Страны НАТО учредили совместную "военную миссию" на Украине

00:10 05.04.2024

Страны НАТО создали совместную миссию на Украине



Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине.



"Мы приняли решение о создании миссии НАТО. Это не значит, что мы вступаем в (конфликт), но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", - цитирует РИА "Новости" выступление министра.



Ранее Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже отправили на Украину своих военных.