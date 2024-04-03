Из-за войны в Газе под Байденом зашаталось кресло: мрачные прогнозы, - А.Яшлавский

11:31 04.04.2024 Из-за войны в Газе под Байденом зашаталось кресло: мрачные прогнозы



Вашингтон пытается угодить "и нашим, и вашим" на Ближнем Востоке



Запланированный на четверг телефонный разговор президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не просто станет испытанием для все более ухудшающихся отношений лидеров, отмечает CNN. Он также высветит вопиющее противоречие в политике США по отношению к войне в Газе, конфликту, который потенциально представляет угрозу существованию их политических карьер.



В то время как Байден выражает растущее разочарование действиями израильского лидера в связи с военным нападением и его последствиями для гражданского населения, включая убийство семи гуманитарных работников в Газе на этой неделе, основы твердой поддержки Израиля со стороны США не меняются. И в то же время, когда Белый дом требует внесения изменений в израильские процедуры защиты гражданского населения, предупреждая, что запланированное нападение на Рафах может привести к гуманитарной катастрофе, администрация продвигается к одобрению продажи Израилю военных самолетов F-15 на сумму 18 миллиардов долларов, сообщили CNN источники на этой неделе.



Телефонный разговор Байдена и Нетаньяху также состоится на фоне возобновившихся опасений в Вашингтоне, что действия Израиля могут спровоцировать региональный пожар, которого Байден отчаянно пытается избежать. Удар по высокопоставленным иранским военачальникам в Сирии в понедельник, который США приписывают Израилю, вызвал обещания возмездия, что может вновь подвергнуть риску американские войска в регионе, отмечает CNN.



Разговор обоих лидеров также состоится в условиях огромного внутреннего давления и на фоне признаков того, что их политические приоритеты непримиримы. Байдену крайне необходимо положить конец войне, чтобы ослабить гнев сторонников прогресса, который угрожает его ослабленной политической коалиции в преддверии ноябрьских выборов. Но Нетаньяху, возможно, придется продлить войну, чтобы предотвратить выборы, которые, по мнению многих лидеров США, он проиграет. Не исключено, что кризис может в конечном итоге вынудить их обоих покинуть свои посты, прогнозирует CNN.



Байден проводит жесткие телефонные переговоры с мировыми лидерами как нечто само собой разумеющееся - например, во вторник он разговаривал с президентом Си Цзиньпином, который возглавляет новую соперничающую с Америкой сверхдержаву Китай. Но состоявшийся в среду разговор с Нетаньяху создает впечатление критического момента как для Ближнего Востока, так и для президентства самого Байдена.



Поводом для этого призыва стала ярость США в связи с убийством семи гуманитарных работников организации World Central Kitchen в результате израильского удара по Газе. Трагедия побудила Байдена заявить, что он "возмущен", и в необычно резких выражениях он обвинил Израиль в том, что он делает слишком мало для защиты гражданского населения и гуманитарных работников в разрушенном анклаве.



Однако в то же время, несмотря на растущее внутреннее и международное давление на Байдена, требующее от него сделать больше для сдерживания Израиля, Белый дом настаивает на том, что его политика поддержки своего союзника в ответ на террористические атаки ХАМАСА не претерпела никаких изменений.



"Ни одна страна не должна жить по соседству с угрозой, которая является настоящим геноцидом, как это было с ХАМАСОМ", - заявил в среду советник Белого дома по коммуникациям по национальной безопасности Джон Кирби. "Итак, хотя мы и не скрываем того факта, что у нас есть определенные проблемы с некоторыми методами ведения дел, мы также не скрываем того факта, что Израиль собирается продолжать пользоваться американской поддержкой в борьбе, которую он ведет, чтобы устранить угрозу со стороны ХАМАСА".



Комментарий Кирби предполагает, что ужесточение риторики президента не будет сопровождаться мерами, направленными на изменение подхода Израиля.



Но политика США выглядит все более неэффективной и противоречащей самой себе, констатирует CNN.



Нет никаких свидетельств того, что многомесячные сигналы о растущем недовольстве Нетаньяху и призывы к Израилю делать больше для защиты гражданского населения оказывают какое-либо воздействие. Между тем, стратегия США, направленная на то, чтобы добиться нового временного прекращения огня и освобождения израильских заложников со стороны ХАМАСА, принесла мало конкретных результатов. А убийства гуманитарных работников угрожают прервать жизненно важный процесс, необходимый для борьбы с голодом в секторе Газа, управляемом ХАМАСОМ.



О противоречиях в политике США рассказал Хосе Андрес, основатель благотворительной организации World Central Kitchen, в интервью Reuters в среду. "Это очень сложно понять. Америка собирается направить свой военно-морской флот и своих военных для выполнения гуманитарной работы, но в то же время предоставляемое Америкой оружие убивает мирных жителей", - сказал он.



События последних недель свидетельствуют о том, что либо Байдену не хватает рычагов воздействия на Нетаньяху, либо он не желает их использовать.



Теракты ХАМАСА против Израиля в октябре, в результате которых погибли 1200 человек и началась война, были чудовищными и заставили многих евреев почувствовать, что существование Израиля находится под угрозой. Но критики Израиля теперь задаются вопросом, оправдана ли жестокость ответных мер против организации, которая использует гражданских лиц в качестве живого щита, после убийства более 30 000 палестинцев, по данным Министерства здравоохранения Газы.



Некоторые демократы призвали президента ввести ограничения на использование Армии обороны Израиля оружия американского производства. Но Байден, самый убежденный сторонник еврейского государства из всех последних президентов США, отказался это сделать. Однако нежелание Нетаньяху прислушаться к Байдену и его недавние шаги по установлению более тесных связей с республиканцами на Капитолийском холме начинают ставить под сомнение авторитет президента как старшего партнера в одном из самых тесных альянсов Америки.



Для Израиля поддержка США сейчас важна как никогда, отмечает CNN. Гибель гуманитарных работников, некоторые из которых были гражданами Великобритании, Австралии и Канады, еще больше отдалила Израиль от зачастую дружественных стран. Например, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил Нетаньяху, что ситуация в Газе становится "все более невыносимой". Растущая изоляция Израиля может объяснить поспешные заявления Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников, признавших, что нападение на гуманитарных работников было ошибкой. Это было отклонением от того, как Израиль реагировал на гибель многих мирных палестинцев.



В США Байден платит высокую политическую цену за свою снисходительность к Нетаньяху, признает CNN. Во вторник в Висконсине почти 48 000 избирателей на президентских выборах от Демократической партии проголосовали в знак протеста против того, как он ведет войну, после аналогичного проявления несогласия на праймериз в Мичигане. Байден опередил экс-президента Дональда Трампа всего лишь примерно на 20 000 голосов в Висконсине в 2020 году, и штат может решить, кто победит в ноябре.



Попытки Белого дома ослабить политическое влияние президента приводят к обратным результатам. Во вторник доктор Таер Ахмад, американский врач-палестинец, который намерен вернуться в Газу для лечения жертв войны, ушел со встречи с президентом. Другой врач, доктор Нахрин Ахмед, которая также присутствовала на слушаниях в Белом доме, сказала, что Байден отверг опасения по поводу того, что война может повредить его политическому статусу, в том числе среди чернокожих избирателей. И она сказала, что первоначально он также сосредоточился на террористических атаках ХАМАСА. "Он как бы вернулся к этому и сказал: "Вы знаете, я слышу, что все говорят, но подумайте о молодых людях, которые были убиты 7 октября". И это как бы отметает более 30 тысяч погибших в Палестине", - сказала она.



Белый дом заявил, что Байден "ясно дал понять, что скорбит о потере каждой невинной жизни в этом конфликте".



Байден не одинок в своей политической опасности, подчеркивает CNN. Ультраправая коалиция Нетаньяху колеблется. В среду Бенни Ганц, соперник Нетаньяху и его коллега по военному кабинету, призвал к проведению новых выборов в сентябре. Это произошло после крупнейших демонстраций против израильского лидера с начала войны. Протесты подогреваются родственниками более 100 израильтян, удерживаемых в заложниках или пропавших без вести в Газе, которые обвиняют его в том, что он делает слишком мало для их возвращения. Нетаньяху также сталкивается с разногласиями по поводу освобождения от военной службы учащихся ортодоксальных религиозных школ, что грозит расколоть его коалицию.



До гибели гуманитарных работников администрация Байдена столкнулась с очередным кризисом после теракта в Дамаске, в результате которого, по словам Ирана, погибли два высокопоставленных командира корпуса стражей исламской революции. С октября Байден отчаянно работал над тем, чтобы остановить расширение войны. Эти усилия увенчались успехом лишь частично, о чем свидетельствуют удары США в Ираке, Сирии и Йемене в ответ на нападения поддерживаемых Ираном групп боевиков на американские войска и международные суда. А нападение на здание, которое Иран называет дипломатическим консульством в Дамаске – технически находящееся на иранской территории, – угрожало еще больше разжечь ближневосточную "пороховую бочку".



Стремясь предотвратить последствия, Соединенные Штаты напрямую сообщили Ирану, что они не были вовлечены и заранее не знали об ударе по КСИР – организации, которая поддерживает обширную сеть марионеточных сил по всему Ближнему Востоку, включая ХАМАС, которые угрожают Израилю.



До сих пор давние опасения по поводу того, что между Израилем и Ираном может возникнуть напряженность, не оправдались. А столкновения на более низком уровне между Армией обороны Израиля и иранскими союзниками, такими как базирующаяся в Ливане "Хезболла", остаются ниже порога, который спровоцировал бы более тревожные военные действия, способные еще больше втянуть США в войну.



Однако сейчас существует риск того, что Иран будет вынужден отреагировать более решительно из-за очевидности и символичности нападения на Дамаск. В этом смысле Израиль, по-видимому, непосредственно проверяет собственные "красные линии" Тегерана.



Удар по Дамаску также усилил внутриполитическое давление на Байдена со стороны Демократической партии. "Американский народ не хочет войны с Ираном. Мы не хотим, чтобы Израиль развязал войну с Ливаном. Мы не хотим, чтобы они вошли в Рафах и убивали мирных жителей, – утверждает калифорнийский демократ Ро Ханна. – Это может быть региональная война, и я скажу вам одну вещь … Республиканцы, демократы, независимые - никто не хочет, чтобы Америка была втянута в еще одну войну на Ближнем Востоке", - заявляет политик.



В Вашингтоне обеспокоены тем, что Иран может в ответ использовать против американцев свои подставные группы. После того, как в январе в результате нападения на аванпост США в Иордании были убиты трое американских военнослужащих и десятки получили ранения, администрация нанесла ответный удар серией атак на иранские филиалы в Ираке и Сирии.



Но некоторые американские наблюдатели считают, что возможности Ирана ограничены.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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