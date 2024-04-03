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Планов - громадье! Мирзиеев дал старт строительству первых объектов в "Новом Ташкенте"
11:21 04.04.2024

Президент Узбекистана запустил строительство первых объектов в Новом Ташкенте: кампусов Университета "Янги Узбекистон" и Ташкентского госпедуниверситета, Национальной библиотеки, Национального театра и других. "Не случайно строительство нового города начинается с обителей знаний и духовности", - сказал он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 3 апреля принял участие в церемонии запуска строительства первых объектов на территории Нового Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



На церемонии президент нажал символическую кнопку и дал старт строительству сооружений. Фундамент строительства нового города был заложен 18 марта прошлого года.

"Сегодня мы закладываем фундамент для кампусов Университета „Янги Узбекистон" и Ташкентского государственного педагогического университета, Национальной библиотеки, Национального театра, Международного научно-исследовательского центра, Музея литературы, школы творчества имени Алишера Навои, а также Национального центра макома", - заявил президент.

"Не случайно строительство нового города начинается с обителей знаний и духовности. Они станут основой и образцом в формировании просвещенного общества", - сказал он.

Кампус Педагогического университета включит в себя учебные корпуса на 20 тысяч студентов, общежитие на 5000 мест, детский сад на 300 мест, школу на 616 мест, академический лицей на 588 мест, современный спортивный комплекс, дворец культуры, амфитеатр и другие объекты.

На основе опыта университетов, входящих в топ-300 мирового рейтинга, в вузе будет создан инновационный педагогический кластер, обеспечивающий непрерывность цепочки "детский сад - школа - университет", говорится в сообщении.

Университет "Новый Узбекистан" готовит специалистов в области инженерии, управления, информационных технологий, агротехнологий, гуманитарных и естественных наук. Его новый кампус включил учебные здания на 10 тысяч студентов, столовую на 1150 мест, библиотеку и компактный музей, спортивный комплекс и олимпийский бассейн. Также будут построены общежития на 2000 мест для студентов и жилье для 286 преподавателей и сотрудников.

В новом комплексе для Национальной библиотеки Узбекистана будут созданы условия для хранения более 10 миллионов экземпляров литературы и обслуживания одновременно 1420 читателей. Общая площадь составит 30 тысяч кв. м.

Здание Национального театра будет построено на основе международных стандартов. В будущем оно станет своеобразной творческой лабораторией для всех театров страны, отмечается в сообщении.

В Новом Ташкенте также появится "уникальный комплекс духовности", объединяющий международный научно-исследовательский центр, школу творчества, музей литературы имени Алишера Навои и Национальный центр макома.

"Учреждения, фундамент которых закладывается сегодня, будут служить на протяжении многих лет обогащению духовности нашего народа, воспитанию наших молодых людей как всесторонне развитых и гармонично развитых личностей. Я верю, что Новый Ташкент станет настоящим центром науки, просвещения и культуры не только для нашей страны, но и для всего региона", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Источник - Газета.uz
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