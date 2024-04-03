Павлодар. Сын акима избил школьницу... оштрафовали мать потерпевшей

08:45 04.04.2024

Павлодар. Сын акима избил школьницу: как наказали его родителей



Эльдар Нуруллин

Корреспондент



Недавно мы писали о том, что маму павлодарской школьницы, которую на перемене избил мальчик из другого класса, оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери. Тем временем наказание понесла и другая сторона, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как следует из оказавшейся в распоряжении редакции Tengrinews.kz копии постановления специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Павлодарской области, на маму мальчика наложили административный штраф в размере 51 688 тенге. Суд усмотрел в ее действиях неисполнение обязанностей по воспитанию 13-летнего сына. В свою очередь, поступок самого несовершеннолетнего с точки зрения закона был расценен как умышленное причинение легкого вреда здоровью. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у побитой им школьницы оказался сломан нос.



На судебном заседании мама мальчика не оспаривала факт нанесения сыном телесных повреждений. Но и вину в совершении правонарушения женщина не признала, заявив, что девочка сама начала приставать к ее ребенку, оскорблять и обзывать его, и тот ударил, не выдержав издевательств.



Таким образом, суд назначил равное наказание обеим сторонам конфликта. Напомним: ранее мы рассказывали, что маму избитой семиклассницы также оштрафовали на 51 688 тенге.



Недавно в сети появилась информация о том, что в Павлодарской области сын районного акима избил школьницу. Данный факт подтвердили в Министерстве просвещения.



"Действительно, был такой факт. Я хочу всем сказать, что по каждому случаю, который появляется в соцсетях, мы проводим тщательную проверку и обязательно об этом сообщаем в соответствующие госорганы. По данному факту могу сказать, что сейчас ведется расследование и, соответственно, будут приняты меры. Касательно родственных связей, насколько мне известно, родственная связь подтверждается", - сказал вице-министр Едил Оспан.