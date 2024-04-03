Анастасия Удальцова: Для безопасности каждого из нас нужна другая миграционная политика

06:43 04.04.2024

Анастасия Удальцова: Для безопасности каждого из нас нужна другая миграционная политика

Для иностранных специалистов необходимо создавать центры предвыездной подготовки у них на родине



Еще в 2023 г. на VIII Международном Форуме труда в Санкт-Петербурге мною была выдвинута инициатива о создании сети центров предвыездной подготовки трудовых мигрантов в странах исхода.



В этих центрах будет оцениваться квалификация потенциальных трудовых мигрантов, они будут распределяться по имеющимся вакансиям в зависимости от навыков. В таких учреждениях специалисты будут поддерживать двустороннее общение с желающими приехать в Россию с момента их прихода в центр и на всем протяжении пребывания на территории нашей страны.



Центры предвыездной подготовки должны функционировать на территории государств - основных "доноров" рабочей силы в Россию.



В настоящий момент большинство мигрантов въезжают в РФ без закрепленного за ними рабочего места, надеясь найти его уже по факту прибытия в страну.



Некоторые из иностранных гостей не считают нужным адаптироваться к российской культуре, изучать нашу историю, государственный язык, подчиняться нашему законодательству. Это приводило и приводит к ужасным последствиям: избиениям граждан России, осквернениям памятников, убийствам. 22 марта этот процесс достиг предела терпения.



Четверо иностранцев, не знающих русского языка, безжалостно убили 144 наших соотечественника, не щадя никого. Трагедия в "Крокус Сити Холле" с окончательной отчетливостью дала нам понять, что для обеспечения безопасности россиян необходимо незамедлительно совершенствовать миграционную политику.



Важно отметить, что все террористы были безработными, у одного из них истек срок регистрации в России, а второй и вовсе не помнил, имеет ли он регистрацию. В связи с этим необходимо совершенствовать прежде всего механизмы въезда и пребывания иностранцев в России. Возможно, если бы преступники были вовремя выдворены из страны, трагедии удалось бы избежать.



Также террористам было бы гораздо сложнее осуществлять свои планы и готовится к терактам на территории России, если бы система центров предвыездной подготовки была создана и исправно функционировала. И каждый потенциальный иностранный работник тщательно бы проверялся до въезда в Россию, а после его трудовая деятельность и законность нахождения в стране неусыпно контролировались.