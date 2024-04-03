В Банке России знают о проблемах с обслуживанием карт "Мир" и ищут решение

11:34 04.04.2024

У карты "Мир" появились новые проблемы в СНГ: могут отказаться еще три страны

Банк России предлагает решить вопрос путем экспансии отечественных банков за границей



Проблемы с приемом карт "Мир" в странах ближнего зарубежья разрастаются. В конце марта в Армении все банки-участники национальной платежной системы Armenian Card (ArCa) прекратили их обслуживание. Затем аналогичное решение приняли киргизская платежная система "Элкарт" и крупнейший банк Казахстана. И вот стало известно, что от обслуживания карт "Мир" могут отказаться белорусская "Белкарт" и таджикская "Корти Милли". Все они боятся вторичных санкции США. Почему от сотрудничества с российской платежной системой отказываются даже наши ближайшие соседи и как в ЦБ собираются решать эти проблемы - в материале "МК".



Проблемы российской платежной системы "Мир" за рубежом растут как снежный ком. Напомним, что в сентябре 2023 года карты этой системы отказались принимать все банки Турции. В начале 2024 года трудности с приемом платежей от компаний и частных лиц возникли в Китае и ОАЭ, что делает практически невозможным реализацию ранее намеченных планов по сотрудничеству российского "Мира" и местных платежных агентов.



Это все дружественные страны и нереализованных проектов жаль, но особенно болезненным для развития отечественной платежной системы может оказаться отказ от сотрудничества с ней в странах СНГ. С 30 марта остановила прием карт "Мир" в своей инфраструктуре армянская платежная система ArCa и все местные банки-партнеры. С 5 апреля прекратит работу с Национальной системой платежных карт (НСПК) "Межбанковский процессинговый центр" Киргизии, являющийся оператором системы "Элкарт". Пользователям станут недоступны такие услуги, как проведение платежей по картам в эквайринговых устройствах, переводы с карты на карту и вся электронная коммерция - интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.



Но на этом плохие новости для "Мира" не закончились. От работы с НСПК могут отказаться белорусская платежная система "Белкарт" и таджикская "Корти Милли". Во всех перечисленных случаях причина одна: опасения местных платежных систем последствий от вторичных санкции США. "Угроза вторичных санкций для банков из стран СНГ и даже ЕАЭС высока, и опасаются они блокировки своих активов на Западе, - говорит доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. - Все-таки банки ориентируются не только на то, где они могут больше заработать, но и где существует риск потерь".



При этом страны ближнего зарубежья сильно зависят от экономики России. Так, по данным Всемирного банка за 2021 год, доля переводов трудовых мигрантов из России в ВВП Киргизии и Таджикистана доходила до 30% ВВП. Некоторые из перечисленных стран много месяцев являются важными хабами для "серого" импорта России, как, например, Казахстан и Киргизия, на чем хорошо зарабатывают. Однако вторичных санкций со стороны США, как видно из поступков финансовых агентов, там боятся больше, чем разрывов торговых отношений с нашей страной. "Интересы стран СНГ и интересы финансовых учреждений стран СНГ - это разные вещи и разные группы выгодополучателей, - говорит доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко. - Для финансовых учреждений приоритет понятен: им важно сохранить доступ к глобальному финансовому рынку, к технологиям, каналам обмена данными, контрагентам. Поэтому выбор максимально прагматичен: избежать санкций со стороны глобального финансового регулятора, коим до сих пор остается США". А переводы мигрантов уже давно реализуются через российские банки: стоит ожидать, что спрос на эти продукты еще вырастет, указал эксперт.



В Банке России знают о проблемах с обслуживанием карт "Мир" и ищут решение. Накануне первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме, заявила, что среди возможных вариантов - расширение сети банкоматов иностранных "дочек" российских банков и использование Системы быстрых платежей. Еще одним ответом может быть создание совместных банков, "заточенных" на обслуживание операций с россиянами и не боящихся санкций. Такой вариант уже около года рассматривается Турцией, хотя решения по нему и не принято.



"Кроме того, в дружественных странах, где нет дочек российских банков, можно создавать сети банкоматов и pos-терминалов, находящихся на российском процессинге, в местах концентрации россиян", - предложил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. При этом, даже если все банки ЕАЭС под давлением США прекратят обслуживание карт "Мир", все равно останутся страны, где их будут принимать. Вряд ли от такой возможности откажутся Венесуэла и Куба, находящиеся под санкциями: им терять нечего. То же касается Южной Осетии и Абхазии. В будущем, возможно, карты "Мир" будут принимать еще и в Иране, так как сейчас идут переговоры по этому поводу, напомнил аналитик.



Наталия Трушина