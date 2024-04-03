Под взглядом орлана: США хотят контролировать логистику в ЦентрАзии, - Ксения Логинова

10:26 04.04.2024 Под взглядом орлана: США хотят контролировать логистику в Центральной Азии

Государства региона рассчитывают в обмен получить американские инвестиции



Ксения Логинова



Казахстан и США обсуждают логистические возможности и перспективы добычи природных ресурсов этой центральноазиатской страны. Накануне стало известно о том, что Астана принимает меры для устранения "узких мест" в Среднем коридоре, а глава МИД республики Мурат Нуртлеу на переговорах в Вашингтоне предложил использовать передовые американские технологии. В последнее время США все активнее стремятся сохранить контроль над логистикой Центральной Азии. Подробности - в материале "Известий".



Устранить "узкие места"



Казахстан предпринимает меры по устранению "узких мест" Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как Средний коридор, связывающего сети контейнерных железнодорожных грузоперевозок Китая и стран Евросоюза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев в рамках второго заседания Азербайджано-Казахстанского делового совета в Баку.



"Средний коридор - очень важный транспортный маршрут в плане взаимодействия наших стран и выхода китайских грузов в Европу. Для расширения пропускной способности этого маршрута мы принимаем различные меры, чтобы устранить "узкие места", а также для увеличения пропускной способности данного коридора", - отметил министр.



Он добавил, что АО "Казахстанские железные дороги" уже запустило несколько проектов по строительству вторых путей: это позволит увеличить грузоперевозки по ТМТМ. В частности, уже началось строительство новой дороги на границе с Китаем, открывается новый пропускной пункт.



Также в Алма-Ате строится объездная железная дорога, которая на сутки сократит путь. Аблалиев упомянул и созданное Казахстаном, Азербайджаном и Грузией совместное предприятие, которое обеспечит единое окно перевозок по этому коридору.



"Оно должно заработать в этом году и предоставит большие удобства бизнесменам, перевозящим товары по этому коридору. Также ведется работа по цифровизации Среднего коридора. Мы хотим устранить все физические и нефизические барьеры и максимально совместить документацию", - пояснил министр.



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Средний коридор помогает увеличить грузопоток из Китая в Турцию, а также в европейские страны и обратно за короткий промежуток времени: 20–25 дней.



Активное сотрудничество и добыча ресурсов



Одновременно с этим логистические возможности Казахстана также обсуждались на переговорах между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, который предложил использовать передовые технологии США для развития транспортных маршрутов и коммерческого потенциала двух государств.



В частности, подразумевается, что Средний коридор станет основным маршрутом для поставок в Европу удобрений из Центральной Азии. Для этого строится специальный терминал в столице Азербайджана, а если Казахстан расширит свои возможности по переработке урана, то по другой части коридора будет перевозиться ядерное топливо. Пока у страны есть только один построенный Китаем обогатительный завод, продукция экспортируется в КНР.



В проекте Среднего коридора проявляется активное сотрудничество между Западом и Востоком, Европой и Китаем, отмечают эксперты.



В последнее время США активно ищут способы представить сотрудничество с Вашингтоном более привлекательным для стран Центральной Азии. В частности, существует формат С5+1, созданный в 2015 году, куда входят представители Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и США. Однако некоторые американские эксперты считают его недостаточным.



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За восемь лет ежегодно проводились только встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств, а первый полноценный саммит состоялся лишь осенью прошлого года. Тогда в Нью-Йорк прилетели лидеры стран Центральной Азии и США. Стороны обсуждали расширение сотрудничества по разработке и добыче природных ресурсов. Эту же тему обсуждали и на заседании Диалога по критическим минералам в формате С5+1, которая прошла в американском Госдепе.



В дальнейшем эти вопросы поднимались на встрече Мурата Нуртлеу с Энтони Блинкеном, а также на встрече сенатора США Стива Дэйнса с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане и киргизским лидером Садыром Жапаровым в Бишкеке.



В Казахстане добывают уран, нефть и литий. В частности, республика заключила с некоторыми американскими компаниями контракты на восемь лет. Теперь стороны заговорили о повышении обеспечения энергокомпаний США природным ураном. Казахстанские и американские компании успешно сотрудничают на месторождениях "Кашаган", "Карачаганак" и "Тенгиз".



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В то же время промышленный концерн из Германии HMS заинтересован в добыче лития. На востоке Казахстана недавно обнаружили запасы этого стратегического ресурса общей стоимостью в $15,7 млрд, однако если Вашингтон предложит более выгодные условия, то не исключено, что разрабатывать эти запасы совместно с Казахстаном будут они. Год назад стало известно, что Казахстан начал наращивать танкерный флот для поставок своей нефти на экспорт в обход России через Азербайджан.



В столице Киргизии Бишкеке Стив Дэйнс и Садыр Жапаров обсудили расширение политического и экономического партнерства, а также перспективные проекты в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Американский сенатор, в частности, акцентировал внимание на стратегической значимости Центрально-Азиатского региона.



Жапаров, который в ответ на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу возможного принятия законопроекта об "иностранных представителях" попросил его не вмешиваться во внутренние дела Киргизии, назвал развитие политического диалога с США "одним из приоритетных направлений внешней политики" своей страны. Он также подчеркнул важность расширения межпарламентского сотрудничества двух стран, отметив, что развитие всестороннего сотрудничества между США и Центральной Азией "представляет всеобщий интерес".



Не направлено против РФ



Американские политики и дипломаты в последнее время активизировались в Центральной Азии. Вашингтон не раз старался убедить южных соседей России присоединиться к санкциям против нее. Помимо этого, США обсуждают со странами взаимодействие в сфере энергетики, безопасности, экономии и экологии.



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Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в разговоре с "Известиями" также подчеркнул рост активности США в регионе.



- Другое дело, насколько глубоко и практично будет это сотрудничество. С большим трудом представляю, что именно США могут предложить Центральной Азии как региону, - пояснил политолог.



Эксперт особо отметил инфраструктурные проекты, которые предлагают КНР и РФ.



- Но чего ожидать в этом плане от США - рассуждать сложно. Чисто региональных проектов в Центральной Азии нет. Страны региона не рассматривают Вашингтон в качестве противовеса Москве и Пекину. Все государства Центральной Азии в той или иной степени разделяют так называемую многовекторную политику, стараясь сотрудничать со всеми центрами силы, которые так или иначе хотят присутствовать в регионе. Нет никакого предпочтения, - подытожил специалист.



Президент общественного фонда Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев в беседе с "Известиями" подчеркнул, что страны Центральной Азии рады любым инвестициям.



- С учетом того, что Россия находится под санкциями, многие товары и технологии эти страны - в частности, Казахстан - не могут получать через Россию. Это касается многих ключевых технологий, особенно в энергетике. Речь идет о возобновляемых источниках энергии, о геологоразведке. У Казахстана, например, нет технологий, которые бы позволяли бурить на Каспии, разрабатывать нефтяные месторождения, - отметил эксперт.



Он добавил, что в этом страна привязана к американским и европейским технологиям. По словам специалиста, США довольно много инвестировали в энергетическую область Казахстана.



- Это составляет существенную часть экономики. Страна будет дружить с США так же, как и с другими государствами региона. У Казахстана, как и у других стран Центральной Азии, нет таких геополитических амбиций, все поставлено на торговлю. При этом не стоит рассматривать это как западное влияние или угрозу российским интересам, - подытожил аналитик. Источник - Известия

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