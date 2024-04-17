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Вышла новая книга А.В.Белякова Ногайская знать в России XVI–XVII веков Вышла новая книга А.В.Белякова "Ногайская знать в России XVI–XVII веков"
12:51 04.04.2024

Беляков А.В. Ногайская знать в России XVI–XVII веков. М.: Старая Басманная, 2023. 324 с.

В Московском государстве с момента своего возникновения проживали народы, исповедовавшие ислам и язычество.

Прагматичная политика властей способствовала тому, чтобы здесь продуктивно сосуществовали представители целого ряда национальностей и создавались благоприятные условия для их новых выездов с сопредельных территорий.

Одним из факторов, способствовавших этому, стала успешная инкорпорация национальных элит и привлечение их на военные и административные должности.

На протяжении XVI–XVII вв. в России различными путями оказалось значительное количество ногайских мирз – потомков Эдиге.

Самыми известными из них стали Юсуповы и Урусовы.

Однако в Московском государстве проживали и иные представители этого некогда единого рода.

Используя широкий круг архивных источников и научных исследований, автор создал их коллективную биографию: реконструировал генеалогию ногайских выходцев, обстоятельства выезда, материальное положение, службы, брачную стратегию и статус на новой родине.

Представленная работа позволяет понять, на каких принципах основывалась политика по отношению к представителям неправославных национальных элит.

Полученные результаты могут быть использованы для исследования иных групп неправославного населения Московского государства в допетровский период.

Издание предназначено для специалистов в области истории России XVI– XVII вв., генеалогии, преподавателей, студентов, а также читателей, интересующихся отечественной историей.

Источник - iriran.ru
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