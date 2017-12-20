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|Задержан за коррупцию экс-глава КазАвтодора Аскар Муратулы
07:33 04.04.2024
Задержан экс-глава АО "НК КазАвтоЖол" Аскар Муратулы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника, департаментом АФМ по г. Астана при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель правления АО "НК КазАвтоЖол" Муратулы А.", - говорится в сообщении. Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца. В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежит.
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МУРАТУЛЫ Аскар
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[04.04.1976 - ..]
Род. в Семипалатинской обл. Казах.
В 1998 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева по квалификации инженер-экономист, в 2003 году окончил Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.Гончарова по квалификации инженер.
Трудовую деятельность начал в июле 1998 года инспектором департамента торговли и услуг Восточно-Казахстанской области.
С декабря 1999 года работал на различных государственных должностях Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. В мае 2002 года назначен помощником министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
С сентября 2003 года работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов республиканского государственного предприятия "Казахавтодор".
С июля 2007 года занимал должность заместителя начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана.
С ноября 2009 года по август 2010 года работал экспертом управления по мобилизационной подготовке Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
В феврале 2012 года был назначен заместителем начальника инспекции финансового контроля по Жамбылской области.
С октября 2012 года работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.
С янв. 2015 - 12.2017 - аким Зерендинского района Акмолинской области.
В 20.12.2017-04.2019 - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области,
с 3 апр. 2019 - апр. 2021 - заместитель акима Акмолинской области
с апр. 2021 - 1.02.2022 - председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол",