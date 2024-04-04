Война Израиля и Ирана выходит из опосредованного режима, - И.Субботин

00:35 05.04.2024

04.04.2024

Правительство Нетаньяху задействует дополнительные резервы для защиты от Тегерана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

На улицах Тегерана появились плакаты с написанными на иврите угрозами израильским политикам.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к укреплению противовоздушной системы на фоне обострившейся ситуации в регионе. США предупредили союзника, что Иран в качестве возмездия за мощный обстрел своей дипмиссии в Сирии санкционирует прямое нападение на территорию еврейского государства. В этой ситуации ЦАХАЛ начал набор дополнительных резервистов и прекратил отпуск для боевых подразделений. События развиваются на фоне призывов оппонентов премьер-министра Биньямина Нетаньяху к досрочным выборам и пробуждения в Иране белуджских сепаратистских группировок.



О том, что Иран может в течение 48 часов совершить комбинированный удар по израильской территории, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило ближневосточную страну по профильным каналам. Ведомство в Лэнгли сообщило, что на первом этапе Тегеран одобрил непосредственный удар с одновременным применением беспилотников-камикадзе и ракет. Такой сценарий является формой обещанного возмездия за операцию ЦАХАЛ по бомбардировке иранской дипломатической миссии в Дамаске, в результате которой погибли представители высшего командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – военно-политической организации, оказывающей влияние на механизм принятия решений в Иране.



Израильское командование распорядилось временно прекратить предоставление отпусков для служащих боевых подразделений, потому что страна, согласно заявлению военных, по-прежнему находится "в состоянии войны". В то же время сообщается о планах по увеличению личного состава армии. ЦАХАЛ санкционировал дополнительный набор резервистов для усиления системы противовоздушной обороны, даже несмотря на то, что Минфин называл то число запасников, которое было набрано из-за военной кампании в Газе, избыточным с точки зрения финансовой нагрузки. Отдельно израильские издания обращают внимание на сбои в системе спутниковой связи, что могло быть вызвано подготовкой ЦАХАЛ к защите от управляемых ракет.



Источники i24News в сфере безопасности отмечают, что к открытию фронта против Израиля может подключиться Ливан. По их оценкам, велик риск, что какая-то форма эскалации произойдет 5 апреля – в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. "Мы готовимся", – сказал один из собеседников i24News. Другой чиновник в разговоре с каналом допустил, что на фоне напряженной ситуации палестинское радикальное движение ХАМАС захочет "вернуть себе контроль" над сектором Газа, где силы ЦАХАЛ продолжают сухопутную операцию.



"Я не удивлюсь, если Иран откроет прямой огонь по Израилю", – отмечал на днях бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин. Он обратил внимание на то, что ракетный удар, который был нанесен Ираном по соседнему Пакистану в январе, создал определенный прецедент.



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Военно-морские силы КСИР провели парад

в Персидском заливе и в Каспийском море.

Фото с сайта www.tasnimnews.comВ то же время в самом Израиле – на фоне возобновления антиправительственных демонстраций – растут призывы к запуску досрочных выборов в Кнессет (законодательный орган). Министр военного кабинета Бени Ганц, которого с точки зрения общественной поддержки принято считать наиболее весомым соперником Нетаньяху, выступил за открытие в сентябре новой парламентской гонки. По его мнению, это поможет вернуть доверие к правительству. Он подчеркнул, что готов покинуть кабмин, созванный на время ведения наступательных действий в секторе Газа, потому что не хотел бы "оставаться в правительстве, которое не будет предпринимать конкретных действий для возвращения похищенных палестинцами израильтян".

Согласно социологическому исследованию Израильского института демократии, которое было опубликовано в феврале, 71% израильтян выступают за то, чтобы переместить выборы со штатной даты. Мартовский опрос 12-го канала вместе с тем показал интересные настроения среди той части населения, которая относит себя к правым – лагерю союзников Нетаньяху: 50% из них также выступают за досрочные выборы.



Политическая неустойчивость в Израиле традиционно рассматривается его региональными противниками как окно возможностей. Так, принято считать, что в ходе подготовки к нападению 7 октября вооруженное крыло ХАМАС делало ставку на то, что еврейское государство обескровлено политическими противоречиями вокруг реформ правящей коалиции. Контрразведка Израиля неоднократно перед этим предупреждала, что протестный потенциал берется в расчет Тегераном.



Однако сейчас признаки дестабилизации в сфере безопасности наблюдаются и внутри Ирана. В городах Чабахар и Раск провинции Систан и Белуджистан прокатилась серия нападений на военные и полицейские объекты. Местное МВД сообщило о потерях среди полицейских и КСИР.



Атаки совершены белуджскими сепаратистами из радикальной группировки "Джейш аль-Адль", выступающими за отделение от Исламской Республики. Суннитские боевики имеют долгую историю террористических нападений на иранских сотрудников правопорядка. Несмотря на то что правоохранительные органы отрапортовали о локализации угрозы, столкновения между вооруженными боевиками и силовиками, как отмечают оппозиционные Тегерану спутниковые телеканалы, похоже, продолжились и 4 апреля.



Предыдущая атака белуджских сепаратистов, которая произошла в январе этого года, едва не спровоцировала военно-дипломатический кризис между Ираном и его соседями: Тегеран совершил ответные нападения на позиции "Джейш аль-Адль", которые находились в пакистанской юрисдикции. В свою очередь, Исламабад был вынужден инициировать аналогичную военную операцию, но уже на территории соседа.



В разговоре с "НГ" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин заметил, что после удара по консульству в Дамаске Иран находится в непростом положении. "Руководство Ирана все последние месяцы тщательно калибровало действия так, чтобы избежать втягивания в открытую войну с Израилем и США, но израильский удар пересек очень важную черту, которую до этого оппоненты Ирана старались не пересекать, – пояснил эксперт. – Тут даже неважно, кто именно погиб при ударе, хотя их гибель и является серьезной потерей для КСИР. Здесь главным является то, по какому объекту был нанесен удар". По словам собеседника "НГ", целенаправленный военный обстрел консульского отдела равносилен обстрелу самого Ирана.



"Если оставить без видимого серьезного ответа удар по одному из иранских диппредставительств, то всеми это будет воспринято как проявление слабости, – считает Лямин. – Это, с одной стороны, будет провоцировать тот же Израиль, и не только его, на еще более активные действия прямо против Ирана, с другой стороны – может поколебать стойкость иранских региональных союзников. И в-третьих, ситуация вызывает кризис уверенности в силах собственной страны даже среди самых преданных сторонников властей внутри Ирана. Мне сложно сказать, какой именно вариант ответа в конечном итоге выбрали в Иране, но, по вышеуказанным причинам, вариант показательного ограниченного ответного удара по Израилю или по одному из его дипломатических представительств весьма вероятен, причем именно прямого со стороны Ирана".