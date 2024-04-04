|12:43 Центральная Азия: закабаление по собственному желанию, - Сергей Кожемякин
12:42 Безработица в Жанаозене: что там сейчас происходит?
12:39 Израиль вызвал тотальный хаос на БлВостоке, но, похоже, он того и добивается, - Д.Марьянович
11:40 Глава Ирана на иврите обещает израильтянам ракетное наказание
10:39 ДепутатыKZ хотят запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ
10:04 Диверсантов вызывали? ЕС запускает в Узбекистане 8 грантовых НПО-проектов
09:18 Сарбазы и аскеры армий стран ЦА и Азербайджана проведут первые в истории совместные военные маневры на Каспии
09:16 Таджикистан вводит обязательное использование солнечной энергии в зданиях
09:11 Бои на Афгано-иранской границе в Нимрозе. Есть убитые и пленные
09:07 Губернатор Мурманской области РФ Чибис получил ножом в живот на встрече с народом в Апатитах
08:28 В России назначен "приз" 1 млн рублей за голову первого французского одесского легионера
08:13 Война Израиля и Ирана выходит из опосредованного режима, - Игорь Субботин
00:50 Шохрух Далиев стал 1-м замом Министра высшего образования и науки Узбекистана
00:46 В Москве начали арестовывать начальников полиции, организовавших миграционный потоп
00:42 В Таджикистане ухудшается ситуация с энергообеспечением
00:37 Вашингтон признал, что блок AUKUS направлен против Пекина, - Владимир Скосырев
00:35 Война Израиля и Ирана выходит из опосредованного режима, - И.Субботин
00:20 В Пентагоне разворовали "финансовую помощь" Украине
00:15 США торпедируют российский танкерный флот
00:10 Страны НАТО учредили совместную "военную миссию" на Украине
00:06 Зеленые лесбиянки станут первой вступившей в "брак" однополой парой среди министров в ФРГ
|Бои на Афгано-иранской границе в Нимрозе. Есть убитые и пленные
09:11 05.04.2024
Между талибами* и иранскими пограничниками произошло вооруженное столкновение - СМИ
Сторонники движения "Талибан"* (запрещено в РФ) вступили в бой с пограничниками Ирана в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники.
По их информации, из-за столкновений граница была закрыта. Талибы также задержали одного из иранских пограничников.
Представители движения "Талибан" и власти Ирана пока не комментировали информацию о столкновениях.