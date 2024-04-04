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Вашингтон признал, что блок AUKUS направлен против Пекина, - Владимир Скосырев
00:37 05.04.2024

4.04.2024
Америка способна нанести по Китаю ракетный удар

Вашингтон признал, что блок AUKUS направлен против Пекина
Владимир Скосырев

Курт Кэмпбелл, заместитель госсекретаря США, заявил, что трехсторонний пакт AUKUS (США, Британия и Австралия) с его программой строительства атомных подлодок создан для сдерживания КНР и защиты Тайваня. Раньше Вашингтон об этом умалчивал. Одновременно командующий сухопутными войсками США на Тихом океане Чарльз Флинн объявил о намерении разместить ракеты средней дальности в Азии. По мнению экспертов, эти шаги говорят о том, что призывы Белого дома к нормализации американо-китайских отношений нельзя принимать всерьез.
Пакт, заключенный тремя странами в 2021 году, предусматривает, что Австралия получит субмарины с атомными двигателями, оснащенные ракетами. Это должно стать ответом на рост военной мощи КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но раньше, как передает Reuters, Австралия заявляла, что не обещала поддержать США в случае военного конфликта из-за Тайваня.

А Кэмпбелл, выступая на заседании мозгового треста в Вашингтоне, указал, что новые подлодки повысят стабильность в Азии, в том числе в Тайваньском проливе.

Высказывания замгоссекретаря служат подтверждением оценок китайцев, указывавших, что AUKUS опасен, он может подхлестнуть гонку вооружений в регионе. Но Белый дом этим предостережениям не внял. Он укрепляет военные связи с партнерами в Азии, прежде всего с Японией и Филиппинами. 11 апреля президент США Джозеф Байден встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. А за день до этого состоятся двусторонние переговоры с Кисидой.

Кэмпбелл пояснил, что встречи будут отражать "мощную модернизацию" японо-американских отношений и гораздо большую степень взаимодействия трех стран в Южно-Китайском море (ЮКМ). Как уже писала "НГ" (см. номер от 03.04.24), корабли китайской береговой охраны пытаются воспрепятствовать перевозке филиппинскими ВМС грузов на спорную отмель в ЮКМ. А с Японией, по словам американского дипломата, будет идти разговор о совместном производстве оружия.

Коснулся Кэмпбелл и Украины. Здесь еще один камень брошен в китайский огород. Оказывается, Пекин помог Москве почти полностью восстановить военную силу после якобы первоначальных неудач.

Японское издание Nikkei анализирует новые черты американской стратегии в Азии. США формируют "коллекцию малосторонних альянсов и партнерств". Пример – саммит Байден–Кисида–Маркос. У этого объединения нет своего имени или акронима наподобие Quad, куда входят США, Япония, Австралия и Индия, или AUKUS. Но эта новая группа может обрести еще большее значение, поскольку в силу своего географического местоположения она способна сыграть критическую роль в обороне Тайваня.

Заявления дипломатов, безусловно, имеют вес, хотя это лишь слова. Но на авансцену вышел и командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн. Опять же, сославшись на китайскую угрозу, он заявил прессе, что США намерены разместить в Азии ракеты средней дальности. Какие именно, генерал не раскрыл. Но по предположениям японских газет, речь идет о пусковых установках Typhon, позволяющих запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

Стоит напомнить, что откровения Кэмпбелла и Флинна прозвучали сразу после телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с Байденом. Они, казалось, согласились не провоцировать друг друга, а вести дело к нормализации отношений двух держав. Как можно истолковать заявления, прозвучавшие из Вашингтона?

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Из конкретных договоренностей двух лидеров можно указать согласие возобновить контакты между военными и бороться с наркотиками. Это отвечает интересам обеих сторон. Было провозглашено желание не доводить дело до войны. Но стороны то смягчают, то ужесточают риторику. Это означает, что базовые расхождения не устранены, стабилизировать отношения не удается".

Источник - НГ
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