыток США сдержать развитие Китая с помощью санкций. Этого Пекин не будет терпеть, ясно сказал председатель КНР. На мой взгляд, в свете таких высказываний обоих лидеров ожидать улучшения отношений не приходится".



Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, обратил внимание "НГ" на то, что Байден и Си говорили и об Украине: "Вашингтон хотел, чтобы Китай надавил на Москву и она согласилась на американские или украинские условия переговоров. Китай, естественно, этого делать не будет. У него своя позиция. Для Китая этот вопрос важный, но с США ему, по существу, обсуждать нечего. Я думаю, китайцы даже хотели избежать обсуждения этой темы, чтобы сосредоточиться на экономических проблемах".



Что касается поездки Йеллен, то она начала свое турне не с Пекина, а с Гуанчжоу, гигантского производственного и экспортного хаба. Там Йеллен встретится с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, директорами американских компаний, работающих в Китае. Йеллен и Хэ возглавляют совместную финансово-экономическую группу, которая в виртуальном формате обсуждает текущие дела.



Но во время визита Йеллен будет артикулировать новую проблему. Как считают в США, в период слабого спроса Пекин создает новые производственные мощности, которые выпускают дешевые экспортные товары. А это, в свою очередь, ведет к тому, что в обрабатывающей промышленности стран, соблюдающих правила рынка, производство сокращается.