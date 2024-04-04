Губернатор Мурманской области РФ Чибис получил ножом в живот на встрече с народом в Апатитах

09:07 05.04.2024

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение после встречи в Апатитах. Глава региона госпитализирован, нападавшего задержали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.



"Совершено вооруженное нападение, в результате него он получил ножевое ранение в живот. Нападавший задержан. [Инцидент произошел] в городе Апатиты, на выходе из дома культуры, где проходила встреча с жителями губернатора", - сказала собеседница агентства.



Мужчина, задержанный за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, объяснил свой поступок личной неприязнью к главе региона, хотя лично с ним не знаком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.



"В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком", - сказал собеседник агентства.



В СК добавили, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью.