Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории в Западном Казахстане

12:45 04.04.2024

Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории ЗКО



4 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Западно-Казахстанскую область и совершил облет подтопленных территорий, сообщает Zakon.kz.



По данным Telegram-канала Акорды, глава государства ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.



