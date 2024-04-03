|В Ташкенте открылась выставка художника Рустама Базарова
11:27 04.04.2024
Необычная обыденность. В Ташкенте открылась выставка художника Рустама Базарова (+фото)
В Ташкентском доме фотографий открылась персональная выставка Рустама Базарова "Хаммаси булади Ок!". Визуальный фон "живописного бытовизма" в творчестве одного из интересных художников Узбекистана изучал обозреватель "Газеты.uz" Дмитрий Поваров.
Рустам Базаров получил академическое образование в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств им. М. Уйгура) на отделении монументальной живописи. Тем любопытнее, как сквозь тернии строгости и академизма прорвался удивительный художественный мир Базарова.
Родившегося в Кашкадарье художника всегда интересовали будничные сюжеты - чайхана, парки с их аттракционами, простые праздники, быт как таковой. Его мир существует по своим законам и населен героями, которых не тянет на разговоры о "высоких" материях, но от этого они не впадают в низкий жанр попсы или китча.
Впрочем, даже у академиков узбекской живописи к Базарову нет особых снобистских претензий.
"Самый интересный художник в республике. Я вижу в его работах сегодняшнюю нашу жизнь, и она очень правдивая", - сказал на открытии выставки председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нур (Нуридинов).
Мэтр изобразительного искусства Узбекистана даже посетовал, что ему во время работы так и не открылась "необычная обыденность", свойственная живописи Базарова.
Выставка "Хаммаси булади Ок!" собрана из почти 100 работ - как уже принесших художнику успех, так и совершенно новых, датированных этим годом. В двух залах есть места для сравнения картин, в котором по-прежнему главным критерием оценки работ Базарова остается их метафоричность, лиричность и глубоко личное переживание.
"Натурщиков не хватает, поэтому в каждом персонаже на картине есть частичка от меня. Это воспоминания о детстве, на этой картине я сам. Именно так месили глину лет сорок назад", - рассказывает Базаров "Газете.uz" про свою новую работу из цикла "Хашар".
В работе "Выставка современного искусства" художник не стесняется троллить общество и своих коллег по изобразительному цеху, узнаваемых на полотне.
"Многие приходят на такие выставки и делают вид, что понимают это искусство. Что-то мне заходит, что-то нет, но искусство ради эпатажа - это не мое", - поясняет Базаров.
Его живопись выглядит готовыми декорациями для еще не до конца созданного спектакля или фильма, замысел которого постепенно складывается в голове автора.
Базаров рассказал "Газете.uz", что над картиной "Чорсу" (2019) работал целый год.
"В какой-то момент меня перестала интересовать эта работа - фотография получалась какая-то. Я забросил ее, но все перевернулось в один миг, когда полотно наполнилось новым содержанием, фантазиями и фигурами", - отметил художник, вспоминая, как посреди базара "вдруг" возникла каравелла, птеродактиль и тираннозавр.
Сложно у Базарова найти и каплю агрессии. Какая-то неожиданная атмосфера карнавала или, если уж отталкиваться от наши восточных корней, бурный сайиль царит в том городе, который беспрерывно пишет Базаров.
В серии сельских пейзажей, кропотливо выписанных маслом на холсте и занимающих почти полностью один из залов Дома фотографии, транслируется буйство красок. Эмоциональными вышли эксперименты с натюрмортами и кубизмом, на которые Базаров решился в этом году.
К творческим поискам подключился сын художника Жасур. На выставке представлены его работы по мотивам сказок "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Незнайка на Луне" и сюжетов из жизни, как, например, "Кураш".
Рустам Базаров не обходится без иронии и отсылок к бессмертным полотнам. "Весна" (2018), которая открывает экспозицию, отсылает к знаменитой "Венере" Боттичелли, а в новой работе "Рай и Ад" художник цитирует "Вавилонскую башню" Босха.
Ирония Базарова многозначительна. В популярной работе "Жилой дом на массиве Чиланзар" аутентичная копия Моны Лизы грустно смотрит из окна квартиры. В чем смысл? Может, Базаров говорит нам, что современная Джоконда теряется в быте повседневности, или художник пытается открыть красоту в каждом из нас. Найти ответ для себя можно, посетив выставку, которая продлится до 13 апреля.