Задержан за коррупцию экс-глава КазАвтодора Аскар Муратулы

07:33 04.04.2024

Задержан экс-глава АО "НК КазАвтоЖол" Аскар Муратулы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.



"По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника, департаментом АФМ по г. Астана при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель правления АО "НК КазАвтоЖол" Муратулы А.", - говорится в сообщении. Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца. В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежит.

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МУРАТУЛЫ Аскар

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[04.04.1976 - ..]

Род. в Семипалатинской обл. Казах.



В 1998 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева по квалификации инженер-экономист, в 2003 году окончил Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.Гончарова по квалификации инженер.



Трудовую деятельность начал в июле 1998 года инспектором департамента торговли и услуг Восточно-Казахстанской области.

С декабря 1999 года работал на различных государственных должностях Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. В мае 2002 года назначен помощником министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С сентября 2003 года работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов республиканского государственного предприятия "Казахавтодор".

С июля 2007 года занимал должность заместителя начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана.

С ноября 2009 года по август 2010 года работал экспертом управления по мобилизационной подготовке Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В феврале 2012 года был назначен заместителем начальника инспекции финансового контроля по Жамбылской области.

С октября 2012 года работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

С янв. 2015 - 12.2017 - аким Зерендинского района Акмолинской области.

В 20.12.2017-04.2019 - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области,

с 3 апр. 2019 - апр. 2021 - заместитель акима Акмолинской области

с апр. 2021 - 1.02.2022 - председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол",