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В Пентагоне разворовали "финансовую помощь" Украине
00:20 05.04.2024

04.04.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Конгресс полностью подчинен интересам военного лобби

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине, в размере $398,9 млн в 2022 финансовом году. Об этом говорится в заявлении аппарата инспектора.

В ходе ревизии было установлено, что в течение 2022 финансового года ВМС трижды превысили установленные размеры финансирования Украины.

Офис генерального инспектора (OIG) министерства обороны дал ряд рекомендаций помощнику министра ВМС "по разработке и внедрению эффективных механизмов внутреннего контроля для предотвращения перерасхода" финансовых средств.

"Внутренний контроль имеет важное значение, поскольку он служит основой для обеспечения подотчетности, добросовестности и эффективности, – заявил Сторч. – Без надежного внутреннего контроля министерство обороны уязвимо перед неэффективностью, которая ставит под угрозу его способность достигать своей миссии и выполнять свои финансовые обязательства".

В конце февраля 2024 года Роберт Сторч заявил на брифинге для СМИ, что его следователи по уголовным делам возбудили более 50 дел, связанных с помощью, предоставленной Украине, в том числе с участием подрядчиков, сообщает Bloomberg. Нетрудно догадаться, что упомянутые Сторчем полсотни уголовных расследований направлены на поиск выявленного перерасхода почти 400 млн. долл.

По словам генерального инспектора Пентагона, расследования, которые находятся на разных стадиях, рассматривают такие вопросы, как "мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также нецелевое использование средств".

Сторч также предупредил, что, вероятно, "будут проводиться новые расследования злоупотреблений или перенаправления американского оборудования, поступающего на Украину". Пентагон пытается отследить 113 млрд., выделенных Украине, "не все из которых были израсходованы" по целевому назначению.

По словам Сторча, аудиторы выявили "стрессы и пробелы" в предоставлении помощи Украине. Например, в ходе проверок были выявлены неполные декларации на грузы, направляемые на Украину через Польшу. "У сотрудников министерства обороны не было необходимой отчетности обо всех типах оборудования во время процесса передачи", – заявил он.

На фоне жестких разногласий республиканцев и демократов по вопросу выделения военной помощи Украине Роберт Сторч запустил веб-сайт, на котором американцы смогут получить больше информации о контроле за американским оружием и техникой, поставляемых Украине, сообщает The Hill.

"Новый веб-сайт…появился на фоне того, что республиканцы в конгрессе продолжают задерживать новое финансирование для Украины и задаются вопросом, ведется ли надлежащий учет оружия, поставляемого на Украину", – отмечает издание.

В своем заявлении генеральный инспектор Пентагона сообщил, что на веб-сайте представлены ресурсы и информация о работе более 20 надзорных агентств США, известных под общим названием "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной", которые созданы для обеспечения того, чтобы помощь Украине использовалась строго по назначению.

На веб-сайте также есть контактная информация, по которой можно сообщать о любых обвинениях в мошенничестве, растратах или неправомерном использовании помощи Украине.

Если внутриполитическая напряженность заставила Пентагон признать наличие скелетов в шкафу в части финансовой поддержки Украины, то триллионные финансовые потоки, которые крутятся как в самом военном ведомстве, так и в американском ВПК, остаются бесконтрольными, что признается достаточно открыто.

В Пентагоне воруют. И воруют столько, что даже подсчитать не могут (да и не хотят), сколько денег налогоплательщиков застряло в карманах генералов и воротил оборонки.

Минобороны США регулярно проваливает, как мы писали, финансовые аудиты. Так, в декабре прошлого года Пентагон провалил уже шестой подряд аудит. Пентагон смог отразить в отчетности только половину своих активов в размере 3,8 триллиона долларов (включая оборудование, помещения и т. д.). Это означает, что неучтено 1,9 триллиона долларов – больше, чем весь бюджет, согласованный конгрессом на текущий финансовый год.

Однако рекордную неучтенку выявил аудит, проведенный осенью 2022 года. После того как 1600 аудиторов проверили активы Пентагона на сумму 3,5 трлн. долларов и обязательства на 3,7 трлн, официальные лица обнаружили, что министерство не может учесть около 61% своих активов. При этом финансовый директор Пентагона в ранге заместителя министра Майк МакКорд на голубом глазу заявил журналистам: "Я бы не сказал, что мы провалились. Процесс важен для нас, и он помогает нам становиться лучше. Это не заставляет нас выздоравливать так быстро, как мы хотим".

МакКорд тогда в свое оправдание сослался на огромный, по его словам, объем аудиторских проверок, для которых требуется свыше двухсот личных и около 800 виртуальных посещений объектов должностными лицами Пентагона и сотрудниками независимых аудиторских фирм.

На самом деле бухгалтерские записи, необходимые для полноценного аудита, были просто недоступны во всех шести аудитах. Когда проверяющие пытались открыть необходимую им страницу на пентагоновских компьютерах, то почти во всех случаях получали "отказ от выражения мнения" (disclaimer of opinion).

Бесконтрольность и безнаказанность американского военного ведомства обеспечивается в числе прочего "полным подчинением Конгресса США военному бизнесу, чтобы избежать каких-либо сомнений в отношении чрезмерных бюджетов Пентагона и войн, спровоцированных исполнительной властью", пишет известный американский экономист профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в своей статье на портале Common Dreams.

"Подчинение конгресса происходит следующим образом. Во-первых, надзор конгресса за войной и миром в основном возложен на комитеты палаты представителей и сената по вооруженным силам, которые в значительной степени определяют общую политику конгресса (и бюджет Пентагона). Во-вторых, военная промышленность (Boeing, Raytheon и остальные) финансирует кампании членов комитета по вооруженным силам обеих партий. Военная промышленность также тратит огромные суммы на лоббирование, чтобы обеспечить прибыльные зарплаты уходящим в отставку членам конгресса, их сотрудникам и семьям, либо непосредственно в военных предприятиях, либо в вашингтонских лоббистских фирмах", – указывает Джеффри Сакс.

"Наибольшее влияние на внешнюю политику США оказывают производители оружия, – пишет Asia Times. – Конфликт на Украине стал для них настоящей удачей… Компаниям, выпускающим бомбы, таким как Raytheon, нужны зоны активных военных конфликтов, чтобы оправдывать ожидания Уолл-стрит по прибылям. Производителям дорогостоящей военной техники необходимы враждебные отношения с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдывать продажи авианосцев, атомных субмарин, истребителей F-35 и атомных бомб нового поколения".

Нельзя не отметить, что рассказав журналистам о возбуждении более 50 уголовных дел, связанных с финансовой помощью Украине, в том числе с участием подрядчиков, то есть оборонных компаний США, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч уточнил, что ни одно из этих расследований не доведено до конца, виновные не наказаны, но в будущем ситуация может измениться.

Тем самым он дал понять американским военным и связанным с ними лоббистам ВПК, что на украинском направлении воровать в настоящее время рискованно, мол, затаитесь на время или воруйте где-нибудь в других горячих точках. При этом не было сказано ни слова, куда делся выявленный перерасход средств в размере почти 400 млн долл. и кем конкретно украдены эти громадные деньги.

Как верно отметил Джеффри Сакс, "внешняя политика США – это афера, построенная на коррупции".

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712265600


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