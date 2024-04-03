Ош, Бишкек... В Киргизии открывают "ресурсные центры" по завозу мигрантов в РФ

07:27 04.04.2024

В ближайшее время в Бишкеке откроется ресурсный центр миграции, сказала министра труда, соцобеспечения и миграции Гулнара Баатырова 4 апреля на заседании парламента.



По ее словам, такой центр недавно открылся в городе Ош. Он предоставляет информацию о внутренних правилах в других странах, особенностях, вопросах трудоустройства, вакансиях.