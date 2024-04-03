В Индии раскрыли новый способ мошенничества с криптовалютами

11:19 04.04.2024

Happycoin.club - Криптоинвесторы из Индии стали жертвами нового вида мошенничества. Преступники представляют себя рекрутерами и обманным путем крадут активы жертв.



Один из подобных случаев произошел с 22-летним жителем Пуны Наведом Аламом. Он лишился $3000 после встречи с потенциальными работодателями. В сообщении в запрещенной в России соцсети Х (ранее Твиттер) криптоинвестор рассказал, что с ним связался специалист по подбору персонала и предложил вакансию дизайнера в компании, которая разрабатывает web3-приложения.



После того как Алам заинтересовался предложением, общение продолжилось через сервис Discord. Человек, представившийся рекрутером, сказал, что впечатлен работой кандидата на должность и предложил пройти собеседование с представителем компании.



На электронный адрес Алама пришла ссылка для входа на онлайн-собеседование, которая, как позднее выяснилось, оказалась ссылкой на вредоносную программу. Через нее мошенникам удалось получить доступ к активам инвестора, которые размещались на DeFi-платформе Kamino Finance на базе Solana.



Сейчас с мошеннической схемой разбираются правоохранители Индии. Известно, что в Южной Кореи, где преступники воспользовались похожей аферой, криптоинвесторы потеряли активы более чем на $4,1 млн.