 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.04.2024
10:33  Франция всерьез готовит "Иностранный легион" к летнему походу на Украину
10:26  Под взглядом орлана: США хотят контролировать логистику в ЦентрАзии, - Ксения Логинова
10:21  Почему СССР был идеальной капстраной (уроки истории), - Игорь Переверзев
09:46  ГКНБ Кыргызстана приостановил уголовное дело в отношении информагентства 24.kg
09:43  В Стэнфорде опубликовали исследование о развитии искусственного интеллекта в Таджикистане. Что они курят?..
09:30  Al Khaleej: стратегический тупик на Украине
08:45  Павлодар. Сын акима избил школьницу... оштрафовали мать потерпевшей

08:24  Аресты вымогателей в... ГУВД Бишкека
08:08  Бородатые куклы. Радикальный ислам в ЦентрАзии насаждается с подачи Запада, - А.Ермеков
08:06  Президент-ширма: Байден не может сам ответить ни на один вопрос во время интервью
07:52  Зачем западные историки ищут трансгендеров в глубине веков, - Святослав Князев
07:33  Задержан за коррупцию экс-глава КазАвтодора Аскар Муратулы
07:29  В войне с палестинцами погибло уже 9 граждан России, мобилизованных в армию Израиля
07:27  Ош, Бишкек... В Киргизии открывают "ресурсные центры" по завозу мигрантов в РФ
07:26  Юрий Поляков презентует свои новые книги на Книжной ярмарке non/fictio№ весна (анонс)
06:47  ЛДП - жива! Партия власти в Токио проводит кардинальную чистку руководящих кадров, - С.Строкань
06:43  Анастасия Удальцова: Для безопасности каждого из нас нужна другая миграционная политика
06:37  Китайские ученые решили задачу, которая поставила в тупик Эйнштейна, - Д.Капустин
06:32  Нам необходим образ Победы. У нас нет исторического времени, - Александр Дугин
06:30  Червь и копье. Россия начинает борьбу с коррупцией, - Александр Проханов
00:11  От "специальной" к "военной". Уроки двух лет операции на Украине, - Р.Пухов
00:10  НАТО защищает Украину от Трампа, - Г.Петров
00:08  Вашингтон добивается оттепели в отношениях с Пекином, - НГ
Среда, 03.04.2024
22:43  В Газе израильтяне прибили бомбами еще 7 иностранных волонтеров
22:41  В Таджикистан прибыл первый грузовой караван из Пакистана
22:37  Сибиризация: второй поворот России на Восток, - Сергей Караганов
22:34  Путин решил строить "дико дорогой" мост на Сахалин. Кому оно надо?
22:19  Какие мигранты нужны России? - Борис Акимов
22:17  Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 1 тыс. человек, погибших - 7
22:14  Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху, - Геворг Мирзаян
21:28  "Мертвая рука" США на горле планеты, - Адам Лоутер и Кертис Макгиффин
21:24  Эрдоган отыгрывается на курдах за поражение соратников, - И.Субботин
12:09  Переформатирование мира по-путински. Репортаж А.Колесникова о встрече ВВП с Кустурицей
12:06  Влияние России на Ближнем Востоке неуклонно растет, а США - падает, - Фабрис Баланш
11:43  Возмущенные иудеи пошли на штурм госрезиденции Нетаньяху
11:40  В Турции восстали курды города Ван
09:42  Москва и Тегеран готовят соглашение о стратегическом партнерстве, - С.Строкань
09:36  Путин требует от РосМВД хоть что-то сделать с валом миграции
08:33  Не пойман, не вор... NCOC глумливо отрицает слив нефти в Каспий
08:30  КырДепутат Коргонбай уулу назвал минздрава Бейшеналиева "предателем и жуликом", а также обвинил в незаконном обогащении
08:18  Война за долю в цепочках поставок, - "Yeni Safak"
08:13  Попались на допинге туркменские ушуисты
08:10  Мангистауская область Казахстана увеличилась на 1 млн 600 тыс га земли. Каспий стремительно сохнет
08:00  Казахстан отважился осудить Израиль за бомбежку иранского посольства в Сирии
07:54  Умер первый глава Сената Парламента Казахстана Омирбек Байгельди
06:55  Пора ликвидировать бандеровских вожаков, - глава РосСовбеза Медведев
06:46  Хаос и разрушения: мощнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване
01:20  Республиканский конкурс "Лучший чтец книг Лидера нации"
01:06  Сколько стоят любезности Анкары в адрес Москвы? - В.Михеев
01:01  Рабство XXI века: Британия и ее постколониальный синдром, - Е.Пустовойтова
00:55  Китайский средний класс предъявляет спрос, - А.Башкатова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Стэнфорде опубликовали исследование о развитии искусственного интеллекта в Таджикистане. Что они курят?..
09:43 04.04.2024

Отныне история создания новой индустрии искусственного интеллекта (ИИ) в Таджикистане - часть учебной программы магистрантов Стэнфорда.

В Silkroad Innovation Hub - стартап-центре, расположенного в сердце Кремниевой Долины - прошла презентация кейса (case study) написанного исследовательской командой Стэнфордской высшей Школы бизнеса (Stanford Graduate School of Business) во главе с профессором Глорией Ли и магистрантом Шадманом Уддин.

Спикерами выступили основатель и главный исполнительный директор zypl.ai, председатель Совета по искусственному интеллекту при Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Азизджон Азими, профессор Стэнфордского Университета Глория Ли и знаменитый американский инвестор, основатель венчурного фонда Battery Road Digital Holdings Дэвид Халперт.

В презентации приняли участие свыше 60 студентов и профессоров Стэнфорда.

Тематическое исследование раскрывает историю становления индустрии ИИ в Таджикистане через призму трех организаций, положивших основу ИИ: финтех-стартапа zypl.ai, Совета по ИИ и Общественной организации tajrupt.

Кейс начинается с анализа магистерской дипломной работы в Гарвардском Университете обосновавшей надобность индустрии ИИ в Таджикистане в 2020-21 годах. Авторы отмечают, что основным аргументом в пользу акцентирования внимания на сфере ИИ послужил риск "ловушки среднего дохода" (middle-income trap), с которым Таджикистан мог столкнуться в результате бурного роста за счет индустриализации.

Риск заключался в оттоке капитала и инвестиций в менее развитые страны в ближайшем будущем, когда Таджикистан достиг бы уровня среднего дохода.

Инвестируя на ранней стадии в технологии ИИ и машинного обучения, Таджикистан смог бы нарастить долгосрочный источник экономического роста с потенциалом привлечения зарубежных инвестиций.

Авторы приводят факты о реализации данного плана через историю становления Академии ИИ от tajrupt. Подготовка свыше 150 инженеров ИИ в 2021-22 годах позволила создать базу талантов для запуска разработок на основе искусственного интеллекта.

Якорным примером создания индустрии ИИ авторы кейса считают zypl.ai – финтех, внедряющий программное обеспечение на основе ИИ для оптимизации кредитного скоринга. Начав свою деятельность в 2021, zypl.ai успешно вышел на 12 рынков мира – от Чехии и ОАЭ, до Индонезии и США – завоевав 35 банков в виде клиентов своего программного обеспечения.

$130 миллионов кредитного портфеля и штаб-квартира в Дубае
По мнению Стэнфордской группы, zypl.ai на своем примере доказал масштабируемость алгоритмов ИИ, произведенных в Таджикистане достижением отметки в более чем $1 миллион экспорта программного обеспечения на основе ИИ.

На этом пути, zypl.ai привлек более $3 миллионов инвестиций от зарубежных инвесторов, включая Commercial Bank International (инновационный эмиратский банк), Plug & Play (ведущий глобальный стартап-акселератор), Фонд Tumar (Всемирный Банк и Правительство Казахстана), Фонд Battery Road Digital Holdings (США), Алокабанк (Узбекистан) и других.

Более $130 миллионов кредитного портфеля было выдано финансовыми учреждениями, внедрившими программное обеспечение от zypl.ai с уровнем просрочек PAR30+ в меньше чем 1%.

С текущей оценкой в $25 миллионов, zypl.ai недавно объявил об открытии своей новой штаб-квартиры в AI & Web3 кампусе Международного Финансового Центра Дубая (DIFC) благодаря получению инновационной лицензии от DIFC на деятельность в ОАЭ.

При этом zypl.ai сохраняет свои лаборатории ИИ в Душанбе и Худжанде и планирует дополнительно запустить две новых лаборатории в других районах страны до конца 2024.

И о планах…
В кейсе также рассказывается история подготовки и последующего подписания главой государства Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта до 2040, первой Нацстратегии ИИ в Центральной Азии.

В рамках разработки кейса исследовательская группа провела десятки интервью с непосредственными участниками процессов развития искусственного интеллекта в стране, включая министра промышленности новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира, а также инструкторов и выпускников Академии ИИ.

Азизджон Азими поделился будущими планами реализации Нацстратегии ИИ - от внедрения предмета "Основы ИИ" во всех школах страны к 2027 году до подготовки 500 высококвалифицированных инженеров ИИ с экспортным ориентиром их разработок в 2024-25. Также было рассказано о видении будущего хаба ИИ в Душанбе: Area AI.

В ближайшие пять лет планируется создать инфраструктуру для скачка в сфере ИИ, охватывающий "зеленый" дата центр, R&D разработки новых применений алгоритмов ИИ и привлечение мировых технологических корпораций для запуска локальных лабораторий ИИ.

На мероприятии также присутствовали выпускники образовательных программ tajrupt которые обучаются в ведущих ВУЗах США, включая Stanford, Duke и Dartmouth с полными стипендиями. Их истории олицетворили миссию трансформации человеческого потенциала молодежи в человеческий капитал страны путем развития ИИ.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712212980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон о взаимном признании документов об ученых степенях в странах ЕАЭС
- Мажилис одобрил законопроекты о государственных закупках и теплоэнергетике в первом чтении
- Олжас Бектенов: Крупные предприятия должны поддерживать МСБ и передавать им вспомогательные услуги
- Состоялась Встреча секретарей советов безопасности государств – членов ШОС
- Об украинских провокациях
- Серик Жумангарин пригласил инвесторов из Армении к реализации совместных проектов
- Тамара Дуйсенова: Вопрос безопасности детей должен быть на постоянном контроле
- Заместитель Премьер-Министра проверил противопаводковые работы в Акмолинской области
- Нужно усилить статус и роль маслихатов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  