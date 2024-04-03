В Ташкенте открылась выставка художника Рустама Базарова

11:27 04.04.2024

Необычная обыденность. В Ташкенте открылась выставка художника Рустама Базарова (+фото)



В Ташкентском доме фотографий открылась персональная выставка Рустама Базарова "Хаммаси булади Ок!". Визуальный фон "живописного бытовизма" в творчестве одного из интересных художников Узбекистана изучал обозреватель "Газеты.uz" Дмитрий Поваров.



Рустам Базаров получил академическое образование в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств им. М. Уйгура) на отделении монументальной живописи. Тем любопытнее, как сквозь тернии строгости и академизма прорвался удивительный художественный мир Базарова.



