Al Khaleej: стратегический тупик на Украине

09:30 04.04.2024

Al Khaleej

ОАЭ

04 апреля 2024

Al Khaleej: стратегический тупик на Украине заставил Запад растеряться



Киев зашел в стратегический тупик, пишет Al Khaleej. Без помощи союзников ВСУ бессильны. Однако на Западе начинают осознавать, что вся поддержка, которую США и Европа оказывал Украине, так и не привела к победе над Россией.



Есть много признаков того, что продолжающийся конфликт между Россией и западными державами на Украине усугубляется по мере того, как усилия по его прекращению и установлению мира ослабевают. Недавний теракт, потрясший концертный зал в торговом центре "Крокус" в Москве, стал дополнительным толчком к эскалации. Россия обвинила Украину и ее союзников, США и Великобританию, в том, что они стоят за этой кровавой операцией.



За последние несколько дней произошли тревожные события. С одной стороны, российские войска усилили удары по жизненно важным украинским военным объектам по всей стране, впервые применив мощные авиабомбы и стратегические бомбардировщики, на фоне ожиданий, что в ближайшие несколько недель произойдет беспрецедентный рост военных операций в свете гневного тона России по отношению к Киеву и его союзникам. После того как Владимир Путин пообещал, что его страна будет преследовать всех причастных к атаке на "Крокус", где бы они ни находились, Министерство иностранных дел России официально потребовало от киевских властей арестовать и выдать всех причастных к террористическим атакам против России, включая главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.



Такое развитие событий было ожидаемо, и западные официальные лица, особенно американцы, уже предупреждали об этом и всячески старались отвести подозрения от Киева, чтобы конфликт не вышел из-под контроля, спустя более чем два года после его начала.

Возможно, больше, чем когда-либо в истории этого кризиса, ситуация усложнилась в свете растерянности Запада, который, похоже, потерял компас и стремится всеми средствами заморозить конфликт в свете невозможности полного военного решения в пользу Украины. Эта обеспокоенность в Европе, в частности, параллельна отступлению американцев под давлением предстоящих президентских выборов и глубоким разногласиям между демократами и республиканцами по поводу помощи, предоставляемой Киеву.



В условиях отсутствия военных поставок и финансовой помощи украинская военная машина сталкивается с серьезными проблемами, которые могут помешать ей продержаться еще дольше. Об этом прямо сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заявив, что его стране предстоят трудные и судьбоносные месяцы, на фоне истощения запасов вооружений и боеприпасов и задержки западной военной помощи. Несмотря на то, что официальные лица в Киеве утверждают, что они способны продолжать воевать, данные на местах и результаты полевых операций расстраивают эти надежды, которые по-прежнему зависят от того, что придет с Запада.

В отсутствие жизненно важной поддержки США украинские военные бессильны. Европейские лидеры осознали, хотя и не говорили об этом публично, что вся поддержка, которую они оказывали Киеву, не привела к победе над Россией. В то время как Германия ведет себя очень осторожно, Франция пытается взять инициативу в свои руки. После того как президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на возможность прямого вмешательства, выяснилось, что такой подход больше похож на самоубийственную миссию, которая не принесет желаемого результата без втягивания в более широкий конфликт. Именно об этом предупреждал новый премьер-министр Польши Дональд Туск, враждебно настроенный к Москве. Он говорил, что общая ситуация в Европе напоминает эпоху перед большой войной, и актуальность и опасность этой позиции заключается в том, что она полностью соответствует реальному положению дел, если только не произойдет чудо и мудрость не возобладает над безрассудством и стремлением к непредсказуемой эскалации.