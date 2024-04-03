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Шохрух Далиев стал 1-м замом Министра высшего образования и науки Узбекистана
00:50 05.04.2024

Сменились два замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана

Первым замминистра высшего образования, науки и инноваций стал Шохрух Далиев, заместителем - Отабек Махкамов. Предшественник первого - Комилжон Каримов снова стал ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте, второго - Шахло Турдикулова назначена вице-президентом Академии наук.

В руководстве Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана произведены новые назначения, сообщила пресс-служба министерства.



Шохрух Хожиакбарович Далиев назначен на должность первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций. До назначения он в течение многих лет работал на ответственных должностях в Кабинете министров.

На этом посту он сменил Комилжона Каримова, который снова стал ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.

Отабек Мухторович Махкамов стал заместителем министра высшего образования, науки и инноваций. До назначения занимал ответственные должности в Администрации президента.

На этом посту он сменил Шахло Турдикулову, которая назначена вице-президентом Академии наук.

Комилжон Каримов и Шахло Турдикулова занимали указанные должности с января 2023 года.

Источник - Газета.uz
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