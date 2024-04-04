Таджикистан вводит обязательное использование солнечной энергии в зданиях

09:16 05.04.2024

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Правительство Таджикистана утвердило новый приказ, требующий обязательного использования солнечных электросистем при строительстве и реконструкции зданий с 1 апреля текущего года, отмечается в опубликованном распоряжении главы комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Низома Мирзозода. Документ был опубликован комитетом на странице в Facebook 4 апреля.



Это означает, что помимо обычной электросети, здания будут оснащаться солнечными панелями с возможностью накопления энергии на ночь.



Под это распоряжение попадают различные типы зданий: образовательные, медицинские, культурные, туристические, административные, общественные, спортивные комплексы, жилые дома, производственные предприятия, торгово-сервисные центры, точки общепита и даже парки развлечений, дороги и улицы.



Государственные инстанции будут контролировать соблюдение этого закона при рассмотрении проектов, а также при строительстве и приемке зданий в эксплуатацию.

В документе отмечается, что также будут предприняты меры по регулированию цен на материалы и оборудование для солнечных энергосистем.



Этот шаг сделан в рамках стратегии развития "Зеленой" экономики и стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, отмечается в сообщении.



Ранее мэр Душанбе Рустам Эмомали дал поручение обеспечить наружное освещение вокруг школ и детских садов столицы, а также вокруг учреждений здравоохранения.



Такое поручение мэр озвучивал на семнадцатой сессии Маджлиса народных депутатов города шестого созыва в Душанбе 12 марта.



Он также распорядился обеспечить освещение вокруг высотных зданий, других предприятий и организаций с помощью солнечных батарей.