Урсула украла уколы: главу Еврокомиссии заподозрили в мошенничестве с вакцинами

11:11 04.04.2024 Чем для второго человека в Евросоюзе обернется громкий скандал



Андрей Кузмак



Европейская прокуратура открыла расследование в отношении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Речь идет о произведенных под ее руководством закупках вакцин от коронавируса. После нескольких лет бюрократической волокиты дело вышло на общеевропейский уровень - как раз в тот момент, когда фон дер Ляйен заявила о своих амбициях остаться на занимаемом посту еще на один срок. Насколько чиновница популярна в Европе и как скажется на ее репутации грандиозный скандал, рассказывают "Известия".



Сделка по SMS



Издание Politico со ссылкой на официального представителя прокуратуры города Льеж сообщило о том, что уголовное дело в отношении Урсулы фон дер Ляйен наконец передано из бельгийского ведомства в европейское. Расследование, шедшее несколько последних месяцев, началось после жалобы, которая была подана бельгийским юристом Фредериком Бальданом. В документе глава Еврокомиссии обвиняется во "вмешательстве в государственные функции, уничтожении SMS-сообщений, коррупции и конфликте интересов", повлекшими "подрыв доверия" граждан Бельгии к своему государству. Указанные SMS-сообщения, как заявляет истец, доказывают сговор между фон дер Ляйен и президентом компании Pfizer Альбертом Бурлой.



Впервые тема возможного конфликта интересов всплыла после публикации The New York Times в начале 2021 года, однако в ответ на запрос Брюссель заявил, что текстовые сообщения не могут быть найдены ввиду "недолговечности" их содержания.



Переписка фон дер Ляйен и Бурлы предшествовала "сделке века": ЕС подписал три соглашения с американским фармацевтическим гигантом на закупку вакцин. Итоговая сумма потраченного ЕС на вакцинацию с учетом изменения цены (с $12 до $19 за дозу) и сопутствующих издержек в разных источниках варьируется от €20 млрд до €71 млрд.



Решающее слово ЕС



В этом контексте нелишним будет уделить внимание заявлениям некоторых европейских политиков, которые в 2021 году требовали передать Брюсселю право централизованных закупок вакцины, так как "отдельные государства" (имелись в виду Мальта, Нидерланды, Дания и еще ряд стран) заключали тайные соглашения с фармацевтическими компаниями и таким образом лишали остальных возможности своевременно получить вакцину в нужном объеме. В итоге было решено консолидировать отдельные контракты в одну схему совместных закупок.



Между тем на фоне развернувшейся между европейскими странами борьбы "за укол" ЕС под разными предлогами отказался от приобретения российского (Sputnik) и китайского (Sinopharm) препаратов. Таким образом, оставались только три производителя: AstraZeneca, Moderna и Pfizer. Первые практически на старте заявили о невозможности поставок в необходимых Брюсселю объемах, и в итоге выбор был сделан в пользу американской компании. При этом согласование параметров будущего контракта фон дер Ляйен проводила еще до того, как были завершены клинические испытания вакцины.



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Уколитесь все



Но это далеко не все. В декабре прошлого года все та же Politico сообщила о том, что 215 млн доз вакцины Pfizer остались невостребованными и были утилизированы. По самым скромным подсчетам, основанным на средневзвешенной цене за одну дозу, потери европейского бюджета составили €4 млрд. Однако, несмотря на это, ЕС по условиям контракта продолжит закупать у Pfizer вакцины аж до 2027 года. Более того, в декабре фармгигант подал в суд на прекратившие закупки в силу ненадобности Польшу и Венгрию. По данным европейских СМИ, сумма, требуемая за неуплату от Варшавы, составляет €1,1 млрд, от Будапешта - €60 млн. "Очевидно, что эти вакцины были заказаны и навязаны государствам-членам в неоправданно больших количествах", - заявил по этому поводу госсекретарь по международным коммуникациям правительства Венгрии Золтан Ковач.



В ноябре в соседней Румынии прокуратура заявила о намерении снять иммунитет с бывшего премьер-министра Флорина Читу и двух членов его правительства, утверждая, что чрезмерный объем приобретенных вакцин нанес ущерб государству на сумму более €1 млрд. В общей же сложности девять стран ЕС выступили с жалобами на избыточные закупки. Это вынудило Европейскую комиссию в июне прошлого года пересмотреть первоначальные условия контракта с Pfizer, однако и новый вариант сделки устроил не всех. Польский министр здравоохранения Адам Недзельский назвал ее условия возмутительными.



Примечательно, что, по сообщениям анонимных источников Politico, к жалобе, поданной Бальданом против фон дер Ляйен, присоединились Венгрия и Польша, однако после избрания премьер-министром Дональда Туска, известного проевропейской позицией, Варшава заявила об отзыве своей подписи.



Самое интересное



В разгорающемся скандале есть еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание журналисты. Муж Урсулы, Хайко фон дер Ляйен, занимает должность медицинского директора биотехнологической компании Orgenesis, кроме прочего занимающейся разработкой проекта BioShield - "супервакцины" против группы вирусов, в том числе COVID-19. Причем во втором случае компания сотрудничает с Pfizer. В 2021 году, в самый разгар пандемии, Orgenesis отчиталась о росте доходов на 364%, что только усилило подозрения в сговоре.



Еще более они усилились после скоропостижной смерти Мишель Ривази, евродепутата, активно выступавшей за подробное расследование связей между Pfizer и главой Еврокомиссии, а также за обнародование данных о закупках вакцин.



Вакцина от иммунитета



Информация об открытии расследования появилась спустя месяц после того, как Европейская народная партия (ЕНП) заявила о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии. ЕНП считается классической центристской партией, объединяющей в своих рядах представителей христианских демократов Германии и Нидерландов, польской "Гражданской платформы" (Дональд Туск), французских "Республиканцев" (Николя Саркози) и прочих. В июне состоятся первые после Brexit выборы в Европейский парламент. Даже с учетом существенного усиления правопопулистских и евроскептических настроений, при прочих равных шансы на сохранение лидерства ЕНП остаются весьма высокими. Это означает, что Урсула фон дер Ляйен сумеет остаться на занимаемой должности еще на один срок. Впрочем, еще несколько месяцев назад о ее радужных карьерных перспективах говорилось в контексте возможного назначения на пост генерального секретаря НАТО, а оно, как пишет Die Welt, было впоследствии сорвано по инициативе канцлера Шольца.



С другой стороны, будучи членом ведущей европейской партии, сама по себе Урсула фон дер Ляйен является одним из самых непопулярных политиков на континенте. К тому же вопросы относительно чистоты ее репутации возникали и в 2019-м, когда она с небольшим отрывом была избрана председателем Еврокомиссии. По этим причинам выборы в Европарламент будут иметь столь важное значение, подчеркивает эксперт клуба "Валдай", заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



- Пока фон дер Ляйен остается основным кандидатом, но ситуация может серьезно поменяться по итогам выборов. Европейские правые действительно резко набирают рейтинг. Для национально ориентированных элит, равно как и для большинства населения ЕС фон дер Ляйен совершенно неприемлема, так как воспринимается как очевидный агент американских интересов внутри Евросоюза. Те, кто стоит на евроатлантических позициях, напротив, видят в ней будущее проекта ЕС, - заключил эксперт.



В то же время западная пресса неоднократно отмечала усиливающееся недовольство европейских политиков стилем управления, который исповедует нынешняя глава ЕК. В кулуарах его называют авторитарным, имея в виду постоянные попытки фон дер Ляйен действовать за пределами своих полномочий без учета мнений национальных правительств. В июне прошлого года дело дошло до открытого "обмена любезностями" между ней и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Последний в интервью Der Spiegel прямо обвинил коллегу в том, что она занимается не своим делом, подразумевая внешнеполитическую деятельность фон дер Ляйен. "Европейский совет принимает решение о стратегическом направлении, Комиссия занимается его реализацией", - заявил Мишель.



Скандал с вакцинами или, как его называют, Pfizergate может подорвать позиции главы ЕК, если расследованию дадут ход. Источник - Известия

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