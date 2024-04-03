ЛДП - жива! Партия власти в Токио проводит кардинальную чистку руководящих кадров, - С.Строкань

06:47 04.04.2024

Японские верхи опустились ниже некуда



Комиссия по партийной дисциплине правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии в четверг проведет заседание, на котором будет принято решение о наказании 39 депутатов парламента и других видных функционеров ЛДП, уличенных в финансовых махинациях при получении политических пожертвований. Японскую партию власти, с конца прошлого года пережившую череду громких скандалов, отставок и судебных приговоров ее лидерам, ждет еще одна масштабная чистка. Предыдущие попытки оздоровить ЛДП, правящую страной с перерывами на протяжении всей ее послевоенной истории, оказались безрезультатными. Рейтинг возглавляющего партию власти премьера Фумио Кисиды упал до самой низкой отметки.



Заседание комиссии по партийной дисциплине Либерально-демократической партии Японии, намеченное на 4 апреля, обещает стать бурным и сулит изрядно потрепанной предыдущими скандалами партии власти в Токио новые потрясения.



На рассмотрение комиссии представлены персональные дела сразу 39 человек - депутатов парламента и других видных деятелей ЛДП, уличенных в злоупотреблениях при составлении финансовой отчетности о получении политических пожертвований. После изучения объяснительных записок каждого из проштрафившихся политиков комиссия по партийной дисциплине должна будет решить, какого взыскания они заслуживают.



Как ожидается, наиболее суровому наказанию - лишению партбилета - будут подвергнуты один из руководителей крупнейшей фракции в ЛДП Рю Сионоя и экс-глава фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко.



Согласно утечкам в японских СМИ, им предложат написать заявления об уходе, а если они откажутся это сделать, то будут исключены из ЛДП решением руководства партии. Против других фигурантов скандала, предположительно, будут приняты не столь жесткие, но чувствительные меры: приостановка членства в партии, лишение партийных постов и отказ от поддержки на выборах.



Всех фигурантов скандала с расхищением партийных средств объединяет то, что в течение последних пяти лет они получали откаты от бизнеса, рассчитывающего на благоволение властей. Это были пожертвования на партийные нужды, превышающие установленные законом лимиты. Сверхлимитные деньги не вносились в финансовую отчетность, а прямиком шли в карманы функционеров. Получаемые суммы у некоторых деятелей партии достигали почти 30 млн иен (около $200 тыс.). Ноу-хау схемы откатов принадлежит господам Сионое и Сэко, сыгравшим ключевую роль в создании системы личного обогащения партийного руководства.



Как Япония узнала страшную тайну о коррупции

Громкое дело об откатах пополнило список скандалов, в которых засветились высокопоставленные деятели партии власти: с начала года своих постов лишились уже 15 политиков, включая министров и представителей руководства ЛДП в парламенте. Так, в середине марта окружной суд Токио приговорил бывшего депутата от ЛДП и экс-замминистра юстиции Мито Какидзаву, уличенного в подкупе и нарушении закона о выборах, к двум годам тюремного заключения с отсрочкой на пять лет. Токийская прокуратура предъявила обвинения господину Какидзаве в январе этого года, получив информацию, что под видом выплаты вознаграждения за работу в ходе предвыборной кампании главы административного района Кото в Токио он подкупал депутатов местной законодательной ассамблеи на выборах в апреле прошлого года, выплачивая им по 200 тыс. иен ($1,3 тыс.). После того как эта история приобрела огласку, Мито Какидзава ушел с поста заместителя министра юстиции и вышел из партии, а в декабре прошлого года он и четверо его секретарей были арестованы и подвергнуты уголовному преследованию.



Вынесение обвинительного приговора бывшему заместителю министра юстиции Японии совпало со скандалом, в котором "засветились" руководители молодежного крыла ЛДП.



Одно из партийных мероприятий в префектуре Вакаяма вылилось в вечеринку с полуобнаженными танцовщицами, которые после выступления на сцене спустились в зал и фланировали между столиками, за которыми сидели молодые лидеры партии власти, целовались с ними и получали от них чаевые.



История эта произошла еще в ноябре прошлого года, однако откровенные фотографии с вечеринки попали в прессу только в марте. Как стало известно японским СМИ, пожелавшие острых ощущений политики и депутаты передавали девушкам чаевые весьма необычным способом - изо рта в рот.



После обнародования этой истории руководитель молодежного отдела ЛДП Такаси Фудзивара был вынужден покинуть свой пост, а возглавляющий ЛДП премьер Кисида, выступая на слушаниях в бюджетном комитете верхней палаты парламента, назвал поведение подрастающей смены партии власти "абсолютно неподобающим и вызывающим сожаление".



Впрочем, при этом господин Кисида попытался спустить скандал на тормозах, обратив внимание на то, что банкет все же проводился не из средств, которые государство выделяет на поддержку парламентских партий, а на деньги частных спонсоров. Сами же организаторы банкета в свое оправдание заявили о том, что они лишь стремились к "разнообразию".



Как Фумио Кисида извинился за оскандалившихся однопартийцев, чтобы помочь им и себе самому

Череда следующих один за другим с начала прошлого года скандалов вокруг Либерально-демократической партии уже затронула значительную часть ее руководящих кадров, изрядно потрепав ряды ЛДП. При этом, несмотря на то что в Токио продолжают лететь головы и происходят громкие отставки, фигурантами скандальных историй становятся все новые известные лица. На состоявшихся еще в конце февраля слушаниях в парламентской комиссии по политической этике принявший в них участие премьер Кисида не стал снимать с себя личной ответственности. Лидер ЛДП признал, что он ощущает "кризис доверия к власти со стороны японского народа", и пообещал максимальную открытость при расследовании всех злоупотреблений. Это был первый случай в политической истории послевоенной Японии, когда глава правительства лично присутствовал на подобных слушаниях в парламентской комиссии.



В своем выступлении глава правительства допустил, что практика откатов при сборе партийных денег могла начаться еще десять лет назад, то есть задолго до его прихода к власти.



"Почему, когда возникают проблемы, политики не несут полной ответственности? Если причина в особом чувстве привилегий, связанном с политикой, то необходимо исправить это чувство привилегий и продвигать реформы, чтобы политики также несли должную ответственность",- провозгласил Фумио Кисида, добавив: у него есть сомнения в том, что "существующую систему политики можно передать будущим поколениям".



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Однако динамика общественного мнения показывает, что готовность добиться максимальной прозрачности при выявлении фактов коррупции и многочисленных злоупотреблений в правящей ЛДП пока не может остановить неуклонное падение ее рейтинга.



Проведенный в марте опрос агентства Kyodo показал, что уровень доверия правительству Кисиды опустился до рекордно низкой отметки - 20,1%. Не поддерживают деятельность кабинета министров 64,4% опрошенных. Уровень одобрения деятельности правящей ЛДП опустился до 24% - это самый низкий показатель с декабря 2012 года. Основной причиной падения рейтинга правительства и ЛДП стали потрясения в партии власти. Более 77% опрошенных считают, что оскандалившиеся партийные функционеры должны понести суровое наказание.



Сергей Строкань

3 апр. 24