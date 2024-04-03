В Таджикистане ухудшается ситуация с энергообеспечением

00:42 05.04.2024

В шаге от мертвой точки.



Пайрав Чоршанбиев Asia-Plus



Последние запасы воды из Нурекского водохранилища могут быть использованы в ближайшие пять суток.



Ресурсы Нурекского водохранилища, которое обеспечивает водой весь Вахшский каскад гидроэлектростанций, могут закончится уже в начале следующей недели. Энергетики надеются теперь только на погоду.



Ситуация с энергоснабжением республики в ближайшую неделю может еще более ужесточиться. Дело в том, что запасы воды в главном водохранилище страны – Нурекском резервуаре - почти исчерпаны, а приток реки Вахш из-за неблагоприятных погодных условий существенно снизился.



Представители компании "Барки Точик", которая после реструктуризации электроэнергетического сектора занимается исключительно производством электроэнергии, 3 апреля организовали журналистам тур в Нурек.







Там нам и показали всю сложность создавшейся ситуации.



Водохранилище практически пустует, приток воды Вахш остается на крайне низком уровне, что сокращает объем выработки электричества.



По словам заместителя главного инженера Нурекской ГЭС Анвара Киромиддинова, запасы воды в резервуаре находятся на уровне 857 м 64 см, что на 5 м 7 см ниже по сравнению с этим же периодом прошлого года.



Исходя из данных, предоставленных Киромиддиновым, 52 м 36 см запасов водохранилища уже использованы, до мертвой точки остается всего 64 см.



Отметим, что крайний уровень заполнения Нурекского резервуара составляет 910 метров над уровнем моря, а так называемая мертвая точка, после которой по техническому регламенту использование воды резервуара строго запрещается, расположена на уровне 857 метров.



Специалист Нурекской ГЭС подчеркнул, что при создавшейся ситуации приходится максимально бережно относиться к оставшимся ресурсам: за последние сутки использовали 12 см запаса водохранилища.



Даже при использовании воды в таких мизерных объемах запасы могут быть полностью исчерпаны в течение 5 ближайших суток.



Приток воды в реке Вахш, по словам Киромиддинова, на 3 апреля составляет всего 295 кубометров в секунду. Это на 151 кубометр в секунду меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.



Специалисты Нурекской ГЭС отметили, что для полного обеспечения страны электричеством приток реки должен превышать 500 кубометров в секунду.



Киромиддинов подчеркнул, что такая сложная ситуация с нехваткой воды для выработки электроэнергии не наблюдалась в течение последних 12 лет.



Между тем официальный представитель ОАО "Барки Точик" Нозир Едгори со ссылкой на прогнозы синоптиков обнадеживает, что с начала наступающей недели ожидается повышение температуры воздуха, что поспособствует увеличению притока воды в реке Вахш.



Специалисты Нурекской ГЭС отмечают, что создание благоприятных погодных условий может существенно изменить ситуацию с энергообеспечением.



Они подчеркнули, что небольшое потепление, которое наблюдалось до нынешних похолоданий, повысило приток реки Вахш за считанные дни до 340 кубометров в секунду.



Главный инженер Нурекской ГЭС Махмадамин Махмадсаидзода отметил, что за последние сутки (2 апреля) выработка электроэнергии Нурекской ГЭС составила всего 14 млн киловатт часов.



В аналогичном периоде прошлого года было 21 млн кВт*ч.



Около 70% энергообеспечения страны в настоящее время приходится на Нурекскую ГЭС. Кроме того, от ее резервуара зависит водоснабжение всех других станций Вахшского каскада (6 ГЭС).



Хроника энерголимита



Ограниченная подача электричества потребителям в сельских местностях, где проживает 70% населения страны, началась в самом начале минувшего осенне-зимнего периода – с 20 сентября.



Люди до обострения ситуации к концу зимы получали электричество ежесуточно по 3 часа утром и 5-6 часов вечером.



К концу февраля ситуация в регионах еще более ужесточилась, порой потребители остаются без света сутками. При этом с жесткими ограничениями стали сталкиваться не только домохозяйства, как это было ранее, но и медучреждения, школы, точки общепита и торговли.



Более того, свет стали отключать также городским жителям, в том числе в столице.



При этом никаких объяснений со стороны компании, которая занимается распределением электроэнергии, не последовало, а лимитированная ее подача официальными предстателями энергетических ведомств и компаний всячески опровергалась.



Более того, в первый день весны в электроэнергетической системе страны произошел масштабный сбой, из-за чего, наряду с отключением электроэнергии, была приостановлена также подача тепла и воды, таджикистанцы остались и без связи – мобильной и Интернета.



Подача электроэнергии была восстановлена по истечении трех с лишним часов, но проблемы с подачей тепла были и в последующие дни.



Позже выяснилось, что без света осталась почти вся республика, кроме ГБАО, которая имеет автономную систему, управляемую на основе концессии с государством частной компанией "Памир-Энерджи".



Представители ОАО "Распределительные сети в городе Душанбе" только по истечении двух суток объяснили сбой в энергосистеме страны технологической аварией на магистральных республиканских высоковольтных линиях.



Несмотря на всю сложность ситуации с энергоснабжением, представители компании в очередной раз опровергли существование лимита, а разговоры о нем назвали "происками некоторых СМИ".