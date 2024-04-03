В Стэнфорде опубликовали исследование о развитии искусственного интеллекта в Таджикистане. Что они курят?..

09:43 04.04.2024

Отныне история создания новой индустрии искусственного интеллекта (ИИ) в Таджикистане - часть учебной программы магистрантов Стэнфорда.



В Silkroad Innovation Hub - стартап-центре, расположенного в сердце Кремниевой Долины - прошла презентация кейса (case study) написанного исследовательской командой Стэнфордской высшей Школы бизнеса (Stanford Graduate School of Business) во главе с профессором Глорией Ли и магистрантом Шадманом Уддин.



Спикерами выступили основатель и главный исполнительный директор zypl.ai, председатель Совета по искусственному интеллекту при Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Азизджон Азими, профессор Стэнфордского Университета Глория Ли и знаменитый американский инвестор, основатель венчурного фонда Battery Road Digital Holdings Дэвид Халперт.



В презентации приняли участие свыше 60 студентов и профессоров Стэнфорда.



Тематическое исследование раскрывает историю становления индустрии ИИ в Таджикистане через призму трех организаций, положивших основу ИИ: финтех-стартапа zypl.ai, Совета по ИИ и Общественной организации tajrupt.



Кейс начинается с анализа магистерской дипломной работы в Гарвардском Университете обосновавшей надобность индустрии ИИ в Таджикистане в 2020-21 годах. Авторы отмечают, что основным аргументом в пользу акцентирования внимания на сфере ИИ послужил риск "ловушки среднего дохода" (middle-income trap), с которым Таджикистан мог столкнуться в результате бурного роста за счет индустриализации.



Риск заключался в оттоке капитала и инвестиций в менее развитые страны в ближайшем будущем, когда Таджикистан достиг бы уровня среднего дохода.



Инвестируя на ранней стадии в технологии ИИ и машинного обучения, Таджикистан смог бы нарастить долгосрочный источник экономического роста с потенциалом привлечения зарубежных инвестиций.



Авторы приводят факты о реализации данного плана через историю становления Академии ИИ от tajrupt. Подготовка свыше 150 инженеров ИИ в 2021-22 годах позволила создать базу талантов для запуска разработок на основе искусственного интеллекта.



Якорным примером создания индустрии ИИ авторы кейса считают zypl.ai – финтех, внедряющий программное обеспечение на основе ИИ для оптимизации кредитного скоринга. Начав свою деятельность в 2021, zypl.ai успешно вышел на 12 рынков мира – от Чехии и ОАЭ, до Индонезии и США – завоевав 35 банков в виде клиентов своего программного обеспечения.



$130 миллионов кредитного портфеля и штаб-квартира в Дубае

По мнению Стэнфордской группы, zypl.ai на своем примере доказал масштабируемость алгоритмов ИИ, произведенных в Таджикистане достижением отметки в более чем $1 миллион экспорта программного обеспечения на основе ИИ.



На этом пути, zypl.ai привлек более $3 миллионов инвестиций от зарубежных инвесторов, включая Commercial Bank International (инновационный эмиратский банк), Plug & Play (ведущий глобальный стартап-акселератор), Фонд Tumar (Всемирный Банк и Правительство Казахстана), Фонд Battery Road Digital Holdings (США), Алокабанк (Узбекистан) и других.



Более $130 миллионов кредитного портфеля было выдано финансовыми учреждениями, внедрившими программное обеспечение от zypl.ai с уровнем просрочек PAR30+ в меньше чем 1%.



С текущей оценкой в $25 миллионов, zypl.ai недавно объявил об открытии своей новой штаб-квартиры в AI & Web3 кампусе Международного Финансового Центра Дубая (DIFC) благодаря получению инновационной лицензии от DIFC на деятельность в ОАЭ.



При этом zypl.ai сохраняет свои лаборатории ИИ в Душанбе и Худжанде и планирует дополнительно запустить две новых лаборатории в других районах страны до конца 2024.



И о планах…

В кейсе также рассказывается история подготовки и последующего подписания главой государства Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта до 2040, первой Нацстратегии ИИ в Центральной Азии.



В рамках разработки кейса исследовательская группа провела десятки интервью с непосредственными участниками процессов развития искусственного интеллекта в стране, включая министра промышленности новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира, а также инструкторов и выпускников Академии ИИ.



Азизджон Азими поделился будущими планами реализации Нацстратегии ИИ - от внедрения предмета "Основы ИИ" во всех школах страны к 2027 году до подготовки 500 высококвалифицированных инженеров ИИ с экспортным ориентиром их разработок в 2024-25. Также было рассказано о видении будущего хаба ИИ в Душанбе: Area AI.



В ближайшие пять лет планируется создать инфраструктуру для скачка в сфере ИИ, охватывающий "зеленый" дата центр, R&D разработки новых применений алгоритмов ИИ и привлечение мировых технологических корпораций для запуска локальных лабораторий ИИ.



На мероприятии также присутствовали выпускники образовательных программ tajrupt которые обучаются в ведущих ВУЗах США, включая Stanford, Duke и Dartmouth с полными стипендиями. Их истории олицетворили миссию трансформации человеческого потенциала молодежи в человеческий капитал страны путем развития ИИ.