НАТО защищает Украину от Трампа, - Г.Петров

00:10 04.04.2024

3.04.2024



Альянс страхуется на случай изменения внешней политики США после возможной смены президента

Геннадий Петров



Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что лучше поручить альянсу, а не США дело координации помощи украинской армии.

В Брюсселе открылась двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО. В ее рамках будут обсуждаться в том числе меры, которые можно назвать страховкой на случай, если в США придет к власти Дональд Трамп и попытается как-либо поменять политику Запада в отношении российско-украинского конфликта. По некоторым данным, альянс готов усилить свою роль в координации международной поддержки Киева и увеличить финансирование армии Украины. Правда, власти США уверяют, что никаких страховок не понадобится. Снижать поддержку Украине американцы не будут ни при каком президенте.



Нынешняя встреча глав МИД – юбилейная. Альянс образовался 4 апреля 1949 года, то есть 75 лет назад. Еще в начале года чиновники НАТО допускали, что на этот день может быть назначен саммит.



Но позднее встречу глав государств было решено перенести на 9–11 июля, и выбор этой даты не случаен. Саммит пройдет в Вашингтоне в самый разгар уже начавшейся избирательной кампании в США, когда позиции кандидатов в президенты по внешнеполитической повестке будут выражены более четко. Пока же Трамп периодически делает туманные заявления, которые откровенно пугают европейских союзников Соединенных Штатов. То он возвращается к своей старой идее скорейшего заключения сделки между РФ и Украиной, не комментируя многочисленные предупреждения и в своей стране, и за ее пределами, что договоренность с Россией любой ценой – это не то, что устроит Запад. То Трамп обещает не защищать в случае военного конфликта те страны альянса, которые не тратят на оборону столько, сколько полагается. А внешнеполитический курс Джозефа Байдена, если ему суждено переизбраться, не изменится. В этом в очередной раз заверил журналистов перед встречей в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен.



Он подчеркнул неизменность курса как на поддержку Украины в ее противостоянии РФ, так и евро-атлантических устремлений Киева. Последние, по словам Блинкена, станут одной из важнейших тем июльского саммита. Там будет обсуждаться, помимо всего прочего, "дорожная карта" вступления страны в альянс. Это в принципе подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Украина станет членом НАТО. Это вопрос "когда", а не "если", – сказал Столтенберг. Вместе с тем представители нынешней администрации Белого дома сочли нужным уточнить, что как Западу, так и Киеву не стоит идти на эскалацию конфликта. В интервью французскому телеканалу LCI/TF1, данному накануне встречи, Блинкен не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона, допустившего, что войска НАТО при определенных обстоятельствах могут оказаться на территории Украины. Госсекретарь сказал, что американских войск в Украине не будет и что "нет признаков" намерений РФ перенести боевые действия на территорию стран альянса.



Кроме того, в Брюсселе постпред США при НАТО Джулиан Смит осторожно покритиковала Киев за удары по "старой" российской территории. По ее словам, "поражение целей в РФ" Белый дом "не вполне поддерживает".



Перед встречей в Брюсселе информированное издание Politico сообщило, что министры будут рассматривать возможность передачи под эгиду НАТО Контактной группы по обороне Украины – так называемого формата Рамштайн. В рамках группы регулярно проводятся консультации стран, поддерживающих оружием и боеприпасами Киев, как входящих в Североатлантический альянс, так и не входящих в него. Поставки новых вооружений украинской армии – это как раз следствие встреч формата Рамштайн. Их перевод в ведение НАТО должен минимизировать возможности Белого дома как-либо менять скорость и характер военных поставок Киеву. По утверждению Politico, окончательно по данному вопросу в альянсе планируют договориться к июльскому саммиту. В общении с прессой в начале брюссельской встречи Столтенберг подтвердил эту информацию не прямо, но косвенно. Он отметил, что "более сильная роль НАТО в координации и оказании поддержки" Киеву является путем к завершению конфликта на украинских условиях.



Также в общении с журналистами генсек заявил, что альянс должен обеспечить поддержку Украины "в долгосрочной перспективе". Столтенберг имел в виду свое предложение о создании фонда в размере 100 млрд евро. Из этой суммы украинскую армию планируется финансировать в течение пяти лет. По его словам, в деле поддержки Украины "нам надо меньше полагаться на добровольные взносы и больше – на обязательства по линии НАТО, меньше – на краткосрочные предложения и больше – на долгосрочные идеи". Окончательное решение о создании фонда, конечно, примут главы государств на июльском саммите. А министры только обсудят само предложение генсека.



Если к саммиту в Вашингтоне договориться не успеют, возможно, что решение будет принято уже не при Столтенберге. Он находится в своей должности почти 10 лет, и срок его пребывания в ней истекает 1 октября. Одна из тем обсуждения встречи министров – это кандидатуры преемника Столтенберга. О своей готовности стать генсеком НАТО в марте объявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Страны "новой" Европы, в том числе Польша и Венгрия, по некоторым данным, готовы его поддержать. Шансы, пусть и небольшие, имеет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. А фаворитом в борьбе за кресло генсека в прессе называется глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатура устраивает Германию, Францию и США.