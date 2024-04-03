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|Страны НАТО учредили совместную "военную миссию" на Украине
00:10 05.04.2024
Страны НАТО создали совместную миссию на Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине.
"Мы приняли решение о создании миссии НАТО. Это не значит, что мы вступаем в (конфликт), но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", - цитирует РИА "Новости" выступление министра.
Ранее Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже отправили на Украину своих военных.