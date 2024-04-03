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    Кыргызстан   | 
Аресты вымогателей в... ГУВД Бишкека
08:24 04.04.2024

Задержаны сотрудники ГУВД Бишкека по факту вымогательства взятки, сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупионной направленности в органах внутренних дел 3 апреля 2024 года во взаимодействии с СВР МВД КР, в рамках возбужденного ГСУ ГКНБ уголовного дела по факту вымогательства взятки в размере 160 тыс. сом задержаны старший следователь по особо важным делам СС ГУВД г.Бишкек подполковник милиции К.Б.М., оперуполномоченный УУР ГУВД г.Бишкек майор милицИи А.А.Э., а также гражданка А.Э.Э., выступающая в роли посредника.

Следствие установлено, что последние вымогали деньги у гражданки под предлогом возбуждения в отношении нее уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности. "В ходе проведенных обысковых мероприятий в служебных кабинетах вышеуказанных лиц, были обнаружены и изъяты полученные в качестве взятки часть вышеуказанных вымогаемых денежных средств, на обшую сумму 80 тыс. сомов, а также другие улики (чеки и квитанции, оплаченные с вышеуказанных денежных средств) на сумму более 30 тыс. сом".

3 апреля 2024 года в порядке ст.98 УПК КР вышеуказанные лица были водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ КР во взаимодействии с руководством МВД проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах.
Подробнее: svodka.akipress.org/news:2086265/?f=cp

Источник - svodka.akipress.org
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