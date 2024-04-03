В Москве начали арестовывать начальников полиции, организовавших миграционный потоп

00:46 05.04.2024

Экс-глава отдела полиции Коммунарки Андрей Тургенев задержан в Москве



В Москве задержан бывший глава ОВД "Коммунарский" полковник Андрей Тургенев.

По информации близкого к МВД источника, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, передает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza.



Как прокомментировали газете ВЗГЛЯД в ГУ МВД России по Москве, в настоящее время начальник МО МВД России "Коммунарский" уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей.



Уточняется, что при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.



Летом 2023 года московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России.