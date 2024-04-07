Юрий Поляков презентует свои новые книги на Книжной ярмарке non/fictio№ весна (анонс)

07:26 04.04.2024

04.04

14:00 -14:45

Зал №1



Юрий Поляков. Детектор патриотизма. Творческая встреча с российским писателем, поэтом и драматургом

Участвуют: Юрий Поляков, писатель, поэт, драматург, журналист, публицист, общественный деятель

Юрий Михайлович Поляков не только блестящий писатель, поэт и драматург, но и один из ведущих публицистов страны. Его острые, злободневные статьи появляются на страницах центральной периодики на протяжении последних трех десятилетий и неизменно вызывают горячее одобрение одних и яростное неприятие других. Столь же ярко, образно, аргументированно и иронично автор высказывается и на своих творческих встречах с читателями. На встрече Юрий Михайлович ответит на все вопросы читателей и расскажет, насколько порой нелегко порой быть российским патриотом в современной действительности.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

04 - 07 АПРЕЛЯ 2024

ГОСТИНЫЙ ДВОР, МОСКВА