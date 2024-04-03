Червь и копье. Россия начинает борьбу с коррупцией, - Александр Проханов

06:30 04.04.2024

Червь и копье.

Россия начинает борьбу с коррупцией

Александр Проханов



Червь приполз в Россию и точит ее, как яблоко. Сжирает сердцевину, поедает мякоть, прогрызает множество ходов, не дает яблоку созреть. Это червь коррупции. Коррупция в министерствах, в военных штабах, в судейских коллегиях, в кабинетах мэров и губернаторов, на каждом посту ГАИ, в каждом паспортном столе, на таможне, среди депутатов. Коррупция - это огромная русская беда, кромешное зло, не дающее России вздохнуть полной грудью, выпивающая ее соки, отдаляющая долгожданную победу.

Строили победоносную армию, проводили блистательные парады, сыпали звезды на генеральские погоны. А когда началась Специальная военная операция на Украине, не хватало бронежилетов и касок, раций и тепловизоров. Склады оказались пустыми. И гражданский люд по крохам собирал деньги на амуницию для своих сыновей. Здесь побывала госпожа коррупция.

Когда войска под Брянском и Белгородом ломали границу и шли на Украину, то полагали, что навстречу военным колоннам украинцы понесут караваи. А вместо этого ударили "Грады", русских пленных кастрировали и терзали на части. И выяснилось, что огромные деньги, потраченные на "украинских друзей России", ушли в песок. И мы пришли не к друзьям, а к врагам. Здесь побывала госпожа коррупция.

Когда мы видим тысячи мигрантов, едва лепечущих по-русски, населяющих Россию целыми кишлаками, когда мы видим их паспорта, полученные за взятки в паспортных столах, и ужасаемся преступлениям беспардонных пришельцев, мы знаем - по паспортным столам прошла госпожа коррупция.

Когда мы рыдаем, видя, как гибнут от наркотиков наши дочери и сыновья, и диву даемся, почему через границу сквозь таможенные терминалы все льются в Россию эти ядовитые смертоносные реки, мы знаем, что на пограничных пунктах и таможенных переходах поселилась госпожа коррупция.

Когда страна, обожженная взрывом и пожаром в "Крокус Сити", вопрошает: где была охрана, почему в помещении холла были заперты запасные выходы, и оно превратилось в ловушку для тысяч людей, которых поглотило адское пламя пожара, мы знаем - здесь прошла все та же сука - коррупция.

Коррупция несметно обогащает властных воров и рвачей и погружает народ в нищету и бедствия. Коррупция уводит из бюджета миллиарды, предназначенные для строительства школ и больниц, заводов и гарнизонов, и народ, видя безнаказанность коррупционеров, чувствуя громадную несправедливость, ропщет. Враг, желающий смерти России, умный, зоркий, точный, исследует все изъяны нашей российской жизни, рассматривает все трещины, раскалывающие наше общество, и вбивает в эти трещины клинья, вливает яды, сея социальную и национальную ненависть. Коррупция - одна из этих трещин. Коррупция - мощный инструмент в руках врага. За взятку можно купить государственную тайну. Коррупционера можно припугнуть компроматом и заставить работать на спецслужбу врага. Коррупционер принимает вредные для государства решения и заводит национальный проект в тупик.

Тема коррупции и связанная с ней социальная несправедливость - инструмент в руках врага. Навальный - агент зарубежных спецслужб - с их помощью создал мобильную вездесущую организацию "Фонд борьбы с коррупцией"*. Этот фонд вел коррупционные расследования, возбуждал коррупционные скандалы, и публика восхищалась "бессребреником" Навальным и ненавидела беспардонную вороватую власть. Навальный - это блестящий пример того, как коррупция в руках врага становится инструментом войны с Россией.

Коррупция, льющаяся в советское время множеством мелких слабозаметных ручейков, после краха советской страны хлынула в Россию жутким водопадом. Шоковая терапия, залоговые аукционы - это беззаконие, присвоение несметных народных богатств горсткой новоявленных беспардонных собственников. Это был первый страшный акт, поразивший коррупцией властные структуры России. Олигархи, завладевшие нефтью, газом, бриллиантами, развратили власть, скупали министров, депутатов, судей, прокуроров, генералов полиции. Это было время, когда над каждым ларьком была крыша местного участкового. Березовский навязывал Кремлю свои решения, а Ходорковский** стремился наводнить Думу своими депутатами, чтобы сменить в России строй, превратить ее из президентской в парламентскую республику.

С тех пор коррупция из отдельных проявлений сложилась в громадную коррупционную систему, нелегальный мощный институт, управляющий российским обществом наряду с парламентом, Министерством внутренних дел, информационными корпорациями. Эта система могущественна, вездесуща, неуловима, она чувствует себя безнаказанной. Она выше законов и Конституции. Россия живет с ней, как живет человек с топором в спине. Россия претерпевает сегодня громадные перемены. Она ведет борьбу с иностранным игом, добывает себе все новые и новые степени свободы, добивается экономической, политической, продовольственной, информационной, культурной безопасности. Россия, оказавшись на историческом перекрестке, обновляется, создает новую элиту, исповедует этику служения.

И Россия начинает борьбу с коррупцией. Один за другим следуют процессы над крупными взяточниками, мздоимцами. Эта борьба мучительная, страшная, рассчитанная на десятилетия. И здесь не помогут репрессии, введение смертной казни за крупные хищения и подлоги. Это процесс долгого очищения, когда высшим идеалом государства станет образ совершенного, божественно справедливого царства, к которому мы сегодня приближаемся с каждым подвигом на поле сражения, с каждым волонтерским конвоем, с каждым бескорыстно совершенным во имя Родины поступком, будь то миллиардные пожертвования или патриотическая песня и стих.

Червь, изъедающий яблоко, не всеяден. Ему недоступны молодильные яблоки - плоды сказочного волшебного дерева, питающего Россию бессмертием.

Георгий Победоносец, чудесный витязь, бьет копьем червя, спасая дивный град.



* Запрещенная в РФ экстремистская организация

** Иностранный агент