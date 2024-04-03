Зачем западные историки ищут трансгендеров в глубине веков, - Святослав Князев

07:52 04.04.2024

На службе у либеральной повестки

Зачем западные историки ищут трансгендеров в глубине веков

Святослав Князев

03.04.2024

На службе у либеральной повестки

У сотрудников научно-исследовательских и образовательных учреждений Запада появилось новое увлекательное занятие: они отчаянно ищут в далеком прошлом персонажей, которых можно было бы объявить представителями ЛГБТ*-сообщества, в лучшем случае - трансгендерами.



Специалист по средневековой истории из Ливерпульского университета Джеймс Дэвисон недавно заявил, что через призму "трансгендерности" необходимо взглянуть на могилы англосаксонских воинов 1500-летней давности.



"Использование подходов транс-исследований, которые признают потенциал гендера, выходящего за рамки бинарности мужчина-женщина в исторических культурах, позволяет исследователям подходить к этим захоронениям более критично", - цитирует Дэвисона The Telegraph*.



По мнению сотрудника Ливерпульского университета, язык современных западных прогрессистов идеально подойдет для того, чтобы объяснить процессы, проистекавшие в средневековой Англии.



Что же послужило основой для такого громкого заявления? Оказывается - раскопанная в начале 1950-х годов археологами могила, останки в которой сочли женскими, несмотря на наличие в захоронении остатков меча, щита и наконечника копья.



По мнению Дэвидсона, речь идет о костяке "транс-мужчины, который пользовался уважением в своем сообществе, демонстрируя богатство, мужество, и, возможно статус воина".



Если сотрудник Ливерпульского университета на самом деле хотя бы мало-мальски знаком с исторической наукой, то он должен понимать, что интерпретаций у подобного захоронения может быть множество. Образ девы-воительницы встречался по всему миру.



Девушки массово участвовали в войнах наравне с мужчинами у сарматов.



Примерно каждую шестую сарматку хоронили с оружием. И это совсем не значит, что они были "трансгендерами". Напротив, античные историки (возможно, сгущая краски), писали о том, что на определенном этапе молодые сарматки должны были убить врага для того, чтобы получить право выйти замуж.



В Японии существовало понятие онна-бугэйся. Так называли женщин, происходивших из класса самураев, имевших навыки в рукопашном бое и фехтовании. Некоторые из них даже принимали участие в боях. Но трансгендерами от этого не становились и благополучно выходили замуж. Так, знаменитая Хангаку Годзэн даже командовала 3000 воинов при обороне от 10-тысячной армии клана Ходзе. Она получила ранение и попала в плен, где была представлена сегуну, и встретила знатного воина, который влюбился в воительницу и женился на ней.



Достаточно долго идут споры о том, существовали ли в действительности девы-воительницы у викингов. Но знаменитое захоронение из Бирки, раскопанное еще в 1889 году, и исследованное недавно генетиками, косвенно указывает на то, что это было возможно.



Хоть и редким, но неоднократно встречавшимся явлением женщины-воительницы были у североамериканских индейцев. И ни с какой "трансгендерностью" это опять-таки связано не было. Дома они носили женские платья и занимались обычными домашними делами.



Ну и, наконец, никогда не называла себя мужчиной или существом "третьего пола" одна из самых знаменитых француженок в истории - Жанна д’Арк.



Поэтому все выводы Дэвисона о "трансгендерности" англо-саксонской дамы, жившей полторы тысячи лет назад, просто высосаны из пальца. Но, нужно сказать, он - далеко не единственный деятель в своем роде.



Музей английского округа Севернй Хартфордшир официально объявил "трансгендером" римского императора Гелиогабала. О распущенности этого правителя писали некоторые римские историки. Однако существует и другая версия - мол, императора специально оговорили политические противники, использовавшие разговоры о его "аморальности" для совершения переворота и убийства главы государства. Кроме того, в исторических источниках содержатся данные о том, что Гелиогабал пять раз был женат и, в целом, интересовался женским полом. Так что попытки записать его в "трансгендеры" выглядят, мягко говоря, сомнительно.



Кроме того, в последнее время в западной "научной" литературе, как пишет European Conservative, всплывали "андрогинные скифские шаманы", "несколько полов у маори", о которых реальные маори не имели никакого представления, "трансгендеры" в римских легионах и древней Персии. Из-за того, что женщину-фараона Египта Хатшепсут изображали с накладной бородой (фараоны считались воплощением Гора и во время церемоний должны были иметь "мужской" вид), в "трансгендеры" записали и ее. Хотя Хатшепсут была замужем, и у нее была дочь.



Шекспира объявляют то "трансгендером", то "гомосексуалистом" на основе "психоаналитических" разборов его творчества. Полет фантазии уже не остановить…Зачем это делается?



Все указывает на то, что среди занимающихся данной темой историков - немало карьеристов, которые оседлали волну, порожденную "социальным заказом" от западных элит. Это модно и "рукопожатно".



На такие "исследования" легче получать жирные гранты, издавать книги, по их итогам проще всего возглавлять престижные кафедры или становиться консультантами в корпорациях с многомиллиардными оборотами.



Одни из "исследователей", чтобы снять моральный диссонанс, наверняка, пытаются сами себя убедить в том, что делают "правое дело". Другие - живут по принципу: "Ничего личного, просто бизнес".



Зачем это заказчикам? Ответ, лежащий на поверхности - убедить людей в том, что "трансгендеры" в огромных количествах якобы существовали всегда. И использовать это, как аргумент в ЛГБТ*-пропаганде для ломки традиционной семьи и превращения людей в атомарных индивидов - идеальные объекты для политических, маркетинговых и других манипуляций. Другой ответ, более глубокий, связан с представлениями человека о добре и зле. Но эта тема - очень личная для каждого, и ее мы, пожалуй, затрагивать сейчас не будем.