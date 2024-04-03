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Националисты погрузили Шотландию в либеральное безумие
11:30 04.04.2024

Tекст: Дмитрий Бавырин

Шотландией овладело безумие. Там собираются сажать в тюрьму за употребление "неправильных" местоимений в отношении трансгендеров и одновременно хотят переселить к себе миллион беженцев из Газы. В такой политике трудно найти пользу для шотландских интересов. А вот для интересов России – легко.

"Жду не дождусь, когда меня арестуют после возвращения на родину Шотландского возрождения". Это говорит один из наиболее читаемых писателей мира – и говорит серьезно.

Речь о Джоан Роулинг, которую из-за обвинений в "трансфобии" почти "отменили". Не настолько, чтобы не снимать фильмов по ее книгам и не издавать новых книг (ведь и то и другое приносит огромные прибыли). Но настолько, чтобы пореже куда-либо приглашать и вообще – вспоминать ее имя, как имя Волан-де-Морта.

Роулинг встала на свою тропу войны с "транскорректностью" и как женщина, и как писатель, которого корежит от гендерно-нейтрального словообразования вроде "человек с влагалищем". С ее стороны война идет исключительно в области слов и доводов, но писательницу реально пытались посадить по жалобам активистов и оскорбленных трансгендеров, например, телезвезды Индии Уиллроби. Ее (его?) Роулинг назвала "косплеером женоненавистнической мужской фантазии о том, что такое женщина". Полиция ясно дала понять, что предпринимать ничего не станет.

Дело было в Нортумбрии в прошлом месяце. Но это в Северной Англии, а Роулинг живет в Шотландии, где с понедельника начал действовать закон о "преступлениях на почве ненависти", цель которого сделать подсудными не только высказывания на почве расизма, гомофобии и сексизма (это стандартный для современного Запада набор), но и так называемый мисгендеринг.

Если мужчина (с биологической точки зрения) требует обращаться к себе как к женщине и употреблять соответствующие местоимения, а вы упрямо продолжаете употреблять мужской род, это и есть "мисгендеринг". По новым шотландским законам – до семи лет тюрьмы в особых случаях и при соответствующем настрое суда.

Роулинг этот закон соблюдать демонстративно отказалась и написала пост с фотографиями преступников (в основном насильников), которые свершили "трансгендерный переход", чтобы попасть в женскую тюрьму, женскую спортивную команду, женскую школу, в общем, туда, где жертв побольше. "Новое законодательство открыто для злоупотреблений со стороны активистов, которые хотят заставить замолчать тех из нас, кто говорит об опасностях ликвидации однополого пространства для женщин и девочек", – жгла глаголом писательница.

В том же посте она согласилась быть подвергнутой аресту по возвращении в Шотландию. Полиция подтвердила наличие новых жалоб, но арестовывать Роулинг опять отказалась. "Комментарии не оцениваются как преступные, и дальнейшие действия предприниматься не будут", – отрезали слуги закона.

Сомнительно, что литературной маме Гарри Поттера, ставшей культовым автором для поколения миллениалов, всерьез грозит что-либо и в будущем. Пока что арест самого популярного писателя страны – это чересчур даже для Великобритании, хотя там весьма далеки от принципа неподсудности слова. Это принцип США, но не Запада в целом и даже не англосаксонского мира.

Например, принц Гарри, переехав в Америку, внушает теперь американцам, что закрепленная в их конституции свобода слова – это какая-то глупость, мешающая арестовать всех расистов из интернета. В ответ электорат Дональда Трампа предлагает поступить проще и выслать из страны принца Гарри, благо поступать так с представителями британской короны предписывали отцы-основатели США.

В защиту Роулинг выступил сам премьер-министр Риши Сунак, партия которого пока еще называется Консервативной и с переменным успехом противостоит радикальным "трансгендерным инициативам" из Шотландии. Недавно храбрые горцы хотели разрешить хирургическую смену пола 16-летним детям без согласия родителей и за государственный счет. Лондон запретил, а шотландские власти расстроились.

Тем не менее такое "отсечение перегибов" не отменяет понятийного безумия, в которое погрузилась Шотландия со своей борьбой за права трансгендеров и других меньшинств. Причем исходит оно не от либералов, а от националистов – Шотландской национальной партии (ШНП), которая выступает за выход из состава Великобритании.

Напрашивается шутка, что от народа, чей мужской национальный костюм сильно напоминает женский, чего-то такого и нужно было ожидать.

Но прежде шотландцев считали самым воинственным и агрессивным этносом Британии, что подтверждалось разного рода исследованиями еще в 1990-х годах.

Теперь, когда шотландские националисты достигли пика влияния и контролируют исполнительную власть автономии, их партию возглавляет мусульманин пакистанского происхождения Хамза Юсаф, он же – первый министр Шотландии. Скандальный закон, который едва не довел Роулинг до цугундера, он написал лично. Он же отправил шотландскую полицию на курсы по выявлению "преступлений на почве ненависти в интернете" и вообще уделяет "трансповестке" повышенное внимание.

Все это – и антибританский национализм, и борьба с "мисгендерингом" – как-то сочетается в нем с исламом и желанием перевезти в Шотландию до миллиона жителей сектора Газа. Тех палестинцев, кто уже попал или еще попадет под израильский каток, разумеется, жаль, но будет непросто убедить шотландцев в том, что решать эту проблему должны именно они.

Самого Юсафа можно понять: у него в Газе живут родственники. Сложнее понять, на что шотландцы рассчитывают при таком первом министре. С формальной точки зрения – на независимость от Лондона. Но именно об этой идее вскоре придется надолго позабыть.



С пика, на который вышла ШНП, путь только один – вниз. Сомнительно, что после следующих выборов она удержит власть в Шотландии из-за коррупционных скандалов, трансгендерных перегибов и объективной организационной невозможности сказать Лондону "гуд бай", то есть реализовать ключевой пункт своей политической программы. А миллион арабов из Газы – неравноценная замена собственному государству.

Однако еще до того, уже в следующем году, Консервативная партия неизбежно потеряет власть и уступит контроль над британским парламентом лейбористам. Их нынешний извод ничуть не похож на антиглобалистскую фронду Джереми Корбина: эти люди любят США, во всем поддерживают Украину, обещают бороться с Россией, но на выборы идут с такой "прогрессивной" программой по защите меньшинств, что у Юсафа в Шотландии явно получится развернуться.

Правда, британцы будут голосовать не за борьбу с "мисгендерингом", а за то, чтобы выгнать с Даунинг-стрит тори, которые абсолютно все провалили и имеют самый низкий показатель поддержки за 200 лет – всего 20%.

В соцопросах на пятки нынешней власти наступает Партия реформ, почетным председателем которой является Найджел Фарадж – вдохновитель отделения Британии от Евросоюза, удачно спихнувший ответственность за последствия этого шага на консерваторов. Системные СМИ называют членов Партии реформ популистами и ультраправыми, однако их позиция по многим поднятым выше вопросам – от прав трансгендеров и миграции с юга до конфликта с Россией и поддержки Украины – как раз таки похожа на "голос разума" в британской политике.

И хотя эта разумная политика вроде бы касается и нас, пожелать удачи на выборах хочется не Партии реформ, а таким как Юсаф. Роль, которую взяла на себя Британия в конфликте между Россией и Западом, не подразумевает сочувствия к противнику, тем более он подверг себя эксперименту в духе Джорджа Сороса добровольно.

Пускай в Британии будет поменьше "мисгендеринга". Главное, чтоб было побольше безумия. Корабль империи, когда-то правившей морями, реально заслужил того, чтобы налететь на рифы из-за вконец спятившей команды.

Источник - Взгляд
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