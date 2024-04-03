 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.04.2024
12:51  Вышла новая книга А.В.Белякова "Ногайская знать в России XVI–XVII веков"
12:45  Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории в Западном Казахстане
12:37  Скончался казахстанский журналист и 1-й глава ТРК "Мир" Гадильбек Шалахметов
11:34  В Банке России знают о проблемах с обслуживанием карт "Мир" и ищут решение
11:31  Из-за войны в Газе под Байденом зашаталось кресло: мрачные прогнозы, - А.Яшлавский
11:30  Националисты погрузили Шотландию в либеральное безумие
11:27  В Ташкенте открылась выставка художника Рустама Базарова

11:21  Планов - громадье! Мирзиеев дал старт строительству первых объектов в "Новом Ташкенте"
11:19  В Индии раскрыли новый способ мошенничества с криптовалютами
11:16  В Казахстане могут ввести полный запрет на кальяны
11:12  Анти-эрдогановское восстание в Турции ширится и охватывает новые города
11:11  Урсула украла уколы: главу Еврокомиссии заподозрили в мошенничестве с вакцинами
10:33  Франция всерьез готовит "Иностранный легион" к летнему походу на Украину
10:26  Под взглядом орлана: США хотят контролировать логистику в ЦентрАзии, - Ксения Логинова
10:21  Почему СССР был идеальной капстраной (уроки истории), - Игорь Переверзев
09:46  ГКНБ Кыргызстана приостановил уголовное дело в отношении информагентства 24.kg
09:43  В Стэнфорде опубликовали исследование о развитии искусственного интеллекта в Таджикистане. Что они курят?..
09:30  Al Khaleej: стратегический тупик на Украине
08:45  Павлодар. Сын акима избил школьницу... оштрафовали мать потерпевшей
08:24  Аресты вымогателей в... ГУВД Бишкека
08:08  Бородатые куклы. Радикальный ислам в ЦентрАзии насаждается с подачи Запада, - А.Ермеков
08:06  Президент-ширма: Байден не может сам ответить ни на один вопрос во время интервью
07:52  Зачем западные историки ищут трансгендеров в глубине веков, - Святослав Князев
07:33  Задержан за коррупцию экс-глава КазАвтодора Аскар Муратулы
07:29  В войне с палестинцами погибло уже 9 граждан России, мобилизованных в армию Израиля
07:27  Ош, Бишкек... В Киргизии открывают "ресурсные центры" по завозу мигрантов в РФ
07:26  Юрий Поляков презентует свои новые книги на Книжной ярмарке non/fictio№ весна (анонс)
06:47  ЛДП - жива! Партия власти в Токио проводит кардинальную чистку руководящих кадров, - С.Строкань
06:43  Анастасия Удальцова: Для безопасности каждого из нас нужна другая миграционная политика
06:37  Китайские ученые решили задачу, которая поставила в тупик Эйнштейна, - Д.Капустин
06:32  Нам необходим образ Победы. У нас нет исторического времени, - Александр Дугин
06:30  Червь и копье. Россия начинает борьбу с коррупцией, - Александр Проханов
00:11  От "специальной" к "военной". Уроки двух лет операции на Украине, - Р.Пухов
00:10  НАТО защищает Украину от Трампа, - Г.Петров
00:08  Вашингтон добивается оттепели в отношениях с Пекином, - НГ
Среда, 03.04.2024
22:43  В Газе израильтяне прибили бомбами еще 7 иностранных волонтеров
22:41  В Таджикистан прибыл первый грузовой караван из Пакистана
22:37  Сибиризация: второй поворот России на Восток, - Сергей Караганов
22:34  Путин решил строить "дико дорогой" мост на Сахалин. Кому оно надо?
22:19  Какие мигранты нужны России? - Борис Акимов
22:17  Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 1 тыс. человек, погибших - 7
22:14  Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху, - Геворг Мирзаян
21:28  "Мертвая рука" США на горле планеты, - Адам Лоутер и Кертис Макгиффин
21:24  Эрдоган отыгрывается на курдах за поражение соратников, - И.Субботин
12:09  Переформатирование мира по-путински. Репортаж А.Колесникова о встрече ВВП с Кустурицей
12:06  Влияние России на Ближнем Востоке неуклонно растет, а США - падает, - Фабрис Баланш
11:43  Возмущенные иудеи пошли на штурм госрезиденции Нетаньяху
11:40  В Турции восстали курды города Ван
09:42  Москва и Тегеран готовят соглашение о стратегическом партнерстве, - С.Строкань
09:36  Путин требует от РосМВД хоть что-то сделать с валом миграции
08:33  Не пойман, не вор... NCOC глумливо отрицает слив нефти в Каспий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане могут ввести полный запрет на кальяны
11:16 04.04.2024

Полный запрет на кальяны могут ввести в Казахстане

Алина Шашкина
Корреспондент

Министерство здравоохранения обсуждает введение полного запрета на кальяны в Казахстане. Чем это вызвано и насколько опасны кальяны для здоровья казахстанцев, выясняла корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно действующему законодательству потребление табака для кальяна, кальянной смеси в общественных местах запрещено. Как считают в Минздраве, закон не соблюдают из-за недостаточно высоких штрафов.

"Данная норма не соблюдается ввиду низких штрафов на физических лиц и моратория на проверки среднего и малого бизнеса, действовавшего с 1 января 2020 года по 1 января 2024 года", - сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

За курение кальяна в неотведенных местах в Казахстане предусмотрен штраф от 15 до 50 МРП (от 55 380 до 184 600 тенге в 2024 году) для физических лиц.

В министерстве напомнили, что в январе этого года депутаты Мажилиса предлагали ввести полный запрет на кальяны в Казахстане. За нарушение закона предлагалось ввести ответственность.

"В связи с чем министерство совместно с заинтересованными государственными органами проводит работу по усилению регулирования табака для кальяна, кальянной смеси. Данный вопрос на стадии обсуждения", - заявили в Минздраве.

В случае принятия поправок проверки в заведениях будут проводить сотрудники полиции.

Вредны ли кальяны для здоровья человека?

По данным Минздрава, кальяны приносят существенный вред легким человека за счет обжигающего дыма, смол, продуктов окисления табака. Кроме того, в табаке для кальяна содержится никотин, который вызывает привыкание и способствует приобщению к курению.

"Типичный сеанс курения кальяна продолжительностью в 1 час включает в себя вдыхание дыма, в 100-200 раз превышающего объем, вдыхаемый одной сигаретой", - отметили в ведомстве.

Врач-пульмонолог центра респираторной медицины больницы Медицинского центра Управления делами Президента Мадина Есенгельдинова рассказала, что опасность представляет сам процесс курения кальяна, потому что нередко в нем участвует несколько человек, а значит, страдает гигиена. При этом индивидуальные мундштуки, даже если и были подготовлены заранее, остаются нетронутыми.

По данным исследования "Глобальный опрос взрослого населения об употреблении табака" (GATS, 2019), средняя продолжительность кальянного сеанса составляет 51,9 минуты. При этом более 86,5 процента курильщиков кальяна сообщили, что пользовались одним и тем же мундштуком во время последнего сеанса курения.

"Соблюдение правил гигиены при курении кальяна в ночных клубах и того хуже. За ночь один и тот же кальян кочует от одного столика к другому. Официант должен продезинфицировать мундштук, но вероятность, что он это сделает, снижается пропорционально наполненности заведения и востребованности кальяна. Между тем через кальянную трубку легко передаются такие заболевания, как гепатит, герпес, синегнойная инфекция, туберкулез", - рассказала Есенгельдинова корреспонденту Tengrinews.kz.

Отсутствие вредных веществ в кальянных смесях врач назвала мифом. По ее словам, он сформировался из-за того, что зачастую на их упаковке не содержится никакая информация о составе. Кальянные табачные смеси, по словам пульмонолога, содержат гораздо больше вредных веществ, чем обычный табак. Одна затяжка кальяна подает в наши легкие 30 литров дыма, в то время как целая сигарета самого низкого качества – всего 2 литра. А час курения кальяна по наносимому здоровью вреду сопоставим со 100 выкуренными сигаретами. Такое количество вредных веществ увеличивает риск онкозаболеваний.

"Хотя многие считают, что вода в кальяне отфильтровывает все "плохие вещи" в табачном дыме, это неправда. Даже после прохождения через воду табачный дым содержит еще высокий уровень токсичных соединений, в том числе окиси углерода, тяжелых металлов и вызывающих рак химических веществ - канцерогенов", - добавила пульмонолог.

По ее словам, курение кальяна даже в небольших количествах может вызвать привыкание, поскольку содержит никотин. В одной заправке кальяна концентрация никотина в 7,5 раза выше, чем в одной пачке сигарет.

На вопрос о том, стоит ли полностью запретить кальяны в Казахстане, врач ответила неоднозначно: запреты могут только навредить, куда важнее пропагандировать здоровый образ жизни.

"Конечно, медики против курения кальяна. Но запретительные меры часто показывают свою неэффективность и нежизнеспособность. Поэтому необходимо пересмотреть методы регуляции в этом вопросе, чтобы не множить низовую коррупцию и активно пропагандировать здоровый образ жизни, особенно среди молодежи", - сказала Мадина Есенгельдинова.

Как отметили в Минздраве, Всемирная организация здравоохранения неоднократно связывала раковые заболевания полости рта, пищевода, легких, желудка и мочевого пузыря с курением кальяна пациентами.

"Имеются данные о связи (курения кальяна - прим.) с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями пародонта, низким весом при рождении, хроническим ринитом, мужским бесплодием, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и нарушением психического здоровья", - заявили в министерстве.

Напомним: ранее казахстанских рестораторов предложили штрафовать за использование кальянов. Об этом в марте рассказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева. Поправки хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В Министерстве внутренних дел озвучили позицию по курению кальянов в Казахстане. Там призвали казахстанцев сообщать о нарушениях.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712218560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон о взаимном признании документов об ученых степенях в странах ЕАЭС
- Мажилис одобрил законопроекты о государственных закупках и теплоэнергетике в первом чтении
- Олжас Бектенов: Крупные предприятия должны поддерживать МСБ и передавать им вспомогательные услуги
- Состоялась Встреча секретарей советов безопасности государств – членов ШОС
- Об украинских провокациях
- Серик Жумангарин пригласил инвесторов из Армении к реализации совместных проектов
- Тамара Дуйсенова: Вопрос безопасности детей должен быть на постоянном контроле
- Заместитель Премьер-Министра проверил противопаводковые работы в Акмолинской области
- Нужно усилить статус и роль маслихатов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  