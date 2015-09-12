 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленые лесбиянки станут первой вступившей в "брак" однополой парой среди министров в ФРГ
00:06 05.04.2024

Алексей Иванов

Ненадолго заглянем в рубрику "Их нравы".

Министр юстиции земли Саксония Катя Майер и семейный министр земли Северный Рейн-Вестфалия Жозефина Пауль объявили о решении "связать себя узами брака", сообщили немецкие СМИ.

Информационные ресурсы, поддерживающую правящую в Германии коалицию (и, естественно, гейропейские ЛГБТ*-сайты) вне себя от радости. Они выражают надежду, что многие германские чиновники последуют примеру двух "министерок".

Катя Майер родилась 10.09.1979 в г. Цвиккау. В юности играла на бас-гитаре в местной ультралевой панк-группе Harlekins и была завсегдатаем молодежного арт-пространства Buntes Zentrum. Изучала политологию, социологию, новую и новейшую историю в университетах Йены, Мюнстера и эстонского Тарту. С 2005-го является функционером леволиберальной партии "Союз 90/Зеленые", занимала различные партийные должности. 12.09.2015 впервые стала депутатом саксонского ландтага. 20.12.2019 назначена министром юстиции, демократии, европейских дел и равенства федеральной земли Саксония. Вскоре подняла "радужный" флаг перед зданием своего министерства. Самый популярный зеленый политик Саксонии.

Майер
Жозефина Пауль родилась 2.03.1982 в нижнесаксонском г. Хельмштедт. Футболистка. Еще в 1999-м вступила в партию "Союз 90/Зеленые". Изучала историю, политологию и социологию в Брауншвейгском техническом университете и Мюнстерском университете (во время учебы в Мюнстере была координатором форума зеленой молодежи с примечательным названием LesBiSchwul), защитила магистерскую диссертацию на тему "Зарождение футбола в Германии как школьной игры. Исследование на примере города Брауншвейга". В 2009-10 годах работала учительницей. В 2010-м избрана в ландтаг Северного Рейна-Вестфалии, переизбрана в 2012-м, 2017-м, 2022-м; в региональном парламенте являлась замглавы и главой парламентской группы зеленых, представителем фракции по делам детей, молодежи, семьи, по женской и гомосексуальной политике, по спортивной политике. 29.06.2022 назначена министром по делам детей, молодежи, семьи, равенства, убежища и интеграции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Член Немецкой академии футбольной культуры.

Пауль
Обе находятся на достаточно важных должностях, обе считаются перспективными политдеятелями. Обе - идейные разрушители традиционных ценностей и ярые заукраинские русофобы (как и все зеленые).

"Гомосексуальность должна быть видна даже на улице", - заявила Майер в интервью журналу Bunte. "Все молодые люди нуждаются в поддержке в их самопознании", - добавила Пауль. По словам Майер, они обязательно "сопровождают друг друга на официальных мероприятиях", поскольку "гомосексуальность должна быть заметна".

Без комментариев.

Дойчляндия - все.

* Напомним, что в России, слава Богу, запрещена гей-пропаганда. Минюст РФ включил ЛГБТ-движение в перечень запрещенных и ликвидированных, а Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов.

Источник - завтра
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