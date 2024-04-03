В войне с палестинцами погибло уже 9 граждан России, мобилизованных в армию Израиля

07:29 04.04.2024

В войне с "Хамасом" погибли девять мобилизованных ЦАХАЛ с гражданством РФ

Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля с российским гражданством погибли с 7 октября 2023 года, когда начались боевые действия против "Хамаса" в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Израиля в России.