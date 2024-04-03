Президент-ширма: Байден не может сам ответить ни на один вопрос во время интервью

08:06 04.04.2024

3 апреля 2024



Бывшая ведущая ESPN Сейдж Стил заявила, что ее интервью с президентом США Джо Байденом было полностью подготовлено по сценарию и ей было приказано не отклоняться от него. Об этом заявила совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг.



"Все было структурировано, мне сказали: „Вы будете произносить каждое слово, которое мы напишем, и вы не будете отклоняться от сценария". К слову, каждый отдельный вопрос был по сценарию… [Он] десятки раз прошел через множество редакторов и руководителей. Серьезно. Я действовала по сценарию, мне сказали не отклоняться, поскольку их было очень много", - заявила Стил, которую цитирует телеграм-канал "Пул № 3".



"Очевидно, Байден едва понимает, что происходит. Он является трагической ширмой для политической машины крайне левых",

- прокомментировал признание журналистки американский предприниматель Илон Маск.

Как сообщало EADaily, в США нужно ввести обязательный когнитивный тест для руководителя страны. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. "Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик", - написал Маск, которого цитирует РИА Новости, в соцсети Х (бывший "Твиттер").