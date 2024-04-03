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В России назначен "приз" 1 млн рублей за голову первого французского одесского легионера
08:28 05.04.2024

Макрон узнает цену боя:1 млн рублей за голову первого французского легионера под Одессой
1,5 тысячи французов в траншеях на полях Украины станут хорошей мишенью для русских ФАБ-3000
Дмитрий Родионов
Макрон узнает цену боя:1 млн рублей за голову первого французского легионера под Одессой

Материал комментируют:
Всеволод Шимов Павел Фельдман

Французские военные в составе порядка 1,5 тыс. человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для переброски на Украину, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского Иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек", - сообщила Захарова. По ее словам, ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий.

Интересно, что буквально за день до этого министр обороны Франции звонил своему российскому коллеге, заявляя о готовности наладить диалог, и получил предупреждение о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации планов направить войска на Украину.

Напомним также, что президент Франции Эммануэль Макрон сам обратился к НАТО, заявив, что если Париж отправит войска на Украину и Россия нанесет по ним удар, то вмешательства сил альянса не потребуется.

И как это понимать? Решился-таки? Если Захарова озвучивает цифры, значит, есть надежные разведданные? Зачем только она дает понять Парижу, что мы все знаем?

- Возможно, это попытка вызвать общественный резонанс внутри Франции, который вынудит Макрона отменить свое решение, - предполагает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

"СП": Какие задачи могут возложить на эту войсковую группировку?

- Очевидно, основная функция французского контингента - это своего рода заградотряды. Они разместятся в тылу, чтобы высвободить находящиеся там украинские части, которые будут брошены на фронт.

"СП": По-вашему, это инициатива Макрона или его заставили, и французы тут выполняют роль пробного пушечного мяса НАТО, за которыми последуют другие?

- Пушечным мясом все же будут украинцы, а французы будут стоять в тылу. Это такая попытка изменить ход боевых действий, бросив на фронт остающиеся у Украины резервы. Инициатива это, скорее всего, именно французская. Макрон таки образом пытается отомстить России за выдавливание Франции из Африки.

"СП": Какой статус французские войска будут иметь? Это будет официальная операция Иностранного легиона? Как нам воспринимать этих солдат? Как противника, подлежащего уничтожению?

- Кончено. Несмотря на то, что французы, скорее всего, будут стоять в тылу, эти формирования могут рассматриваться как законная цель, так как фактически они играют на стороне Украины, даже если напрямую на фронт их выводить не будут.

Макрон этого не может не понимать. Основной смысл его заявлений - это частная инициатива Франции, НАТО по-прежнему вне игры. Другое дело, что примеру французов могут последовать и другие - тоже якобы в частном порядке. Возможно, переговоры на этот счет уже ведутся.

"СП": Другие - это кто? С Францией понятно - у нее фантомные боли по утраченному величию, а кто еще в НАТО готов рискнуть своими людьми, не пойми ради чего?

- Прежде всего, соседние страны, имеющие на Украине непосредственные интересы - Польша, Венгрия, Румыния, контингенты которых могут под благовидным предлогом занять интересующие эти страны регионы. Нельзя исключать появление и военных из Прибалтики, но тут уже рациональные мотивы искать сложно.

"СП": В среду министр обороны Франции звонил Шойгу, выгораживал Украину в деле о теракте в "Крокусе", заявлял о готовности наладить диалог. Как это понимать? Макрон заранее стелет соломку? Не получилось ястребом, снова попробует голубем?

- Французская сторона уже опровергла утверждения о своей готовности к переговорам. Хотя исключать этого нельзя. Идет многослойная политическая игра, отрабатываются разные сценарии - и дипломатические, и военные.

- Дискуссия о возможной отправке французских военных на Украину несколько опережает ход мыслей Макрона и других европейских лидеров, - уверен доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

- Наличие западных инструкторов, спецслужб и наемников в зоне вооруженного конфликта давно ни для кого не является секретом. Однако официальное направление военных в количестве полутора тысяч и более означало бы выход на недопустимый для современной Франции уровень эскалации отношений с Москвой. На сегодняшний день этот сценарий выглядит как фантастический. Впрочем, утечки противоречивой информации из Парижа создают эффект стратегической неопределенности, вводя многих в заблуждение относительно реальных намерений и возможностей европейцев.

В действительности они не могут произвести даже пятую часть от необходимых Киеву артиллерийских снарядов. О какой отправке военных под Одессу может идти речь?

"СП": Французы на Украине станут приоритетной целью для ВКС России, особенно если их разместят на одном участке. Отдает Макрон себе отчет в том, что эти люди - смертники?

- Макрон прекрасно знает, что после гибели хотя бы одного французского военного в полях Украины начнутся массовые антивоенные протесты, результатом которых станет смена власти. "Желтые жилеты", антиглобалисты, пацифисты, оппозиция, средства массовой информации, профсоюзы - все незамедлительно обрушатся с критикой на действующего главу Пятой республики.

Макрон не обладает ни политической волей, ни должным уровнем общественной поддержки для того, чтобы принять самое жесткое и радикальное решение в новейшей истории Франции. Война с Россией для него - это непозволительная роскошь. НАТО в случае удара по французским военным просто выразит глубокую озабоченность и проведет консультации с Совбезом ООН. Иными словами, не сделает ничего.

"СП": Ранее Макрон заявлял, что если Париж отправит войска на Украину и Россия нанесет по ним удар, то вмешательства сил НАТО или США не потребуется. То есть заранее соломку стелет?

- Жесткая риторика Макрона - это пустословие, которое создает у Украины ложные надежды на военную помощь со стороны европейских партнеров. Памятуя о своем былом величии, Франция всегда старается позиционировать себя как страна с особой позицией, отличающейся от позиции коллективного Запада и Вашингтона. Когда США активно поддерживали Украину, Макрон говорил о необходимости мирных переговоров с Россией. Как только американцы сбавили обороты в деле накачивания оружием киевского режима, Макрон сразу выскочил на большую политическую сцену и начал изображать "главного ястреба Европы".

На сером фоне слабых европейских политиков нынешнего поколения даже такое ничтожество пытается выглядеть круто. На самом же деле Макрон не голубь и не ястреб, а пустой леволиберальный популист. Его заявления надо воспринимать соответствующим образом…

К слову, когда Германия отправила на Украину свои "Леопарды", в России состоятельные люди предложили нашим бойцам награду в 1 млн рублей за подбитый немецкий танк. "Леопарды" после этого запылали по всему фронту. А генералы НАТО завопили: "Русские воюют не по правилам! Они специально охотятся за "Леопардами".

Может, повторить этот опыт, тем более что он был удачным. Например, бросить клич - миллион за голову первого французского легионера. Или за первый "двухсотый" французский взвод - как ФАБ-3000 ляжет.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712294880


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