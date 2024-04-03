 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нам необходим образ Победы. У нас нет исторического времени, - Александр Дугин
06:32 04.04.2024

Нам необходим образ Победы
У нас нет исторического времени

Александр Дугин

Нам необходим образ Победы. Сейчас очень трудно - даже, пожалуй, невозможно - представить себе Россию Победившую. Это будет совершенно иное - и формально, и содержательно - государство. А сегодня ведь идет война образов. Тут очень важно иметь ясный образ того, за что мы воюем. Ничего важнее Победы нет. Константин Малофеев ( в книге "Империя" и в многочисленных выступлениях) справедливо и проницательно подчеркивает, что после нескольких наших мировых Побед - в 1812, 1945 - мы не сформулировали суверенное русское видение мира, не провозгласили наш всемирный идеал, но продолжали находиться под глубоким влиянием Запада и его токсичных эпистемологий. Это вело к очередным провалам, смутам и войнам. В этой войне у нас нет шансов победить чисто технически. Нужно что-то еще, более глубокое измерение.

Мы должны победить Запад духовно, прежде всего в самих себе. Русская Идея должна касаться прежде всего нас самих - но… уже не как РФ в границах РФ, но как новой Империи, Государства-Цивилизации. И вместе с тем мы должны выдвинуть свое видение всего миропорядка. От нас этого будут ждать все. Поэтому нам надо стремительно меняться. Устойчивая и компромиссная политика поддержания статус кво с опорой на обычных людей (а обычный человек - Лев Гумилев назввал их "гармоничниками" всегда пребывает на грани энтропии) совершенно недостаточна. У гармоничника сил хватает еле еле на то, чтобы обеспечивать себе выживание. Кроме того российская элита полна субпассионариями, вообще неспособными выжить самостоятельно и поэтому отчаянно ищущими источника энергии и силы вовне ( присасываясь к власти и/или бюджету). Всего этого не достаточно для Победы и грядущих перемен.

Сегодня России необходим подъем пассионариев - людей, по Гумилеву, бесстрашных, героических, наделенных силами на десятки жизней, отдающих как солнце энергию души всем подряд. Именно такой пассионарный образ, пассионарный стиль должен доминировать в России Побеждающей. Победа начинается с преодоления самого себя. Такие люди есть во власти - я встречаю их на всех этажах и во всех областях. Но их стремление к Победе, к исполнению воли Президента, блокируется хищными и скользкими субпассионариями и никуда никогда не спешащими гармоничниками. Снова и снова стоит подчеркивать: приращение знания сплошь и рядом дается через вычитание заблуждений. Успех прекрасного начинания напрямую связан с удалением негодных элементов. В нашем обществе и особенно в правящем классе накопилась за предыдущие кошмарные (или просто развальные) десятелетия критическая масса людей, целых типажей, органически не способных на мобилизацию и исторический рывок. Кто есть кто, очень легко понять: гармоничник уходит с работы ровно тогда, когда заканчивается рабочий день. Если ему перестать платить з/п, он увольняется. Субпассионарий извивается и проявляет высоты изобретательности, чтобы вообще не работать и присвоить себе результаты труда кого-то еще. Пассионарий не знает, что такое рабочий день и отдых, он все время что-то организует и производит. З/п или ее отсутствия он не замечает. В его кабинете по ночам горит свет. Как у Сталина. Россия Победившая должна стать страной правильной энергетической иерархии - сверху героические пассионарии, снизу тихие и покладистые гармоничники. Субпассионарии просто вредны, бессмысленны и социально опасны. Пассионарный образ пассионарной России. И откладывать это нельзя. У нас нет исторического времени.

Источник - завтра
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