Шохрух Далиев стал 1-м замом Министра высшего образования и науки Узбекистана

00:50 05.04.2024

Сменились два замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана



Первым замминистра высшего образования, науки и инноваций стал Шохрух Далиев, заместителем - Отабек Махкамов. Предшественник первого - Комилжон Каримов снова стал ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте, второго - Шахло Турдикулова назначена вице-президентом Академии наук.



В руководстве Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана произведены новые назначения, сообщила пресс-служба министерства.



