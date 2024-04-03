Франция всерьез готовит "Иностранный легион" к летнему походу на Украину

10:33 04.04.2024

Макрон отдал приказ готовить Иностранный легион к походу на Украину: Франция не боится вступить в конфликт

Франция готова рискнуть Олимпиадой, чтобы удовлетворить "брошенную обиженку" своего президента



Александр ГРИШИН



Макрон немного не додумал, что Франция, послав свой официальный контингент на Украину, становится сама непосредственным участником конфликта



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова огласила сегодня на брифинге информацию, которую можно с полным правом назвать сенсационной.



"Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, - рассказала она. - Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий".



После чего еще и интеллигентно "опустила" нынешних потомков Людовиков и Наполеонов, выродившихся до Эммануэлей: " Тем временем французы продолжают ту часть своей истории, которая вообще-то должна быть предана забвению, - дело своих предков, которые занимались тайным вывозом с Украины культурных ценностей, в том числе старинных византийских икон для их якобы, как они это формулируют, сохранения во Франции".



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Впрочем, эта часть ее заявления интересует нас меньше, чем первая. МИД России – это вам не какая-то кулебовская шарашка с истеричными невеждами, являющимися еще одновременно и невежами. Это всегда каждое выверенное слово, проверенная информация и компетентность. И что же это получается? Что Эммануэль-то, обещавший послать войска на Украину – не такое уж и трепло, а настоящий боевой петушок. И он действительно и всерьез готовит высадку своего французского "экспедиционного корпуса" на Украине? Но полторы тысячи человек, одна БТГ – это, согласитесь, как-то несерьезно. Неделя, не больше. Хотя, с другой стороны, меньше Франции гробов принимать. Логика.



Косвенным подтверждением серьезности намерений Макрона стала статья в The Wall Street Journal, в которой утверждается, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил союзникам, что если Париж отправит войска на Украину и Россия нанесет по ним удар, то вмешательства сил НАТО или США не потребуется.



Напомним, что когда на саммите в Париже Макрон высказал идею о посылке регулярных войск армий стран – членов НАТО на Украину, никто, кроме премьер-министра Эстонии его не поддержал. А Эстония, конечно, мощный союзник, но людьми не разбрасывается, на Красное море для борьбы с хуситами отправили аж целого одного военного.



Вот только Макрон немного не додумал, что Франция, послав свой официальный контингент на Украину, становится сама непосредственным участником конфликта со всеми втекающими и вытекающими. И прилететь может не только по располаге Иностранного легиона, но и по городу Парижу, например. В котором много-много всяких вкусных объектов, в том числе, и предприятий французского ВПК.



Франция не боится вступить в конфликт



Ах, да, как же я мог забыть – там же еще летом Олимпиада пройдет. От которой нас фактически отстранили. Интересно, кто быстрее, "Калибр" или французский какой-нибудь спринтер. Или американский прыгун в высоту, который, несмотря на все принятые допинги, вряд ли сможет допрыгнуть до ракеты. Конечно, Россия вряд ли пойдет на такой шаг, тем более, во время Олимпиады, но мало ли… Будет время до, будет и после…



То есть я про это, конечно же не забыл, в отличие от все того же Макрона. "Обиженка ливерная колбаса" Олаф Шольц, в отличие от Макрона это все прекрасно понимает. Гонора у немца меньше, чем у француза, а вот ума явно побольше. Впрочем, Макрон ведет себя уже достаточно продолжительное время, как "бывшая брошенная обиженка", которая осаждает предмет своей страсти телефонными звонками.



И, да, Макрону в такой ситуации не стоит даже и подмигивать в сторону НАТО. Принятое им без консенсусного согласия всех стран НАТО решение делает Францию индивидуальной авантюристкой и никакого отношения к статье 5 Договора о НАТО не имеет. Самое большое, что предпримет Альянс – это "пожелает удачи в бою".



P.S. Кстати, после ввода Ограниченного контингента советских войск в Афганистан Большинство стран Запада устроило бойкот Олимпиады в Москве в 1980-м. Конечно, сейчас, если Макрон решится воплотить обещанное в указанные сроки, никто ничего подобного на западе не предпримет, но вот для стран Азии и Глобального Юга такой шаг француза станет еще одним барьером перед Олимпийскими играми.