Ташкент. Скончался детский поэт и редактор журнала "Булокча" Раим Фархади

23:34 04.04.2024

Скончался детский поэт Раим Фархади

В Ташкенте скончался известный детский поэт, главный редактор детского экологического журнала "Булокча" ("Родничок") Раим Фархади. Он является автором более 50 книг и был частым гостем во многих школах.



В возрасте почти 82 лет в Ташкенте 4 апреля скончался известный детский поэт, главный редактор детского экологического журнала "Булокча" ("Родничок") Раим Хакимович Фархади. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.



