Анти-эрдогановское восстание в Турции ширится и охватывает новые города

11:12 04.04.2024

Протесты в Турции: кратко о произошедшем, причинах, перспективах власти и влиянии на Казахстан



В Турции завершились муниципальные выборы, причем итоги их были весьма неожиданными. Zakon.kz, заручившись поддержкой политолога, проанализировал происходящее в стране и узнал, скажется ли на Казахстане изменение политических настроений в государстве-партнере.



Что произошло



31 марта оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет одержала сокрушительную победу над правящей партией в ходе муниципальных выборов.



По данным газеты Anadolu Ajansı, после подсчета 93% протоколов Народно-республиканская партия получает 37,4% голосов на муниципальных выборах, правящая Партия справедливости и развития – 35,7%. Оппозиционные мэры трех самых крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира, как обещалось, по итогам выборов сохранят свои должности.



После объявления неутешительных результатов голосования действующий президент обратился к своим сторонникам в Анкаре.



"К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись", - сказал он.



3 апреля стало известно, что турецкие города захлестнула волна протестов. Беспорядки сопровождаются поджогами служебных автомобилей и стычками с силовиками.



