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Бои на Афгано-иранской границе в Нимрозе. Есть убитые и пленные
09:11 05.04.2024

Между талибами* и иранскими пограничниками произошло вооруженное столкновение - СМИ

Сторонники движения "Талибан"* (запрещено в РФ) вступили в бой с пограничниками Ирана в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

По их информации, из-за столкновений граница была закрыта. Талибы также задержали одного из иранских пограничников.

Представители движения "Талибан" и власти Ирана пока не комментировали информацию о столкновениях.

Источник - ТАСС
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