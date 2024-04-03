ГКНБ Кыргызстана приостановил уголовное дело в отношении информагентства 24.kg

09:46 04.04.2024

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана приостановил уголовное дело, возбужденное в отношении информагентства 24.kg по статье о пропаганде войны, сообщает Фергана со ссылкой на редакцию издания.



У кыргызстанского новостного портала 24.kg новый собственник

Информагентству возвращены все финансовые документы, изъятые в ходе обыска 15 января. Сотрудникам редакции вернут их личные мобильные телефоны, редакционную оргтехнику, включая ноутбуки и системные блоки.



Обыск в редакции 24.kg произвели 15 января сотрудники ГКНБ.



Они изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников, опечатали офис.



Руководство издания увезли на допрос, отпустили после нескольких часов беседы, запретив разглашать ее подробности.



Позже в ГКНБ сообщили, что против данного СМИ возбуждено уголовное дело по статье 407 ("Пропаганда войны") Уголовного кодекса Кыргызстана. В марте у издания сменился собственник.