Планов - громадье! Мирзиеев дал старт строительству первых объектов в "Новом Ташкенте"

11:21 04.04.2024

Президент Узбекистана запустил строительство первых объектов в Новом Ташкенте: кампусов Университета "Янги Узбекистон" и Ташкентского госпедуниверситета, Национальной библиотеки, Национального театра и других. "Не случайно строительство нового города начинается с обителей знаний и духовности", - сказал он.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 3 апреля принял участие в церемонии запуска строительства первых объектов на территории Нового Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



