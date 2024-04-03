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Ташкент. Скончался детский поэт и редактор журнала "Булокча" Раим Фархади
23:34 04.04.2024

Скончался детский поэт Раим Фархади
В Ташкенте скончался известный детский поэт, главный редактор детского экологического журнала "Булокча" ("Родничок") Раим Фархади. Он является автором более 50 книг и был частым гостем во многих школах.

В возрасте почти 82 лет в Ташкенте 4 апреля скончался известный детский поэт, главный редактор детского экологического журнала "Булокча" ("Родничок") Раим Хакимович Фархади. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.



Раим Фархади родился 16 мая 1942 года в Самарканде. В 1965 году окончил Самаркандский медицинский институт, в 1971 году - Литературный институт имени Максима Горького.

Трудовую деятельность начал в 1967 году. Занимал такие должности, как лектор в молодежной организации, заведующий отделом поэзии журнала "Звезда Востока", заместитель главного редактора издательства литературы и искусства имени Гафура Гуляма, редактор отдела культуры газеты "Народное слово" и другие.

До настоящего времени был председателем совета русскоязычной литературы Союза писателей и главным редактором "Булокча" ("Родничок").

Раим Фархади является автором более 50 книг в жанре прозы и поэзии. Он также был выдающимся переводчиком, являясь автором переводов на русский язык детских стихов на узбекском языке, а также газелей Навои и Бабура.

Одной из главных тем в его творчестве была любовь к природе. Раим Фархади был частым гостем в школах Ташкента и других городов Узбекистана.

В 1989 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры Узбекистана", в 1999 году - орден "Дустлик".

ЧЕЛОВЕК
Раим Фархади

Чем отличается от птицы
Человек? -
Крылат. Он тоже ввысь стремится
Из века в век.
На поле битвы, поле жатвы
Порывист, смел,
Он помнит всюду свой крылатый,
Людской удел.
Судьба рубцует то и дело
Прицельно зло…
Глядишь,
Всего-то уцелело
Одно крыло.
Он - Человек, -
Как это важно,
Сквозь боль и стон
И на одном крыле отважно,
Взлетает он!

* * *

Где упала матери слеза -
Проросла зеленая лоза.
Всюду, где прошли ее следы,
Поднялись и расцвели сады.
Мать, - стоишь ты посреди долины.
На лице - глубокие морщины,
Будто в поле борозды темны…
Вся в трудах - с г ласковой весны
До багряных предзакатных дней,
До метельных яростных огней.,.

* * *

Я знаю, в чем спасенье мира:
В преображенье красоты.
Не сотвори себе кумира,
А сотвори себе цветы.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712262840


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